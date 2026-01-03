Sport

Scandal monstru la o echipă de top din Europa! Vedeta și-a lovit din senin un coechipier cu piciorul în spate. Video

Fază controversată la un club de top din Europa! O vedetă a echipei și-a lovit un coleg cu piciorul în spate și a pornit un scandal monstru pe internet în rândul fanilor
Ciprian Păvăleanu
04.01.2026 | 00:00
Scandal monstru la o echipa de top din Europa Vedeta sia lovit din senin un coechipier cu piciorul in spate Video
Rodrigo Mora, puștiul minune al lui FC Porto, a fost lovit cu piciorul în spate chiar de căpitanul echipei, Diogo Costa. Foto: Captură Porto Canal
Diogo Costa, portarul lui FC Porto și al naționalei Portugaliei, a făcut un gest extrem de greu de explicat în timpul unui antrenament. Starul lusitan l-a lovit cu talpa în spate pe Rodrigo Mora, „perla” echipei, și a declanșat discuții contradictorii pe internet între fanii fotbalului.

Gest inconștient al lui Diogo Costa! Și-a lovit colegul cu talpa în spate în timpul unui antrenament

FC Porto a organizat un antrenament cu public, iar lotul a fost împărțit în două echipe pentru acest eveniment. În timpul meciului, tânăra speranță a lusitanilor, Rodrigo Mora, l-a văzut ieșit din poartă pe căpitanul echipei, Diogo Costa, așa că a decis să-l lobeze de la o distanță de aproximativ 40 de metri. Mingea a intrat în poartă, iar puștiul i-a transmis imediat scuze pentru execuția umilitoare.

La finalul partidei, într-o discuție cu fotbalistul de 18 ani, Diogo Costa a făcut un gest inconștient, lovindu-l pe colegul său cu piciorul în spate. Deși a fost în semn de glumă, gestul său a fost interpretat în zeci de feluri de milioanele de fani ai fotbalului.

Cel mai probabil, în calitate de căpitan de echipă, Costa a făcut acest gest după ce puștiul Mora a spus anumite lucruri nepotrivite, iar scopul a fost de a-i atrage atenția asupra comportamentului. Tânărul fotbalist portughez nu s-a supărat deloc pe coechipierul său, ba chiar era cu zâmbetul până la urechi.

Fanii au avut păreri împărțite pe internet

Gestul lui Diogo Costa a împărțit internetul între oamenii care au luat gestul lui ca pe o chestie de vestiar, care se întâmplă des între fotbaliști în antrenamente, și cei care au condamnat lucrul făcut de portarul echipei naționale a Portugaliei

„Trebuie să învețe să-și respecte colegii mai mari; se întâmplă mereu în fotbal. Doar că acum sunt cu toții foarte delicați și, chiar și în copilărie, se cred mai buni decât toți ceilalți”, a fost părerea unui fan de pe X. „Spune-mi că n-ai fost niciodată într-un vestiar fără să spui că n-ai fost niciodată într-un vestiar”, a glumit alt fan.

„Cu cât o văd mai mult, cu atât reacția lui Diogo Costa mi se pare mai de neînțeles. Și-a pierdut cumpătul și merită o pedeapsă aspră din partea clubului”;  „Acest om trebuie scos imediat din fotbal!”, au fost părerile diferite ale altor doi suporteri.

