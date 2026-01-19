Scandal monstruos în familia Beckham! Fiul lui David și al Victoriei face acuzații uluitoare: „Mi-au sabotat viața! Contractele de imagine sunt totul pentru ei!”

ADVERTISEMENT

Brooklyn Beckham, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, a decis să vorbească deschis despre ruptura dintre el și părinții săi. Tânărul a lansat acuzații extrem de dure prin intermediul rețelelor de socializare, iar mesajul său s-a viralizat instant. Acesta susține că familia l-a sabotat de-a lungul vieții sale, iar tensiunile ar fi început în momentul nunții sale cu actrița Nicola Peltz.

Scandal uriaș în familia Beckham. Fiul lui David și Victoria Beckham își atacă părinții

una dintre cele mai puternice și atent construite imagini din showbizul mondial, se clatină serios. După luni întregi de zvonuri, Brooklyn Beckham a decis să rupă tăcerea și să vorbească public despre ruptura dintre el și părinții săi. Tonul folosit în mesajul postat pe Instagram este unul acid.

La 26 de ani, Brooklyn spune că a ajuns într-un punct în care nu mai poate accepta imaginea falsă a unei familii perfecte și susține că părinții săi i-au transformat viața personală într-un calvar. Surse apropiate familiei vorbesc despre tensiuni vechi, apărute încă din perioada în care Brooklyn și-a început relația cu Nicola Peltz.

„Am ales să tac ani la rând și am făcut tot posibilul ca aceste lucruri să rămână private. Din păcate, părinții mei și oamenii din jurul lor au continuat să meargă în presă, iar asta nu mi-a mai lăsat nicio alternativă decât să vorbesc eu însumi și să spun adevărul despre măcar o parte dintre minciunile care au fost publicate.

Nu îmi doresc o reconciliere cu familia mea. Nu sunt controlat de nimeni, dimpotrivă, pentru prima dată în viața mea îmi apăr propriile alegeri.

De-a lungul întregii mele vieți, părinții mei au controlat narațiunea din presă despre familia noastră. Postările de fațadă din social media, evenimentele «perfecte» și relațiile lipsite de autenticitate au făcut parte din lumea în care m-am născut. Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a planta nenumărate minciuni în presă, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și proteja propria mască. Eu cred, însă, că adevărul iese întotdeauna la suprafață”, a scris fiul lui David Beckham.

Totul a început la nunta lui Brooklyn Beckham cu actrița Nicola Peltz

În mesajul său, tânărul sugerează că imaginea publică, contractele și aparițiile au contat mai mult decât relația tată-fiu sau mamă-fiu. E însă acest compromis l-a costat enorm. Momentul decisiv ar fi fost nunta din 2022, organizată în Palm Beach. Evenimentul, extrem de mediatizat, a fost prezentat la acel moment drept o reuniune fericită a familiei Beckham. În realitate, susține Brooklyn, lucrurile ar fi stat complet diferit.

Acesta afirmă că anumite momente-cheie ale nunții au fost deturnate, iar intervențiile părinților săi au creat o stare de tensiune continuă. Mai mult, soția sa s-ar fi simțit permanent în umbra Victoriei Beckham, care și-ar fi dorit să fie constant în centrul atenției, deși evenimentul nu era despre ea.

„Părinții mei au încercat constant să îmi distrugă relația, încă dinainte de nuntă, iar acest lucru nu s-a oprit niciodată. Mama mea a anulat, în ultimul moment, realizarea rochiei Nicolei, deși aceasta era extrem de entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să caute de urgență o altă rochie”, mai spune acesta.

David și Victoria i-au cerut lui Brooklyn să renunțe la numele Beckham

Brooklyn susține că părinții săi au pus o presiune uriașă asupra lui pentru a-și schimba numele și pentru a ceda drepturile asupra identității sale publice. Acesta afirmă că i s-a cerut să semneze documente care ar fi oferit familiei control total asupra modului în care numele său putea fi folosit, totul pentru protejarea brandului Beckham.

„Cu câteva săptămâni înainte de nuntă, părinții mei au pus presiune în mod repetat asupra mea și au încercat chiar să mă mituiască pentru a semna cedarea drepturilor asupra numelui meu, lucru care m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii. Insistau să semnez înainte de ziua nunții, pentru ca termenii acordului să intre imediat în vigoare. Refuzul meu a blocat banii pe care îi așteptau, iar de atunci nu m-au mai tratat niciodată la fel.

În timpul pregătirilor pentru nuntă, mama mea a ajuns să mă numească «rău» pentru că Nicola și cu mine am ales să le avem la masa noastră pe bunica mea, Sandra, și pe bunica Nicolei, Naunni, ambele rămase fără soți. Ambii noștri părinți aveau mese proprii, poziționate egal lângă a noastră”.

„Soția mea a fost lipsită constant de respect de către familia mea”

„În seara dinaintea nunții, membri ai familiei mele mi-au spus că Nicola «nu este sânge» și «nu este familie». Din momentul în care am început să îmi apăr poziția, am fost supus unor atacuri constante din partea părinților mei, atât în privat, cât și public, toate trimise presei la ordinul lor. Chiar și frații mei au fost împinși să mă atace pe rețelele sociale, pentru ca ulterior să mă blocheze complet, fără explicații, vara trecută.

Mama mea a deturnat dansul meu cu soția, planificat de săptămâni întregi pe o melodie romantică. În fața a 500 de invitați, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde, conform programului, urma dansul meu cu Nicola. În schimb, mama mea mă aștepta pentru a dansa cu mine. A avut un comportament complet nepotrivit, în văzul tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în viața mea.

Am vrut să ne reînnoim jurămintele pentru a crea amintiri noi, care să ne aducă bucurie și liniște, nu anxietate și rușine. Soția mea a fost lipsită constant de respect de către familia mea, indiferent de eforturile noastre de a rămâne uniți. Mama mea a invitat în mod repetat femei din trecutul meu în viețile noastre, într-un mod clar menit să ne facă pe amândoi să ne simțim inconfortabil”, a mai explicat Brooklyn.

Brooklyn nu mai vorbește cu părinții săi, David și Victoria Beckham

Brooklyn ar fi decis să întrerupă complet legătura directă cu părinții săi, ajungând inclusiv la blocări pe rețelele sociale. Mai mult, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, le-ar fi cerut acestora să comunice cu el exclusiv prin intermediul avocaților.

„Pentru familia mea, promovarea publică și contractele de imagine sunt mai presus de orice. Brandul Beckham este pe primul loc. «Iubirea» în familie este măsurată în funcție de cât postezi pe social media sau cât de repede lași totul pentru a apărea într-o fotografie de familie, chiar dacă asta vine în detrimentul obligațiilor profesionale.

Ani la rând ne-am străduit să fim prezenți la fiecare prezentare de modă, fiecare petrecere și fiecare eveniment de presă, pentru a susține imaginea «familiei perfecte». Însă, în momentul în care soția mea i-a cerut mamei mele sprijin pentru salvarea câinilor strămutați în urma incendiilor din Los Angeles, aceasta a refuzat.

Narațiunea potrivit căreia soția mea mă controlează este complet falsă. Adevărul este că am fost controlat de părinții mei aproape toată viața. Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată, de când m-am îndepărtat de familia mea, această anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și simt, în sfârșit, pace și eliberare”, a încheiat Brooklyn Beckham mesajul său.