Scandal sângeros într-un cuplu de pensionari din Argeș. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată în piept de propriul soț

O femeie de 76 de ani din Argeș a fost atacată de propriul soț, cu un an mai în vârstă. Cei doi nu sunt la primul scandal
Codrina Menţel
08.08.2025 | 22:50
Scandal sângeros într-un cuplu de pensionari. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată în piept de propriul soț. Foto: unsplash.com/ freepik.com/ hepta.ro/ colaj Fanatik

A fost scandal sângeros într-un cuplu de pensionari din județul Argeș. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată cu un cuțit de propriul soț. La audieri a ajuns și fiul acestora, în vârstă de 40 de ani.

Femeie de 76 de ani, înjunghiată de soț

Totul s-a întâmplat într-o locuință din Pitești. O femeie de 76 de ani a ajuns la spital după ce soțul ei a înjunghiat-o cu un cuțit de bucătărie, în zona pieptului. Din fericire, femeia a reușit să sune la timp la 112 și să ceară ajutor.

„Poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Piteşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie de 76 de ani ar fi avut un conflict cu soţul acesteia, de 77 de ani, care ar fi înţepat-o cu un cuţit. Poliţiştii s-au deplasat cu operativitate la locuinţa acestora, depistându-l pe bărbatul în cauză”, se precizează într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Medicii i-au acordat asistență la fața locului, după care au transportat-o la o unitate medicală. Polițiștii l-au găsit pe agresor chiar în sufrageria locuinței. Acesta a fost dus la secție pentru audieri. De asemenea, și fiul cuplului, în vârstă de 40 de ani, a mers să dea declarații.

Se pare că cei doi pensionari nu sunt la primul scandal. Polițiștii susțin că în anul 2024 femeia a reușit să obțină un ordin de protecție împotriva soțului ei, valabil trei luni. După această perioadă, bărbatul s-a întors acasă.

Bărbatul de 77 de ani dormea cu un cuțit sub pernă

Apropiații cuplului susțin că bărbatul ar avea probleme psihice și că ar mai fi fost internat în spital. De asemenea, vecinii spun că acesta dormea cu un cuțit sub pernă, iar femeia era terorizată, conform epitesti.ro.

Cercetările în acest caz au fost preluate de poliţiştii de investigaţii criminale, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi luarea măsurilor legale care se impun.

