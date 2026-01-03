Scandal monstru la o echipă de top din Europa! Vedeta și-a lovit din senin un coechipier cu piciorul în spate. Video

ADVERTISEMENT

Diogo Costa, portarul lui FC Porto și al naționalei Portugaliei, a făcut un gest extrem de greu de explicat în timpul unui antrenament. Starul lusitan l-a lovit cu talpa în spate pe Rodrigo Mora, „perla” echipei, și a declanșat discuții contradictorii pe internet între fanii fotbalului.

Gest inconștient al lui Diogo Costa! Și-a lovit colegul cu talpa în spate în timpul unui antrenament

FC Porto a organizat un antrenament cu public, iar lotul a fost împărțit în două echipe pentru acest eveniment. În timpul meciului, tânăra speranță a lusitanilor, Rodrigo Mora, l-a văzut ieșit din poartă pe căpitanul echipei, Diogo Costa, așa că a decis să-l lobeze de la o distanță de aproximativ 40 de metri. Mingea a intrat în poartă, iar puștiul i-a transmis imediat scuze pentru execuția umilitoare.

Rodrigo Mora le mete un golazo , se lo dedica a Diogo Costa y el otro le da una “patada” que parece más porque esta caminando en plan chill. El vacilon más suave en un calentamiento/ entrenamiento. — Royston Drenthe (@Fp9zz)

La finalul partidei, într-o discuție cu fotbalistul de 18 ani, Diogo Costa a făcut un gest inconștient, Deși a fost în semn de glumă, gestul său a fost interpretat în zeci de feluri de milioanele de fani ai fotbalului.

Cel mai probabil, în calitate de căpitan de echipă, Costa a făcut acest gest după ce puștiul Mora a spus anumite lucruri nepotrivite, iar scopul a fost de a-i atrage atenția asupra comportamentului. ba chiar era cu zâmbetul până la urechi.

🇵🇹👊 LE PEGARON UNA PATADA DE ATRÁS Y SE RIÓ. Rodrigo Mora se la picó a Diogo Costa durante el entrenamiento de Porto y el arquero y capitán del equipo reaccionó de esta manera. — PaseClave (@paseclave__)

Fanii au avut păreri împărțite pe internet

Gestul lui Diogo Costa a împărțit internetul între oamenii care au luat gestul lui ca pe o chestie de vestiar, care se întâmplă des între fotbaliști în antrenamente, și cei care au condamnat lucrul făcut de portarul echipei naționale a Portugaliei

„Trebuie să învețe să-și respecte colegii mai mari; se întâmplă mereu în fotbal. Doar că acum sunt cu toții foarte delicați și, chiar și în copilărie, se cred mai buni decât toți ceilalți”, a fost părerea unui fan de pe X. „Spune-mi că n-ai fost niciodată într-un vestiar fără să spui că n-ai fost niciodată într-un vestiar”, a glumit alt fan.

„Cu cât o văd mai mult, cu atât reacția lui Diogo Costa mi se pare mai de neînțeles. Și-a pierdut cumpătul și merită o pedeapsă aspră din partea clubului”; „Acest om trebuie scos imediat din fotbal!”, au fost părerile diferite ale altor doi suporteri.