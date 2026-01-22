Scandal politic după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul SUA. „Să-ți stea în gât!”/„Un trădător de țară!”

ADVERTISEMENT

Scandal politic după ce George Simion, liderul AUR, a fot filmat în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul Statelor Unite. Nu au întârziat nici reacțiile cu privire la acest gest controversat, de cele mai multe ori etichetat ca fiind „grotesc”, un „spectacol de slugărnicie politică deplorabilă”, „rușinos” și „periculos”.

George Simion taie un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA

Liderul AUR a fost în Statele Unite, la Trump Kennedy Art Center din Washington, acolo unde a primit de la Republican for National Renewal un premiu pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa. În cadrul aceluiași eveniment, George Simion a fost filmat, alături de alți membri ai Congresului american, când a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul SUA. Ulterior, Simion a explicat într-o postare de pe blogul său personal acest „episod al tortului”.

„A sugera că politica externă a României s-ar face prin tăierea unui tort este nu doar ridicol, ci dovedește nivelul alarmant de superficialitate și rea-credință al celor care propagă aceste narațiuni”, a scris George Simion. De asemenea, el a subliniat că discuțiile apărute în urma participării sale la evenimentul organizat pentru a marca un an din cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa albă reprezintă „un nou episod de dezinformare”. George Simion a susținut că „ipocrizia este evidentă” în cazul unor oficiali ai statului român, referitor la pozițiile față de politica externă a țării.

„Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a declarat recent că România este „solidară cu ambele poziții” în chestiunea Groenlandei. Aparent, acest tip de declarație este acceptabil atunci când vine din interiorul sistemului, dar devine „scandalos” când vine vorba de AUR”, a mai scris Simion.

„Să-ți stea în gât tortul ăla!”

După ce momentul tăierii tortului s-a viralizat în mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară. Vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul a transmis prin intermediul unui videoclip postat pe pagina de Facebook un mesaj dur la adresa liderului AUR: „Să-ți stea în gât!”.

„George Simion, am un mesaj pentru tine: Să-ți stea în gât tortul ăla! Când tai tortul ăla, gândește-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei și cineva îți cerea acel teritoriu. Pentru că noi suntem parte dintr-o familie, și când ești parte dintr-o familie ai grijă de nevoile celor din familia ta. Dacă unul din membrii familiei este atacat, nu râzi la lucruri serioase. Pentru că, data viitoare, poate ești tu la rând. Așa că, să-ți stea în gât tortul ăla!”, i-a transmis Nicu Ștefănuță lui George Simion.

Diana Șoșoacă îl trage de urechi pe George Simion

În același timp, , liderul partidului SOS România, a transmis un comunicat de presă în care a condamnat dur gestul făcut de George Simion în SUA. Aceasta a spus că ceea ce a făcut liderul AUR este „rușinos și iresponsabil”. De asemenea, a subliniat că a participat la un „spectacol grotesc și periculos”.

„Un asemenea gest nu este nici glumă, nici folclor politic, ci o manifestare gravă de inconștiență geopolitică și de dispreț față de principiile fundamentale ale dreptului internațional, precum și față de suveranitatea și independența statelor. Ceea ce denotă că George Simion nu mai are nimic de-a face cu suveranismul, dacă a avut vreodată”, se arată în comunicatul transmis de Diana Șoșoacă. Tot ea subliniază faptul că ne aflăm într-un „context internațional extrem de tensionat, în care suveranitatea statelor este călcată în picioare, iar jocurile de putere se fac pe spatele popoarelor”.

„George Simion dovedește, încă o dată că nu înțelege ce înseamnă responsabilitatea unei funcții publice și nici gravitatea mesajelor transmise prin astfel de acțiuni. A te juca simbolic cu teritoriile altor state, sub drapel străin, în contextul în care acel stat este amenințat cu cotropirea, înseamnă a sfida ordinea internațională, a batjocori ideea de suveranitate și a compromite imaginea României pe plan extern”, mai scrie în comunicat.

Fost membru AUR: „Gest de interlop!”

Sergiu Mihalcea, care a demisionat din AUR în septembrie 2025, a făcut afirmații tăioase la adresa lui Simion: „Domnul Simion este numit eronat ,,extremist’’! Când te adresezi domnului Simion (sau despre dl. Simion), corect este să îl numești în calitatea sa, de interlop!”. Cu privire la gestul legat de tăierea tortului, Sergiu Mihalcea a afirmat că Simion „își bate joc în primul rând de tot ce înseamnă propriul partid”.

„Mi-ar fi plăcut să văd senatorii și deputații AUR, înșiruiți la Capitol, după gestul dlui Simion, cu o declarație video prin care să se dezică de un asemenea ,,lider suveranist”, și dându-și demisiile dintr-un partid jucat ca la poker de un personaj ridicol! Daca ar exista integritate, asta ar fi făcut însoțitorii din delegație! Iar atunci AUR ar fi crescut în sondajele nefăcute din pix!”, se arată în postarea fostului membru AUR, Sergiu Mihalcea.

„Așa arată un trădător de țară, nu un patriot”

Și membrii USR au comentat pe acest subiect: „George Simion a dovedit că nu dă doi bani pe suveranitatea unei țări. Dacă azi taie un tort cu forma Groenlandei, mâine ar tăia fără să clipească tortul în forma României ca să-l mulțumească pe Vladimir Putin”, se arată pa pagina de Facebook a formațiunii politice.

Deputatul USR, George Gima, a comentat și el pe marginea subiectului. Acesta a afirmat că Simion are o atitudine de trădător, de slugărnicie, de lingușire ieftină, de vânzător de țară”. De asemenea, a declarat că liderul AUR este genul de om „care și-ar vinde și familia”.

„A te juca, fie și simbolic, cu harta unui teritoriu aparținând unui stat european, într-un context geopolitic tensionat, arată zero instinct diplomatic și zero respect pentru principiile pe care România le susține”, a mai scris deputatul George Gima pe pagina de Facebook.

Președintele USR Dolj, Cezar Dragoescu, a declarat că Simion „face de râs România într-un spectacol de o slugărnicie politică deplorabilă”. De asemenea, el a etichetat scena ca fiind de „prost gust”: „E semnul clar că pentru a face pe plac unor lideri politici străini, acest om ar putea sacrifica orice, chiar și bucăți din România ca să-l mulțumească pe Vladimir Putin.

Adevărul e simplu și crud: cine este dispus să-și bată joc de suveranitatea altora, va face la fel și cu a României. România nu are nevoie de politicieni care „pupă inele” pentru o fotografie și dau din codița ca să-l bucure pe stăpân”.

„A făcut un deserviciu enorm României”

Răzvan Nicolescu, expert în energie, a făcut o postare pe Facebook cu privire la videoclipul controversat. Acesta a declarat că este un gest „infantil”, care a făcut un „deserviciu enorm României”.

„Dacă vezi asta și ești danez te întrebi dacă domnii aceștia din România sunt cei la care le dăm noi bani ca să își facă autostrăzi și să se dezvolte. Mai mult decât atât, dacă doamne ferește, am fi agresați de Putin, danezii și alții ar putea foarte bine să ne trimită un tort cu forma României, steagul Rusiei și mesajul : “nu sunteți serioși. Pentru voi tratatele sunt niște hârtii fără valoare juridică și morală”. Trăim o perioada dificilă. Nu e momentul de teribilisme, infantilisme sau idioțenii. România are nevoie de o reformă profundă și urgentă a clasei politice”, a scris expertul în energie Răzvan Nicolescu.

Petiție împotriva gestului făcut de George Simion

O petiție care circulă în mediul online cere investigarea liderului AUR și a membrilor săi după gestul de tăiere a tortului în forma Groenlandei în SUA, considerat o încălcare a intereselor naționale. La momentul redactării știrii, petiția a strâns aproape 9.000 de semnături.

„Cerem instituțiilor statului să investigheze aceste acte de trădare a intereselor naționale care survin în urma acțiunilor publice ale partidului AUR și ale liderului George Simion. Cerem Parlamentului României să efectueze în Comisia Juridică a Camerei Deputaților analiza juridică și implicațiile politice internaționale ale acestui gest de încălcare a convențiilor și tratatelor din care România face parte, de către demnitari care acționează împotriva interesului țării lor, defăimând instituțiile statului român și poporul pe care îl reprezintă, pentru acțiuni de proprie imagine și foloase proprii”, se arată în petiție.