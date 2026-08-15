Scandal pe banii datorați lui David Popovici! Șeful ANS și directorul de la „Arcul de Triumf” s-au contrat dur în online

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David Popovici a cucerit din nou medalia aur în proba de 200 m liber, la CE de la Paris, dar performanța sa a venit la pachet cu o nouă controversă în sportul românesc. O postare publicată de Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” a readus în atenție problema premierilor restante către sportivi, iar mesajul a provocat o reacție dură din partea președintelui Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan-Constantin Matei.

Aurul lui David Popovici a aprins scandalul între ANS și „Arcul de Triumf”

Totul a pornit de la și redistribuită de Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” după ce David Popovici a făcut „dubla” la Paris, acolo unde . Instituția condusă de Radu Popa a atras atenția că sportivul de la CS Dinamo continuă să obțină performanțe pentru România, în timp ce statul nu a reușit să achite integral premiile aferente unor rezultate obținute inclusiv în 2024.

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Președintele ANS, Bogdan Matei, a intervenit în secțiunea de comentarii și a confirmat o parte esențială din problema reclamată de „Arcul de Triumf”. „Statul român are o restanță la sportivi de aproape 200 de milioane de lei, nu din mandatul meu, și ar fi corect să fie acordate aceste premieri”, a comentat, pe Facebook, Bogdan Constantin Matei.

Bogdan Matei, atac subtil la Radu Popa

Șeful ANS a precizat, așadar, că suma restantă se ridică la aproape 200 de milioane de lei. În același timp, acesta a ținut să sublinieze că datoria nu ar fi fost acumulată în timpul mandatului său. Comentariul lui Matei nu s-a oprit însă la problema premierilor. Matei a lansat un atac direct la adresa conducerii Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

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„Administrativ, cum este posibil ca un condamnat penal pentru delapidare să fie pus director de Complex Sportiv Național?”, a adăugat președintele Agenției Naționale pentru Sport. Formularea îl vizează pe Popa a fost condamnat definitiv pentru delapidare și fals, iar în ultimii ani a ocupat funcția de conducere a complexului de lângă Biserica Cașin.

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Replica dată de „Arcul de Triumf”

Conducerea complexului i-a mulțumit președintelui ANS pentru confirmarea publică a datoriei, dar a respins argumentul potrivit căruia problema nu ar ține de actualul mandat. „Domnule președinte Matei, vă mulțumim pentru confirmarea publică a problemei pe care am semnalat-o: statul român are, chiar potrivit afirmației dumneavoastră, restanțe de aproape 200 de milioane de lei către sportivi. Aceasta era tema postării. Argumentul ‘nu din mandatul meu’ este însă greu din perspectiva administrației publice. Când preluați conducerea unei instituții publice, nu preluați numai funcția, cabinetul și atribuțiile care vă convin. Preluați instituția, cu drepturile, obligațiile, problemele și angajamentele sale nerezolvate. Continuitatea instituțională nu începe în ziua numirii unui conducător. Mai mult, sportivii români au continuat să obțină performanțe și medalii și în mandatul dumneavoastră.

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Din informațiile publice rezultă că nici pentru acestea problema premierilor nu a fost încă rezolvată integral. Prin urmare, întrebarea rămâne extrem de simplă: Când vor primi sportivii României cele aproape 200 de milioane de lei pe care chiar dumneavoastră confirmați că statul le datorează?”, a fost răspunsul paginii de Facebook a Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

Instituția i-a cerut lui Bogdan Matei să precizeze public despre cine vorbește privind condamnarea penală și, mai ales, ce măsuri a dispus în calitate de președinte al ANS. „În ceea ce privește afirmația dumneavoastră despre ‘un condamnat penal pentru delapidare’ care ar conduce un Complex Sportiv Național, nu înțelegem legătura cu premierile sportivilor. Dacă dețineți asemenea informații în calitate de președinte al Agenției Naționale pentru Sport, vă rugăm să precizați public despre ce persoană și despre ce Complex Sportiv Național vorbiți și, mai ales, ce măsuri legale și administrative ați dispus în exercitarea atribuțiilor dumneavoastră.

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Altfel, schimbarea subiectului nu plătește premierile sportivilor. Aproape 200 de milioane de lei. Aceasta este cifra indicată de dumneavoastră. Aceasta este problema. Și aceasta este responsabilitatea instituțională pe care conducerea actuală a sportului românesc trebuie să o gestioneze, indiferent când s-a născut fiecare obligație. Sportivii nu pot primi drept răspuns la performanțele lor: ‘datoria nu este din mandatul meu’. Instituțiile statului au continuitate. Mandatele politice, nu”, a fost răspunsul paginii de Facebook a Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”.