Scandal monstru la vârful politicii. „Întrebați-l pe Pancu, pe Prunea, pe Andrei Cristea!”

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ACSM Politehnica Iași este la un pas de faliment. și va dispărea de pe harta fotbalului românesc. „Decesul” lui Poli a învolburat apele în jurul acestui subiect, fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, care a condus gruparea ieșeană în perioada 2012-2017, considerând că vinovatul principal de faliment este primarul Iașului, Mihai Chirica.

Atacul primarului Iașului la adresa lui Prunea și Paraschiv

Fără să dea nume, imediat după aprobarea asocierii dintre echipa Primăriei Iași, CSM 2020, și cea a Universității de Științele Vieții din Iași, ACS USV, din care va rezulta o formație care va juca în Liga a 3-a, dacă FRF va fi de acord, primarul i-a atacat pe Prunea și pe un alt fost președinte al lui Poli, Ciprian Paraschiv. Acesta a renunțat în 2020 la postul de director de dezvoltare al Federației pentru a conduce clubul la care a fost căpitan de echipă, mutarea fiind girată chiar de Chirica.

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, care se referă și la suporterii care asistă la meciurile de fotbal. „Privesc cu stupefacție cum o parte dintre cei care au contribuit la prăbușirea fotbalului ieșean și care s-au îmbogățiți pe spatele clubului, își dau acum cu părerea și aruncă cu noroi în Primărie și, mai grav, în orașul nostru!

Subliniez: de când sunt primar, echipa de fotbal din Copou nu a fost niciodată o echipă publică, nu a fost echipa Primăriei Municipiului Iași, nici a altei instituții, ci doar a fost sprijinită, transparent și legal, de municiplitate. Este o minciună prin care unii încearcă să asocieze Primăria cu echipa. Abia acum, după mai bine de 20 de ani, încercăm să construim un club public, împreună cu Universitatea de Științele Vieții, care să ne reprezinte cu adevărat.

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Mincinoșilor care au profitat de club – unii încasând sume exorbitante, alții intentând procese pe mulți bani, pentru ca acum să defileze în Parlament, alții luând bani și plecând pur și simplu – le transmit că Primăria Municipiului Iași își cunoaște îndatoririle față de cetățeni, își cunoaște limitele și va acționa legal și în interesul comunității. Vom gestiona cu atenție banii publici, prin găsirea unor oameni competenți, cu suflet și dispuși să muncească și chiar să se sacrifice pentru fotbal.

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Acest club nu va fi o «vacă de muls» pentru profitori și sinecuriști, așa cum s-a mai întâmplat! Cei care își permit să vorbească despre Poli Iași ar trebui să își coreleze declarațiile cu demnitatea acestui oraș și să nu-și mai construiască imagine și cariere politice pe seama fotbalului și a Iașului!” a postat Mihai Chirica pe pagina de facebook a Primăriei Iași.

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Replica lui Paraschiv: „Tu ești cel care a pus pe butuci fotbalul ieșean”

Ciprian Paraschiv a replicat pentru FANATIK: „Am citit, am râs și am plâns în același timp, la fel cum au făcut zeci de mii de ieșeni, elucubrația primarului de Iași pe pagina de Facebook a instituției. Bine, în special pentru noi, ieșenii, nu e o surpriză. Noi știm de ani buni că, după anumite ore și în anumite contexte, o personalitate specială iese din primar și se face de râs. Noutatea e doar că a început să o facă și pe pagina instituției.

Cum să anunți tu, Primăria Municipiului Iași, că te apuci să reconstruiești fotbalul după mai bine două decenii de improvizații – atenție, formularea primarului! – când tu ești cel care a pus pe butuci fotbalul ieșean și fix cel care timp de două decenii a subminat din nepricere și agendă personală orice tentativă de profesionalism la Poli?! E ca și cum vine acum călăul și ne spune că e momentul să rămânem cu capul pe umeri.

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Când spun nepricepere, uitați ce declară primarul la finalul ședinței de Consiliu Local! E de noaptea minții: clubul pe care îl încropește acum, citez – va fi un club sută la sută public, care poate înainta spre Liga 1. Poftim? El habar nu are că Steaua stă de sezoane bune în Liga 2? Nu, normal. El nu știe nimic din resorturile fotbalului, totul e o spoială pur politică în delirul lui”.

„Întrebați-l pe Pancu, pe Prunea, pe Andrei Cristea”

„Ca să nu fiu bănuit de subiectivism, întrebați-l pe Daniel Pancu, antrenor pe care l-am adus acasă, la Iași, despre cât fotbal știe primarul! Întrebați-l pe Florin Prunea sau Andrei Cristea! Sunt oameni cu competență dovedită în fotbal, ca jucători, antrenori, manageri. Când toți îți spun să te culci, tu încă te mai zvârcolești sfidător și încerci neobrăzat să convingi că nu tu ai îngropat sportul ieșean?! Vii în iulie 2026 să îmbraci în haine de salvare ceea ce e, de fapt, un parastas! Se asociază Universitatea de Științele Vieții cu tine, Expertul în Moartea Sportului Ieșean!

Mai mult decât atât, referitor la agenda personală, toți ieșenii știu, suporterii lui Poli știu: el a golit de sens și blazon o pasiune, jonglând cu situația sportivă, financiară și juridică a clubului funcție de calendarul electoral. Când a avut nevoie, ne-a păcălit și s-a folosit. De noi, de numele noastre, de expertiza noastră, de pasiunea noastră, de devotamentul nostru pentru aceste culori. Când nu e nevoie pentru el, poate să stea Poli și în Liga 4, nu doar în Liga 3! Reactivează jucăria numai când are chef și doar când are el de câștigat! E atât de simplu, asta e toată schema perfidă!”, a mai spus Paraschiv.

„Am purtat cu mândrie și respect banderola acestei echipe”

Parlamentarul a încheiat: „Eu am jucat fotbal pentru Poli Iași, am purtat cu mândrie și respect banderola acestei echipe, am trăit în peluză și peste ani am acceptat să pun expertiza mea în slujba clubului vieții mele. Dar am fost păcălit, la fel ca mulți alții. Iar când vrei să îți bați joci de munca, eforturile și cunoștințele cuiva, pentru că există totuși un cadrul legal în România, trebuie să plătești consecințele contractuale.

Eu nu am luat nici măcar UN LEU nemuncit pentru perioada de activitate managerială la Poli Iași. Atenție, nici măcar UN LEU nemuncit! Profitori de tipul Chirica trebuie să înțeleagă însă: nu respecți un contract, plătești clauzele lui. Doar așa sportul românesc va rămâne un ecosistem sănătos și corect. Dacă nu înțelegi, stai acasă și fă ce știi tu că îți scoate la lumină personalitatea aia specială, pe facebook”.