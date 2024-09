Scandal pe rochia de mireasă. Iulia Albu îi răspunde fostului soț: „Am fost informată că a aruncat-o”. Exclusiv

Noi amănunte despre divorțul dintre Iulia și Mihai Albu ies la iveală acum, la ani distanță de când cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Vedeta TV îi răspunde fostului soț, după ce acesta a făcut mai multe declarații, în exclusivitate pentru FANATIK.

Scandal pe rochia de mireasă

După ce a fostei soții, despre care credea că ar fi fost făcută de Rita Mureșan, Iulia îi dă răspunsul și demontează ce a susținut designerul. Mai mult, criticul de modă dezvăluie că pe lângă rochia de mireasă, fostul soț i-a reținut mai multe obiecte.

„Rochia mea de mireasă a fost creată de Răzvan Ciobanu, unul dintre cei mai valoroși designeri pe care i-a dat această țară. Ulterior, unul dintre prietenii mei de suflet. Îmi pare rău ca fostul meu soț nu își mai amintește acest detaliu. Din păcate, această rochie nu mai există. Ea a fost reținută alături de mai multe lucruri de fostul meu soț, fără ca eu să pot avea vreun cuvânt de spus în această privință. În momentul în care am cerut-o am fost informată ca a fost aruncată. Păcat. Era cu adevărat o rochie de vis”, a declarant Iulia Albu în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce s-a întâmplat cu căruciorul antic de colecție al fiicei foștilor soți

Mai mult, potrivit unor surse din apropierea foștilor soți, Taylor. Acesta fusese cumpărat și recondiționat de fosta lui soție, cărucior în care Mikaela Albu a apărut la botez. Este vorba de o piesă de colecție extrem de valoroasă,

Păpușile antice ale fostei sale soții, precum și alte obiecte, acesta le-ar fi “reținut”, de asemenea, după divorț. Asta pe lângă verigheta pe care a cerut-o înapoi și pe care, conform propriilor spuse, a “topit-o”.

De asemenea, mașinile de cusut antice pe care designerul le are în atelier, precum și câteva obiecte antice de cizmărie ar aparține familiei Iuliei, al cărei străbunic ar fi avut un mare atelier de cizmărie pe vremuri în Vâlcea. Ceea ce explică și casa boierească impunătoare în care Iulia Albu a copilărit în Horezu. Contactată pe marginea acestui subiect, Iulia a evitat să comenteze, dar a ținut să-i transmită fostului său un mesaj sugestiv:

„Nu pun preț pe lucrurile materiale, sunt o fată simplă cu pasiuni complicate”, a adăugat aceasta.

Iulia Albu i-a restituit verigheta

Recent, Mihai Albu a recunoscut în exclusivitate pentru FANATIK că fosta soție i-a înapoiat verigheta. Și că aceasta nu a făcut decât să respecte ceea ce el i-a transmis încă din timpul căsniciei. Și anume faptul că dacă vor ajunge la divorț, e normal ca aceasta să-i restituie verigheta.

„Verigheta mi-a dat-o înapoi. Nu cred că o mai am. Parcă am topit-o și am făcut ceva din ea. Eu așa știu, că dacă o căsnicie nu merge, se dă înapoi. Am primit-o la vreo doi ani după divorț. Îi spusesem că dacă nu rămânem împreună, verigheta se înapoiază”, ne-a spus Mihai Albu.

De asemenea, designerul ne-a mai mărturisit că-n urmă cu patru-cinci ani a sesizat Autoritatea Tutelară care a monitorizat-o pe fosta soție.