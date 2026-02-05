Scandal pe drepturi de imagine la Dinamo! Fiica regretatului Lică Nunweiller cere daune de milioane de euro de la club: Cîrjan și Musi sunt și ei vizați

ADVERTISEMENT

Clubul Dinamo care activează în prezent în SuperLiga s-ar putea confrunta în scurt timp cu o situație extrem de delicată. Fiica fostului mare fotbalist Lică Nunweiller, Mirela Nicoleta Nunweiller, susține că trebuie să primească despăgubiri financiare importante de la clubul din „Ștefan cel Mare”.

Fiica lui Lică Nunweiller solicită despăgubiri financiare importante de la clubul Dinamo

Asta pentru că această entitate și-ar fi însușit, consideră femeia, în mod nelegal „mărcile” audio-vizuale „câinii roșii” și „câinii”, în contextul în care aceste denumiri provin din perspectivă istorică de la porecla atribuită în urmă cu mulți ani fraților Nunweiller, inclusiv lui Lică, pe vremea când ei scriau istorie în tricoul alb-roșu.

au activat de-a lungul carierelor lor la clubul Dinamo, unii la fotbal, seniori sau doar juniori, iar alții la alte sporturi, cum a fost cazul lui Constantin, cel mai mare dintre ei, care a practicat polo în Complexul Sportiv din „Ștefan cel Mare”. Dumitru Nunweiller a jucat puțin pentru gruparea bucureșteană, iar cel mai mult în cariera sa a evoluat la Suceava, în liga secundă.

Victor Nunweiller a fost portar și a avut puține apariții în tricoul alb-roșu, evoluând cel mai mult la Dinamo Obor și U Cluj. Eduard Nunweiller a fost doar junior în „Ștefan cel Mare”. Ceilalți trei, Ion (Nelu), Lică și Radu au fost, și sunt în continuare bineînțeles, adevărate legende pentru formația din centrul Capitalei României.

Cine a fost Lică Nunweiller și cum a început legenda „câinilor roșii”

Nelu și Lică Nunweiller, fiind mai mari, au apucat să debuteze pentru Dinamo înaintea lui Radu. Când acesta din urmă, singurul care trăiește în prezent din toți cei șapte, a început să joace, în 1964, istoria „câinilor roșii” începuse deja. Ceilalți doi frați deveniseră deja de câțiva ani puncte fixe în apărarea dinamovistă, iar legenda spune că lor li s-a spus „câinii roșii” ca urmare a unui meci cu rivala Rapid.

Atunci, în contextul în care ei aveau părul șaten spre roșcat, iar tricoul echipei era tot roșu, prin prisma răutății lor din joc li s-a spus în acel fel de către atacanții giuleșteni, Nichi Dumitriu și Puiu Ionescu: „Ce răi sunteți! Parcă ați fi niște câini roșii”.

Din acel moment, această legendă s-a perpetuat constant și a ajuns în perioada modernă a clubului, inclusiv în prezent bineînțeles, să devină un adevărat brand al lui Dinamo, atât la nivel de club propriu-zis, cât mai ales la nivel de suporteri, care se identifică foarte mândri cu această singagmă și au creat de-a lungul timpului și multe cântece în această idee, cântece la care se apelează foarte des la toate meciurile disputate de

Ce susține fiica lui Lică Nunweiller, Mirela Nicoleta

Așadar, revenind, fiica lui Lică Nunweiller susține că Dinamo și-a însușit în mod nelegal, fără acordul ei ca moștenitor al marelui fotbalist, dar și bineînțeles ca purtător al acestui nume de legendă, această poreclă de „câinii roșii”.

De asemenea, femeia consideră că de-a lungul timpului clubul din „Ștefan cel Mare” a obținut profituri mai mult decât consistente în baza acestui fapt, inclusiv din diferite materiale promoționale.

Astfel, ea susține că ar trebui să primească despăgubiri semnificative de ordin financiar în acest context și chiar a întreprins mai multe demersuri juridice în ultimii ani în acest sens.

Inclusiv vedetele Cîrjan și Musi sunt vizate de această chestiune

În plus, Mirela Nicoleta Nunweiller susține că dinamoviștii se află în culpă în această situație cu atât mai mult cu cât nu au ținut cont de interpelările sale din justiție și au continuat și de atunci să își asume numele de „câinii roșii” în mod nelegal, inclusiv în scopuri economice.

Mai mult, femeia susține că inclusiv jucătorii lui Dinamo din tot acest timp, inclusiv cei din prezent bineînțeles, se află în această culpă pentru că au participat la evenimente în care a fost promovată această marcă, și astfel și ei sunt vizați de aceste demersuri juridice. Totodată, ea a ținut să precizeze că în 2024 dinamoviștii au încercat să înregistreze la OSIM marca verbală „câinii roșii”, dar s-au lovit de un refuz ferm, chestiune care ar reprezenta acum un argument clar în favoarea ei.

Fiica lui Lică Nunweiller se află într-o situație destul de delicată și susține că Dinamo face milioane de euro în mod nelegal

Femeia a informat cu ocazia unui demers făcut în acest sens că este încadrată conform legislației din România având „grad accentuat de handicap”, dar primește de la statul român o pensie lunară în valoare de doar 496 de lei.

În schimb, ea susține că Dinamo obține milioane de euro din exploatarea nelegală a numelui și moștenirii tatălui său în fotbalul românesc. Așadar, putem crede că este posibil ca fiica lui Lică Nunweiller să solicite în instanță despăgubiri cifrate chiar în această zonă.