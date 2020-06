Scandal rasist la un club din play-off. Un antrenor, acuze grave la adresa președintelui: ”Nu-mi place de el că are altă etnie!”

Un scandal rasist a izbucnit la un club din play-off, după ce un antrenor a acuzat un om din conducere că refuză promovarea unui jucător din cauza etniei sale.

Flavius Boroncoi, fostul secund al lui Mihai Teja și al lui Edi Iordănescu la Gaz Metan Mediaș, îl acuză pe președintele Ioan Mărginean că blochează titularizarea mijlocașului Paul Costea, pe considerente etnice.

După ce Edi Iordănescu a plecat de la Mediaș, Boroncoi trebuia să asigure interimatul până la venirea lui Dusan Uhrin și să conducă echipa la meciul cu Astra , dacă tehnicianul ceh nu își rezolva problemele.

Play-off-ul, zguduit de un scandal de rasism

Flavius Boroncoi a dezvăluit că își dorea să utilizeze câțiva tineri fotbaliști la Giurgiu, dar nu a mai reușit să facă acest lucru, după ce a fost demis în urma unui conflict cu Ioan Mărginean.

”Paul Costea e un copil bun, dar nu este simpatizat de Ioan Mărginean pentru că are altă etnie. Când te zbați pentru copil să poată să joace, Mărginean spune: ‘Nu, că vreau să scap de el că are altă etnie. Nu-mi place de el că are altă etnie!’”, a declarat Boroncoi despre scandalul de rasism din play-off.

”Nu pot să folosesc cuvântul folosit de el. E jenant. Dânsul a mai avut o experiență cu acest copil și la U Cluj. Vă spun că părinții sunt foarte revoltați. Și la U Cluj i-a făcut așa

A fost la centrul lui U Cluj când era Ioan Mărginean acolo. Nici acolo nu-i plăcea de Costea. Copilul era dat de deoparte. Și acum, la Mediaș, din nou. Aceleași probleme”, a explicat antrenorul la gsp.ro.

Ioan Mărginean a refuzat să răspundă acuzațiilor aduse de Boroncoi, spunând că se gândește să-l dea în judecată pe fostul antrenor pe care l-a invitat la detectorul de minciuni. Mărginean susține că Boroncoi este pus de cineva să-l atace, însă a refuzat să dezvăluie numele persoanei pe care o consideră că s-ar afla în spatele antrenorului.

Răzvan Popa, jucătorul celor de la Gaz Metan Mediaș, a avut un acces de furie după meciul de la Giurgiu, cu Astra, și a părăsit echipa ardeleană. Din informațiile FANATIK, mijlocașul defensiv de 23 de ani a fost nemulțumit de statutul său la acea partidă, unde a intrat în minutul 92, și a decis să plece de la echipă.

Cu câteva ore înainte de primul fluier de la Giurgiu, Popa a aflat că rămâne pe bancă. S-a decis schimbarea sistemului de joc, iar el a sărit din schemă. Nu doar el, ci și Paul Costea. Iar surpriza majoră e că aceste modificări ar fi fost făcute de președintele Ioan Mărginean, nu de antrenorul Dusan Uhrin, care abia aterizase la București și a plecat direct la Giurgiu.