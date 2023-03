Scandal monstru la vestiare între Bahassa și Aganovic la finalul meciului Sepsi – FC U Craiova: „S-au înjurat non-stop!”. Video Exclusiv

Bahassa și Aganovic au provocat un scandal monstru la vestiare, la finalul meciului Sepsi – FC U Craiova, scor 4-0 în „finala” pentru ultimul loc de play-off. Attila Hadnagy, directorul general al clubului covăsnean, a dezvăluit în exclusivitate că cei doi fotbaliști și-au început disputa încă de pe gazon.

Bahassa și Aganovic, scandal monstru la vestiare după Sepsi – FC U Craiova 4-0: „Țipa la toți jucătorii noștri”

FC U Craiova 1948 a făcut un meci extrem de slab la Sf. Gheorghe în duelul care a decis ultima echipă calificată în play-off-ul din SuperLiga. Oltenii au suferit un eșec drastic, scor 0-4 cu Sepsi și au pierdut locul 6. pentru înfrângere, a fost protagonistul unui scandal la finalul meciului.

„Cum am înțeles eu, Bahassa a avut ceva probleme cu Aganovic prima oară. După au fost stewarzii pe el. După a fost control antidoping și acolo tot țipa la jucătorii noștri după l-au preluat stewarzii. De aceasta nu a fost nimic. Cred că da, mi-au zis jucătorii, înjura pe limba lui.

În timpul meciului mi-a zis Aganovic că a avut un schimb de replici, s-a înjurat non-stop cu el și după meci el a continuat. Cred că frustrarea, știți cum e când pierzi 4-0 și de maniera asta, normal ești supărat. Bine că nu s-a întâmplat altceva. S-au înjurat reciproc în timpul partidei.

Numai Bahassa am înțeles că a cedat. Au fost în timpul meciului niște înjurături, dar asta se mai întâmplă. Nu s-a ajuns la incidente fizice cu Bahassa pentru că au intervenit stewarzii”, a declarat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Attila Hadnagy.

Conducerea lui Sepsi, entuziasmată după victoria în fața celor de la FC U Craiova 1948 și calificarea în play-off: „Am arătat că suntem mai buni”

pe jucătorii lui FC U Craiova 1948, care nu au creat pericol la poarta apărată de Niczuly. Attila Hadnagy, directorul general al lui Sepsi, consideră că echipa pe care o conduce a meritat cu vârf și îndesat victoria.

„Ne-am trezit când trebuia cum se zice. Pot să zic că ne-am autodepășit cum s-a văzut aseară la meci. Din primul minut până în ultimul am dominat meciul și am câștigat pe merit. Puteam să mai dăm goluri, ei nu au avut nicio ocazie, nimic. Am arătat și pe teren că suntem mai buni decât ei și merităm să fim în play-off.

Ne-a fost foame pentru că anul acesta nu prea am câștigat. Am câștigat un singur meci cu Hermannstadt și ne-a cam fost foame. M-am așteptat la un meci mult mai greu. Noi eram mulțumiți și cu 1-0 dacă băteam, dar prin minutul 16, când era 2-0, și când am văzut cum jucăm eram sigur că o să batem și o să mai dăm goluri”, a mai declarat Attila Hadnagy, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Declarațiile acide de la FC U Craiova 1948, înaintea meciului cu Sepsi i-a motivat pe jucători

Attila Hadnagy a mărturisit că la fel ca în cazul jucătorilor de la FC U Craiova 1948, fotbaliștii de la Sepsi aveau promise prime în cazul în care vor reuși calificarea în play-off. Oficialul covăsnenilor a precizat că atacurile venite de la clubul din Bănie i-a motivat pe jucătorii lui Cristiano Bergodi.

„Sincer, toată săptămâna am fost la băieți eu și patronul echipei, am vorbit cu ei. Jucătorii erau foarte concentrați și cum a fost la Craiova și noi aveam în contract bonusuri. Pentru ei a fost meciul ăsta în care puteau să câștige și bonusurile care erau în contract.

Pot să zic că toate atacurile care au venit din partea declarațiilor venite de la FC U Craiova 1948 ne-au motivat. Ce declarații au dat dacă nu auzeau băieții eu mergeam în vestiar și le arătam. Și după meciul de la Hermannstadt au vorbit că vin la Sf. Gheorghe să câștige.

Am vorbit cu băieții și i-am motivat. Înseamnă că a fost o motivație bună și am arătat pe teren că avem o echipă bună. Avem echipa aia care anul trecut din cinci meciuri patru le-a câștigat și un egal”, au fost declarațiile lui Attila Hadnagy, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

