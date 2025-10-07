Sport

Scandal monstruos în Mexic! A marcat o dublă la Mondialul din 2006, iar acum riscă să ajungă în spatele gratiilor

Probleme uriașe pentru un fost mare atacant mexican! E acuzat de abuz asupra unui minor! Fanilor nu le-a venit să creadă ce a făcut. Poliția l-a ridicat de acasă.
Alex Bodnariu
07.10.2025 | 07:00
Veste incredibilă din Mexic! Fostul fotbalist ar putea ajunge la închisoare

Fotbalul mexican este zguduit de un scandal imens. Fostul atacant al echipei Chivas Guadalajara, Omar Bravo, a fost arestat de autorități sub acuzația de abuz sexual asupra unei adolescente. Procurorii din statul Jalisco au confirmat reținerea fostului internațional mexican, în vârstă de 45 de ani.

Omar Bravo, fostul atacant mexican, acuzat de abuz sexual asupra unui minor

Ancheta arată că Bravo ar fi abuzat, în repetate rânduri, o minoră în ultimele luni. Surse judiciare susțin că ar putea exista și alte victime, faptele fiind investigate ca parte a unui posibil caz mai amplu.

Fostul fotbalist a fost reținut în localitatea Zapopan, în urma unei operațiuni desfășurate de poliție. Omar Bravo urmează să fie prezentat în fața instanței, unde judecătorii vor decide dacă va fi plasat în arest preventiv pe durata anchetei.

Cine este Omar Bravo. A jucat zeci de meciuri la naționala statului Mexico

Bravo este considerat o legendă a clubului Chivas Guadalajara, pentru care a devenit golgheterul all-time. A reprezentat Mexicul la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004, și la Cupa Mondială din Germania, în 2006.

Pe rețelele de socializare, vestea a provocat un val de reacții. Ultima postare a lui Bravo, din 8 septembrie, a fost inundată de comentarii. Unii fani au scris că nu pot crede acuzațiile, în timp ce alții s-au declarat dezamăgiți și șocați.

Procurorii din Jalisco au anunțat că investigațiile continuă și că vor analiza toate plângerile care ar putea apărea. Cazul a devenit deja unul dintre cele mai mediatizate din Mexic.

În cariera sa, Omar Bravo a jucat 67 de meciuri pentru reprezentativa de seniori a statului Mexic, pentru care a înscris nu mai puțin de 15 goluri. A evoluat și în Spania, la Deportivo La Coruña, însă pentru foarte puțin timp. La Campionatul Mondial din 2006, atacantul a marcat două goluri în partida cu Iran.

