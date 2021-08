Scandal pe prețul legumelor din piață! Acuze dure ale fermierilor. „Cum să coste 50 de bani când eu dau 1 leu pe răsad?”

Apropierea toamnei nu a adus deloc veşti bune pentru gospodine care s-au plâns în numeroase rânduri de . Presa a notat şi ea că anul acesta pare a fi unul foarte scump şi fermierii nu preconizează ieftiniri în viitorul apropiat. Culmea, spun agricultorii, se întâmplă exact invers şi toamna lui 2021 a adus cele mai mici preţuri faţă de ce se întâmpla în anii precedenţi în pieţe.

Mai mult decât atât, legumicultorii nu au ratat ocazia şi au transmis că nu este normal ca oamenii să strâmbe constant din nas atunci când merg la piaţă, dar să accepte să cumpere la orice preţ din supermarketuri sau hipermarketuri.

Scandal pe prețul legumelor vândute în piață!

Oamenii atrag atenţia că agricultura a devenit mai degrabă o pasiune şi un lux. şi nu pot să coboare mai mult. Aceştia spun că fiecare bănuţ în minus ar însemna un dezastru în reţeta finală a afacerii lor.

„Au început pe la TV să apară știri cum că toate sau scumpit în piață și, vai doamne, față de anul trecut e foarte scump, nu ne mai permitem să punem pentru iarnă. Dar nu înțeleg, toți vor salarii crescute, pensii mari, dar cei care muncesc pământul, ei nu au voie să câștige, ei nu au dreptul la o viață normala?

Cât ați vrea să fie un kg de roșii – 0,50bani, cât să coste un kg de ardei – 1 leu? Ce mai câștigă cel care a muncit și investit, la asta se gândește cineva? Nu, fiecare e pe interesul lui, lui să-i fie bine!”, a notat pe un grup al legumicultorilor o ieșeancă angajată a unei școli gimnaziale.

Postarea ei a stârnit sute de reacții și zeci de comentarii și distribuiri. Femeia a fost susținută în demersul său de mai mulți agricultori care au transmis că este imposibil ca prețul legumelor să scadă mai mult în acest an.

„Aveți mare dreptate, nimeni nu ia în seamă munca țăranului începând din luna ianuarie cu pregătitul răsadniței, după care semănat, acoperit – descoperit răsadurile, udat, tratamente, repicat, săpat în solar, mărunțit, plantat, legat, tratat de dăunători și boli, udatul care te usucă la buzunar și alte multe lucrări care se fac.

Ce să stie cei care tot comentează și care habar nu au, cât și cei care sunt bine puși în funcții, care este adevărata muncă grea. Să vină toți nemulțumiții două zile să stea în solar, să sape, să copilească și să lege câte cel puțin 3500-4000 de fire de roșii și atunci vor vede ei adevărata muncă a celor cu mâinile crăpate!

Poate mulți mă criticați, nu sunt producător de legume și nici comerciant, dar lucrez pentru acești oameni chinuiți și în sprijinul lor, drept pentru care le cunosc adevărata muncă! Iar celor ce nu le convin prețurile să nu mai mănânce!”, a spus Maria Bogdan, angajată la Autoritatea Națională Fitosanitară.

Acuze dure ale fermierilor legate de prețurile legumelor

Acuzele nu s-au oprit aici și agricultorii spun că românul și-a făcut un obicei din a cumpăra legume de export. „Vă spun sincer și din propria experiență. Românul e a mai a dracu nație de om. Merită să mănânce de la supermarket și să facă toate bolile.

Ce e natural și bun (după părerea mea) le pute. Ne merităm soarta fraților. Din cauza clienților ăsta e ultimul an când mai fac agricultură. Să ne îmbuibăm cu rahaturi din Turcia, Grecia, Italia și altele”, a explicat și Zaharia Marius Daniel, legumicultor.

„Eu ca strungar luam în mână 3500 lei. Ei… am lăsat strungul pentru agricultură. Când scot eu 3500 lei /lună din agricultură? Anul acesta închei cum am încheiat și cu vacile acum 7 ani. Mă reangajez din nou și nu mai am bătăi de cap. O să produc numai pentru familie”, a transmis Vasile Gilovan, un alt fermier dezamăgit de situație.

„Firul de răsad a fost 1.5 lei, cum naiba să mai dai tot ieftin. Roșiile, anul trecut, preț 4 lei, anul acesta 3 lei, cum să fie mai scump. Cum să coste 50 de bani când eu dau 1 leu numai pe răsad”, și-a plâns amarul și Adeaconiței Constantin.

Ce spun oamenii despre prețurile din piață

Nu toată lumea a fost de acord cu postarea. Au existat și oameni care au reacționat imediat și au transmis că prețurile sunt în continuare mari față de oferta pe care o au. „Niciodată nu am pus mâna pe marfa vânzătorului iar când am ajuns acasă din cinci bucăți două erau stricate.

Uite așa prefer din supermarket. Și dacă treci prin piețele din Sibiu și asculți cât tupeu au vânzătorii din piețe, îți spun eu că îți revizuiești atitudinea. Da, normal că vreau pe alese pe banii mei!”, și-a motivat alegerea Dan Marius.

„Incorectă postare. Țăranii au primit mereu ajutoare. Ei nu plătesc impozit, nu plătesc TVA, nu plătesc CAS, CASS, etc. Înțeleg că treceți prin perioade grele (nu toți, că sunt unii care produc și vând în draci, cu factură, au SRL-uri, contracte și tot ce trebuie).

Vrei ca toți să cumpere doar legume românești, dar țăranii să umble numai cu mașini străine. E corect? De ce nu cumpără și legumicultorii doar Dacia, ca să aibă și muncitorul din fabrică din ce trăi? De ce nu cumpărați doar mașini de spălat Arctic si frigidere Arctic și aragaz Samus? Ăsta este capitalismul dragi producători. Cu bune și cu rele, l-am dorit și ni l-am asumat”, a precizat și Marian Aedla.