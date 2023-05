Scandal pe bilete la FC U Craiova 1948 – FC Voluntari: “E bătaie de joc! Ne-am împrumutat să intrăm”. Video exclusiv

FC Voluntari a avut parte de susținerea unui grup de suporteri pe stadionul „Ion Oblemenco”, însă fanii ilfovenilor au mărturisit în pentru FANATIK că au avut probleme cu biletele. Membrii din galeria trupei lui Liviu Ciobotariu au fost nemulțumiți de primirea celor de la FC U Craiova 1948 pe arena din Bănie.

Scandal pe bilete la FC U Craiova 1948 – FC Voluntari. Suporterii ilfovenilor anunță: „Este bătaie de joc! Am dat de la unul la altul să intrăm la meci”

FC U Craiova 1948 – FC Voluntari s-a încheiat dramatic cu calificarea oltenilor în „finala” pentru Conference League după loviturile de departajare. Ilfovenii au reușit o , oltenii fiind egalați de la 3-0.

Ilfovenii au fost încurajați și de câțiva zeci de fani pe stadionul „Ion Oblemenco”, însă suporterii oaspeților au avut probleme cu biletele înaintea barajului din play-out. FANATIK a vorbit cu liderul galeriei de la FC Voluntari despre „tratamentul” la care au fost supuși în Bănie.

Gică Stan, un fan al ilfovenilor, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că inițial au fost anunțati că prețul biletelor pentru partida FC U Craiova 1948 – FC Voluntari este de 10 lei. Însă, suporterii ilfovenilor au aflat că prețul tichetelor este de 40 de lei la sosirea în Bănie.

„Așa facem la fiecare meci, mergem întâi la mânăstiri să ne rugăm, aprindem o lumânare pentru echipă și familia noastră și ni s-a spus că este 10 lei biletul. Când am venit aici era 40 de lei biletul! Am dat de la unul la altul și am intrat la meci.

De o oră și jumătate nu am gustat apă, mi s-a uscat beregata. Nu se poate, este bătaie de joc! Ne-am împrumutat de la unul la altul, sunt pensionari care au 1.000 sau 1.200, vă dați seama, au mai dat o rugăciune la mânăstire, de unde să dea? Au mai rămas cei cu handicap, îmi era frică.

Nu pot nici eu să susțin, nu îmi dă nimeni niciun leu. Sunt de 12 ani de la această echipă, nu am avut nicio problemă cu nimeni. Sunt mândru de Jandarmeria Craiova, de doamna primăriță și de craiovenii adevărați”, a spus fanul celor de la FC Voluntari.

Adrian Mititelu vrea derby-ul Olteniei în barajul pentru Conference League: „N-am chef de deplasare la Cluj”

își dorește ca derby-ul Olteniei să se dispute încă o dată în acest sezon în barajul pentru Conference League. Pentru ca rivalii din Bănie să se califice în „finala” pentru cupele europene, trupa lui Eugen Neagoe trebuie să câștige cu Sepsi, iar CFR Cluj să piardă cele trei puncte cu Farul.

„Am retrăit și meciul cu Vaslui, și meciurile importante pe care le-am avut de-a lungul carierei, meciuri importante care ne-au ajutat să facem pasul spre o categorie mai bună. Astăzi am obținut o mențiune chinuit pe final. Cu puțină șansă, șansa loteriei penalty-urilor. Sper să obținem și premiul acum.

Cu CSU. Sincer, cu ei îmi doresc pentru că o echipă care joacă fotbal și e bine pentru noi, pentru fotbalul craiovean și m-aș bucura. Chiar le țin pumnii duminică. Sper ca ei să bată pe cei de la Sepsi și cei de la CFR să facă un egal.

N-am chef de deplasare la Cluj. E și joi meciul la Cluj. Nu știu dacă mai găsim avion. Nici nu am vrut să mă interesez. Cu Vaslui am pregătit tot, mese și lăutari și după lumea ne-a acuzat că am făcut blaturi și alte nebunii”, a spus Adrian Mititelu.