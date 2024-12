Scandal pentru atacantul Borussiei Dortmund! Tatăl său adoptiv a dezvăluit vârsta reală a fotbalistului: „L-am făcut cu 4 ani mai tânăr!”

, a fost întotdeauna în centrul unor controverse legate de vârsta sa reală. Conform declarațiilor tatălui său adoptiv, Joseph Moukoko, atacantul lui Dortmund, care în prezent e împrumutat la Nice, nu ar avea 20 de ani, ci ar fi cu 4 ani mai mare.

Care este vârsta reală a lui Moukoko

Tatăl atacantului Borrusiei Dortmund a declarat într-un documentar că Youssoufa Moukoko nu este fiul său biologic și a recunoscut că nici vârsta sa, cea de 20 de ani, nu este reală, ci ar fi cu 4 ani mai mare.

ADVERTISEMENT

Prezentat până acum drept tatăl său biologic, Joseph Moukoko (72 de ani), a recunoscut că Youssoufa nu este nici fiul său biologic, nici al soției sale, Marie.

Într-o declarație pe proprie răspundere, despre care se vorbește în documentarul ProSieben „Tricksen, Schummeln, Täuschen – Das Millionengeschäft mit den Fußball-Talenten” (trucuri, minciuni, înșelăciuni – afacerea de milioane cu talentele fotbalului), tatăl adoptiv al atacantului german a dat cărțile pe față:

ADVERTISEMENT

„Având în vedere ilegalitatea unei declarații false pe proprie răspundere, declar sub jurământ: Youssoufa Moukoko nu este fiul biologic al meu și al soției mele, Marie Moukoko. De asemenea, nu s-a născut pe 20 noiembrie 2004, în Yaoundé, Camerun.

I-am obținut (n.r. – lui Youssoufa) un certificat de naștere fals în Yaoundé. Apoi am mers la ambasadă și i-am obținut un pașaport și l-am adus în Germania ca fiind fiul meu. El s-a născut de fapt pe 19 iulie 2000. L-am făcut să fie cu patru ani mai tânăr. Data lui de naștere din acest moment este înregistrată ca fiind 20 noiembrie 2004.”, a declarat Joseph Moukoko sub jurământ.

ADVERTISEMENT

Ce riscă Youssoufa Moukoko dacă declarațiile tatălui său se vor dovedi a fi reale

Dacă declarațiile lui Joseph Moukoko se vor dovedi a fi reale, atacantul Borrusiei Dortmund riscă să i se retragă toate realizările pe care le-a obținut în urma competițiilor de tineret.

Moukoko a marcat pentru Borussia Dortmund în finala Campionatului Germaniei U17 contra Bayern Munchen, câștigând astfel titlul în 2018. Acesta a înscris golul de 1-0 în finală. Dacă vârsta sa ar fi fost corectă, nu ar fi putut participa în competițiile de tineret.

ADVERTISEMENT

Suspiciuni legate de agenția Evonik și banii obținuți

Un alt aspect surprinzător din povestea lui Joseph Moukoko este angajamentul său direct cu Borussia Dortmund. Conform unor documente prezentate de , Joseph Moukoko a fost angajat în 2018 ca analist video și scouter, având un salariu de 10.000 de euro pe lună, care a crescut ulterior la 20.000 de euro. Această legătură financiară directă între familia Moukoko și clubul german ridică întrebări despre etica și motivele din spatele acestei strategii.

Joseph Moukoko a menționat, de asemenea, că soția sa a lucrat pentru agenția Evonik, unul dintre sponsorii principali ai Borussiei Dortmund, iar aceasta ar fi fost o sursă suplimentară de venituri pentru familie. Aceste dezvăluiri sugerează o rețea complexă de relații financiare și legături de afaceri, care ar putea explica modul în care familia Moukoko a obținut avantaje financiare și favoruri din partea clubului.

„Soția mea a fost angajată la o agenție care lucra pentru sponsorul BVB, Evonik, iar eu am fost angajat direct de club. Astfel am primit bani în fiecare lună, fără să lucrăm cu adevărat. Am obținut acești bani fără să facem mare lucru.”, a declarat tatăl adoptiv al fotbalistului lui Dortmund.

Borussia Dortmund este cunoscută pentru creșterea fotbaliștilor tineri, foarte talentați și vânzarea lor pe sume mari precum sau Jadon Sancho.