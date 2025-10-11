Video. Scandal la baza FCSB! Mustață: “1000 mașini au invadat baza sâmbătă noaptea!” Poliția a intervenit

Scandal la baza FCSB, unde se pare că mai multe persoane ar fi încercat să organizeze curse ilegale. Peste 1000 de mașini au forțat intrarea, iar Poliția a fost nevoită să intervină. Cum s-a produs incidentul.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Gigi Mustață, primele declarații după incident

La scurt timp după incident, Gigi Mustață, prezent în bază, a dezvăluit că nu se știe, pentru moment, cum persoanele au intrat în bază. Primii conducători auto au transmis că vin să își ridice copiii de la antrenament, ca ulterior să se producă drifturi în parcarea din spate, spațiul fiind suficient.

„S-au luat pe drifturi. Nu e o problemă asta, dar când vin peste 1000 de mașini aici… Au fost peste 1000 de mașini și cred că sunt alte sute de mașini înafara bazei. Cineva, nu știm cum, a venit în bază, a organizat el să facă drifturi, fără aprobarea nimănui. Aici este o societate privată. Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva.

ADVERTISEMENT

Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament. Erau prea mulți copii la antrenament. Poliția îi legitimează acum. Făceau drifturi în spate, în parcarea mare, este foarte mult spațiu acolo. Acum, fiecare este legitimat. Din ce am înțeles, băiatul care se ocupă de bază a sunat la poliție”, a declarat Gigi Mustață.

Gigi Mustață, uimit de numărul de mașini prezente la baza FCSB

În continuare, liderul Peluzei Nord a mărturisit că organizatorul evenimentului nu a obținut avizele necesare organizării unui astfel de eveniment. Gigi Mustață a transmis că fanii FCSB nu au de-a face cu aceste curse, iar pătrunderea în bază era blocată în momentul în care a încercat să pătrundă.

ADVERTISEMENT

„Sunt peste 1000 de mașini în bază, de asta am și venit, nu știam despre ce e vorba. Când oamenii au aflat că e vorba de drift, au venit la spectacol. Trebuia să spună organizatorul, să discute cu cineva, că nu era o problemă. Când intri fără să anunți cu cineva, e normal să fie o alertă.

ADVERTISEMENT

Acum, toată lumea e legitimată, asta e. Dacă știa persoana care a organizat chestia asta… Să te duci peste o societate privată și să intri așa, fără să anunți… Nu intri fără să anunți. Vă spun sincer, au fost peste 1000 de mașini din toate județele.

Dacă era băiat deștept, putea să discute cu cineva, primea o aprobare, dar nu să intre ca să facă lucrurile acestea. M-a sunat băiatul de aici, a crezut că suntem noi, galeria, și i-am explicat că nu suntem noi. Nu avem treabă.

ADVERTISEMENT

După, ne-am urcat toți în mașini și am venit aici. Nu exagerez, sunt peste 1000 de mașini, în contextul în care mai sunt acum câteva sute înafara bazei. Să vă gândiți că nu puteam să intrăm aici din cauza aglomerației. A fost greșeala băiatului care a organizat. E ceva de speriat! E o chestie puțin cam complicată, dar acum, fiecare cum își așterne, așa doarme”, a încheiat Gigi Mustață.

Gigi Mustață, declarații după incidentele din baza FCSB

Peste 1000 de mașini au forțat intrarea în baza FCSB

Din informațiile FANATIK, peste 1000 de persoane au forțat pătrunderea în baza . Persoanele au intrat cu mașinile pe terenurile din zona Berceni. Autoturismele care au vrut să pătrundă în terenurile de antrenament aveau numerele de înmatriculare din județele Galați și Călărași.

În urma acestui incident, angajații clubului au fost nevoiți să apeleze la Poliție. FANATIK a aflat că și , se află la bază și încearcă să medieze conflictul cu persoanele care au dat buzna la terenurile de antrenament.

Din primele informații, doar o mașină de Poliție s-a deplasat la fața locului. Cum persoanele prezente depășeau organele legii, acestea au solicitat o intervenție suplimentară, iar ulterior s-a prezentat o altă utilitară.

Poliția, fără reacție la fața locului

Agenții de Poliție nu au verificat mașinile în portbagaje, ceea ce a provocat iritare în rândul angajaților de la baza FCSB, care s-au văzut și ei total depășiți numeric și în imposibilitatea de a-i opri pe intruși.

Cei care au intrat în bază ar fi intenționat să organizeze curse ilegale de mașini, conform informațiilor obținute de FANATIK. Rămâne de văzut ce sancțiuni se vor aplica.