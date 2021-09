Scandal monstru pe finalul meciului Atletico Madrid – Atletic Bilbao 0-0. Arbitrul, amenințat: „Nu te vei mai întoarce niciodată aici”

Deși părea să decurgă normal, meciul Atletico Madrid – Athletic Bilbao 0-0 s-a încheiat cu un scandal monstru, din pricina unei decizii controversate a centralului. Intrat pe teren cu 30 de minute înaintea fluierului final, și-a lăsat echipa în inferioritate numerică după ce a văzut, la interval de doar câteva secunde, două cartonașe galbene.

Dacă primul a fost acordat pentru o lovitură destul de dură aplicată adversarului, cel de-al doilea a venit în urma injuriilor lui Gil Manzano (n.r. i-a strigat „Ești nebun!”) și a inflamat spiritele pe gazon.

Imediat, elevii lui Diego Simeone s-au năpustit asupra acestuia și au cerut explicații pentru eliminarea portughezului, care nu-și va putea ajuta echipa în următoarea etapă, cu Getafe.

În timp ce coechipierii lui Joao Felix contestau decizia centralului, directorul sportiv al grupării de pe , Andrea Berta, și-a ieșit din minți și a recurs la amenințări.

„Nu te vei mai întoarce niciodată aici!”, i-a strigat acesta, potrivit celor de la . Tirada madrilenilor a continuat imediat după fluierul final al partidei.

Joao Felix was sent off after receiving two yellow cards in the space of ten seconds against Athletic Bilbao 😳

