Scandal pe Facebook între doi lideri PNL – PSD. Subiectul care a provocat cearta: „Ori rupi Coaliția, ori taci”

Schimb dur de replici între Victoria Stoiciu și Ciprian Ciucu, pe Facebook, pe tema măsurilor din Educație și a stării bugetului. Vicepreședinta PSD a acuzat că sistemul de învățământ este „măcelărit” și că modificările pregătite vor aduce cel mai mare dezastru educațional din ultimele decenii.

Scandal pe Facebook între doi lideri PSD – PNL. De la ce a pornit cearta

Victoria Stoiciu a scris pe internet că sistemul de învățământ este „ciopârțit”, , precizând că profesorii vor fi transformați în „navetiști extenuați”. De asemenea, din punctul de vedere al social-democratei, cei mai afectați vor fi copiii din familiile sărace, pentru care școala era singura șansă.

„Din septembrie, vom vedea clase supraaglomerate, școli din sate și comunități mici aruncate la marginea prăpastiei, profesori transformați în navetiști extenuați, fugind dintr-o localitate în alta. Resurse? La limita subzistenței. Calitate? Un cuvânt gol.

Profesorii vor fi striviți între burnout și șomaj. Dar cei mai loviți vor fi copiii, în special cei din familii sărace, pentru care școala era singura șansă. Cei cu bani vor migra la privat, alimentând un dezastru profitabil pentru câțiva „vizionari” ai pieței. Cei fără bani vor primi o educație jalnică, pe care nici măcar nu o vor putea duce la capăt. Abandonul școlar va exploda”, a scris vicepreședinta PSD pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu, replică dură: „Ori rupi Coaliția, ori taci!”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, nu a stat pe gânduri și a comentat fix la postarea publicată de social-democrată. Acesta i-a reproșat Victoriei Stoiciu că atacă „populist” noul guvern din care face parte chiar și formațiunea sa și a menționat că ambele partide au nenorocit bugetul.

„Asta pentru că Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul. Toți analfabeții d.p.d.v. economic, iresponsabilii care aveau nevoie de meditații, ne-au adus aici. Crezi că își dorește cineva acest lucru?!! Dar riscăm să intrăm în colaps. Măcar ai decența să nu ataci coaliția din care faci parte.

Vorbește in interior, vorbește în coaliție, sau dă-te afară și atacă zilnic. Tu și Nasui sunteți fix la fel, precum extremele care se confundă: căutați capital electoral personal, atacând populist guvernul. Când faci parte dintr-o construcție politică, ori o rupi, ori taci. Și mie îmi vine să urc PSD-ul pe pereți, dar din respect pentru ce am semnat, pentru că înțeleg că nu există o alternativă astăzi, mă abțin. Nițică decență nu ar strica”, a comentat Ciprian Ciucu.

Schimbul dur de replici a continuat. Social-democrata i-a răspuns lui Ciprian Ciucu, punctând că nici Educația, nici persoanele vulnerabile nu trebuie să sufere pentru că politicienii, indiferent de partidul din care fac parte, au nenorocit bugetul.

Victoria Stoiciu nu îl mai vrea pe Daniel David la cârma Ministerului Educației

Victoria Stoiciu susține că existau alte soluții de salvare a exact acolo unde „rezistența era cea mai mică”. Social-democrata a continuat cu atacurile lansate la adresa ministrului educației, lăsând de înțeles că una dintre soluții ar fi schimbarea acestuia.

„Și tu îmi ceri să nu critic asta pe motive de decență? Eu zic că lipsa de decență e în altă parte, la ceea ce se întâmplă în educație, de exemplu. Doar pentru că demersurile mele interne au eșuat, ar trebui să tac și public? Și nu te supăra, există alternativă, nu mă refer la o formulă de guvernare, aici ai dreptate, toate celelalte variante sunt mai proaste, dar alternativă la David și reforma lui David există”, a completat social-democrata.