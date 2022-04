Scandal pe 8 milioane de dolari înainte de festivalul Coachella! The Weeknd și Kanye West, în centrul atenției

Marile evenimente ale showbiz-ului american par a fi împânzite de scandaluri. După răsunătoarea palmă de Will Smith lui Chris Rock la Gala Oscarurilor, a sosit rândul Festivalului Coachella să fie în centrul atenției. E drept, încă nu s-a bătut nimeni, căci aici este vorba despre bani. Și nu puțini. Peste 8 milioane de dolari!

Negocieri dure între The Weeknd și organizatorii Coachella pentru banii pe care i-ar fi primit Kanye West

Festivalul Coachella va începe pe 15 aprilie, iar la o săptămână de la debutul acestuia încep să se încingă spiritele. Asta deoarece Kanye West a renunțat în ultima clipă la participare, pentru care ar fi primit 8,5 milioane de dolari.

a fost înlocuit de artistul The Weeknd. Acesta are aceleași pretenții financiare ca ale lui Kanye. Le-a solicitat organizatorilor să nu reducă tariful pentru care rapper-ul ar fi prestat la festival. În caz contrar, nu se va prezenta nici el.

Potrivit PageSix, Kanye West a renunțat cu două săptămâni la concertul pe care urma să îl susțină în cadrul festivalului de muzică devenit o adevărată tradiție în Statele Unite.

Organizatorii Coachella au anunțat miercuri, 6 aprilie, că The Weeknd și grupul muzical Sweedish House Mafia urmează să preia sloturile lăsate goale de rapper în cele două duminici, pe 17, respectiv 24 aprilie 2022.

8,5 milioane de dolari, sumă bătută în cuie

Înțelegerea dintre The Weekend și echipa care organizează Coachella s-ar cam fi împotmolit, totul din cauza banilor. Phil Anschutz (cel care se ocupă de eveniment prin AEG Live) a vrut să păstreze banii pe care i-ar fi acordat lui Kanye West (8,5 milioane de dolari + măsuri sporite de securitate) oferindu-i lui The Weeknd mult mai puțin, undeva la 2-3 milioane.

Echipa lui The Weeknd a dus negocieri dure cu compania Goldenvoice a lui Anschutz, cea care produce acest festival.

„The Weekend a amenințat că se retrage cu un preaviz de o oră dacă nu sunt respectate cerințele”, scrie site-ul , care citează o sursă din anturajul artistului.

După ore bune de stres și de răzgândeli, organizatorul principal a acceptat să acorde aceeași sumă pentru The Weeknd pe care ar fi primit-o Kanye. Festivalul Coachella are loc an de an în Indio, California.