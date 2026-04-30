Vânzarea biletelor pentru finala Cupei României Betano dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj a generat un scandal uriaș în rândul suporterilor. Platforma Federației Române de Fotbal s-a blocat în momentul lansării, iar biletele destinate publicului neutru s-au epuizat rapid, în doar patru minute. Mulți fani susțin că nu au avut nicio șansă să prindă un loc la finala de la Sibiu.

Fanii Craiovei acuză haos total: „O bătaie de joc din partea FRF!”

Nemulțumirea suporterilor a izbucnit imediat după ce j. Mulți dintre aceștia au acuzat că platforma FRF s-a blocat exact în momentele cheie ale procesului de achiziție și astfel mulți doritori au rămas fără bilet.

Fanii Craiovei au reacționat extrem de dur în mediul online, unii dintre ei susținând că experiența a fost una complet ratată. „Am fost batjocoriți intenționat”, a scris un suporter, în timp ce alții au acuzat direct modul de organizare: „Sunteți niște nesimțiți, asta-i bătaie de joc”. Mai mulți utilizatori au descris problemele tehnice, spunând că au reușit să selecteze locurile, însă platforma s-a blocat imediat după, iar la revenire totul era deja epuizat: „Sunt curios dacă a prins cineva. O mizerie de site.. am selectat locurile și după aia s-a blocat”.

Nemulțumirea a continuat cu reacții legate de întreg procesul, unii fani catalogând situația drept „cea mai mare mizerie de organizare”, iar alții mergând mai departe și acuzând că „site-ul a picat în primele 2 minute și când a revenit totul era SOLD-OUT”. În același timp, alți suporteri au rezumat situația într-o singură concluzie: „Vrăjeală ieftină… organizare proastă!”.

Val de reacții și din partea suporterilor clujeni: „Ambele galerii ar trebui să boicoteze meciul!“

Reacții la fel de dure au venit și din tabăra Universității Cluj, unde frustrarea a fost similară. Unii fani au cerut chiar măsuri radicale de protest, afirmând că „Ambele galerii ar trebui să boicoteze meciul. Nimeni pe stadion. Ceea ce se întâmplă e scandalos pentru tot ceea ce înseamnă suportul fanilor”, în timp ce alții au acuzat modul de distribuire a biletelor, susținând că o parte dintre acestea ar fi fost direcționate pe alte canale: „S-au dat pe la primării și firme o grămadă de invitații gratis! Asta e România!”.

Alți suporteri au vorbit despre o lipsă de respect față de fani, catalogând situația drept „o umilință pentru suporterii ambelor echipe”, iar un alt comentariu a sintetizat dezamăgirea generală: „Păcat că două echipe cu așa suporteri care ar fi umplut ușor un stadion de 30.000 să fie tratați în felul ăsta”.

Cât costă un bilet la finala Cupei României Betano

FRF a anunțat procedura de achiziționare a biletelor pentru meciul din . Cele două cluburi vor primi un număr egal de tichete, care vor fi comercializate la casele de bilete. Alte 2000 de tichete sunt păstrate pentru publicul general.

„Procesul de vânzare a biletelor din sectoarele rezervate fanilor celor două finaliste se realizează prin intermediul cluburilor, iar cei care doresc tichete în sectoarele dedicate sunt rugați să se intereseze pe canalele de comunicare ale celor două cluburi. Prețul biletelor la finala Cupei României Betano este: 50 RON (peluze) și 100 și 150 RON (tribune)”, a anunțat FRF, prin intermediul site-ului oficial.

Prețurile tichetelor s-au mărit față de edițiile din ultimele două sezoane ale Cupei României Betano. Atât în 2024, 2025, cât și în 2026, marea finală s-a jucat tot pe stadionul din Sibiu. Acum, costul este unul dublu față de cel din 2024, atât la peluză, cât și în tribune.

Peluza: 2024 – 25 lei, 2025 – 40 lei, 2026 – 50 lei

Tribune: 2024 – 45 lei, 2025 – 70 lei, 2026 – 100-150 lei

Copii (sub 14 ani): 2025 – 1 leu, 2026 – 10 lei

Cum vor face deplasarea la Sibiu ultrașii din Peluza Nord

Fanii alb-albaștri au început deja să se organizeze pentru finala de la Sibiu, iar Peluza Nord a anunțat că deplasarea va fi făcută cu un tren special, pus la dispoziție pentru suporteri. În același timp, liderii galeriei au stabilit și condițiile de acces pentru pachetul care include transport și bilet la meci.

Prioritate vor avea abonații și apropiații peluzei, care pot accesa oferta până la partida cu Dinamo București, urmând ca ulterior locurile rămase să fie disponibile pentru toți suporterii. Nemulțumirea principală rămâne însă numărul redus de bilete alocate fanilor celor două echipe, aspect care a generat reacția dură a Peluzei Nord.

„Peluza Nord organizează deplasarea la Sibiu cu un tren special pentru meci! Costul pachetului (transport + bilet garantat) este de maximum 200 de lei. Având în vedere organizarea mizerabilă și împărțirea complet nedreaptă a biletelor (sub 2.500 pentru fiecare club, 2.000 online și peste 6.000 pentru „șpârlele” lui Burleanu), acestea sunt extrem de limitate. Puteți începe deja să contactați membrii brigăzilor pentru înscriere!

ATENȚIE! Abonații și apropiații peluzei au acces exclusiv la acest pachet de 1.500 de locuri DOAR până duminică, la meciul cu Dinamo. De luni, oferta devine disponibilă pentru toți suporterii. Nu ne contacta dacă știi că nu te poți ridica la nivelul acestui meci. Lasă locul liber pentru cei care pot să o facă! LUPTĂM!”, se arată în comunicatul Peluzei Nord Craiova.