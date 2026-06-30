Scandal monstruos în vestiarul lui Inter! Fotbalistul lui Cristi Chivu e anchetat pentru prostituție infantilă la Milano

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Cristi Chivu (45 de ani) a primit o lovitură grea în vacanța de vară. Bucuria românului , a fost umbrită de vestea că Alessandro Bastoni (27 de ani) e anchetat de poliție. Fundașul central al campioanei Italiei este bănuit de prostiuție infantilă la Milano.

Vedeta lui Inter, anchetată pentru prostituție infantilă. Ce se întâmplă cu Bastoni

Presa din Italia, în frunte cu două marti cotidiene de sport, și Gazzetta dello Sport, scriu despre un scandal monstru care a lovit vestiarul lui Inter Milano. a primit o o notificare de punere sub anchetă din partea Parchetului din Milano şi va fi audiat în zilele următoare.

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Infracţiunea de care este acuzat fotbalistul „Squadrei Azzurra” se referă la o presupusă întâlnire cu o fată care, la momentul faptelor, avea 17 ani. Interesant e că, în acest dosar, au fost chemați în calitate de martori și alți trei fotbaliști italieni. Este vorba despre Daniel Maldini (Lazio), Riccardo Calafiori (Arsenal) și Kevin Bonifazi (Bologna).

Inter, Bastoni indagato per prostituzione minorile: il giocatore coinvolto nell’inchiesta escort di Milano — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it)

Ce a declarat presupusa victimă

Bastoni este anchetat de Parchetul din Milano pentru prostituție cu minori într-o anchetă care privește o presupusă rețea de escorte, pe care ar organiza-o agenția de evenimente Ma.De. din Cinisello Balsamo. Aceasta a fost deja obiectul unei anchete a Gărzii de Finanțe pentru exploatarea prostituției. Stoperul echipei lui Cristi Chivu a primit o notificare de punere sub anchetă și va fi interogat în curând de magistrații din metropola Lombardiei. Presupusa întâlnire dintre Alessandro Bastoni și minoră ar fi avut loc în iunie 2020.

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Anchetatorii ar fi ajuns la numele lui Bastoni pe baza unor conversații interceptate în cursul anchetei, din care ar reieși rolul unuia dintre colaboratorii agenției în organizarea întâlnirii. Totuși, femeia, care a fost audiată în calitate de martor, ar fi declarat anchetatorilor că între ea și fotbalistul lui Inter nu ar fi existat nicio relație sexuală. Acum, anchetele suplimentare și interogatoriul suspectului vor permite Parchetului să verifice informațiile reconstituite până în prezent.