Scandal sexual în handbal. O jucătoare își acuză patronul de hărțuire, el spune că sportiva s-a prostituat

Danubius Călărași este una dintre echipele modeste din eșalonul secund de handbal feminin din România. Informațiile despre gruparea călărășeană sunt, sau erau, puține până la izbucnirea scandalului sexual dintre jucătoarea Alexandra Ecaterina Strătulat și Cristian Gavrilă, președintele clubului.

Cei doi își aduc reciproc acuzații extrem de grave. Oficialul susține nici mai mult nici mai puțin că handbalista și își cere în instanță banii și bunurile pe care sportiva le-a primit în calitate de jucătoare și oficial al clubului din Călărași.

La început s-au iubit, acum se judecă

Alexandra Ecaterina Strătulat a fost componentă a lotului național de tineret al României și este originară din Iași. La Danubius Călărași a ajuns în vara anului 2020, după ce a participat alături de echipă la un cantonament în Costinești.

În scurt timp între handbalistă și președintele Cristian Gavrilă s-a înfiripat o idilă, pe care cei doi nu o neagă. Gavrilă i-a oferit sportivei mai multe funcții oficiale în cadrul clubului și susține că i-a făcut toate poftele.

La primul meci din noul sezon, însă, handbalista s-a accidentat și de atunci nu a mai jucat pentru Danubius. Președintele clubului susține că sportiva a mimat accidentarea, drept pentru care a solicitat în instanță recuperarea bunurilor pe care i le-a dăruit și a sumelor de bani pe care susține că i le-ar fi plătit.

Mama sportivei spune că problemele ar fi apărut din cauză că Cristian Gavrilă nu i-ar fi plătit transferul, nici chiria, nici drepturile bănești convenite cu acesta.

”Vreți să știți realitatea despre bani? Nu i-a plătit transferul, nu i-a înregistrat contractul. Fiica mea, care a făcut parte din lotul național de tineret, a jucat un meci pentru Danubius Călărași fără contract.

I-a făcut o hârtie de mână cu 5 minute înainte. Este meciul la care s-a și accidentat, noi avem înregistrarea că a fost pe teren. Acest club nu-și plătește jucătoarele, nu plătește gazda unde fetele locuiesc, nu respectă nimic din înțelegeri”, a povestit mama sportivei, pentru reporteris.ro.

Sportiva a cerut un ordin de restricție împotriva fostului iubit

În momentul oficializării transferului sportivei Alexandra Ecaterina Strătulat la Danubius Călărași, aceasta se fotografia alături de președintele Cristian Gavrilă cu care avea deja o relație.

Ulterior sportiva a cerut un ordin de restricție împotriva acestuia, argumentând că este de Gavrilă. Handbalista refuză să vorbească cu reprezentanții presei, dar a ”împuternicit-o” pe masa ”să facă lumină” în acest caz.

”Am luat-o de la Călărași pentru că acolo a vrut s-o omoare. Locuia în gazdă, cu alte colege, a vrut s-o strângă de gât în casă. A vrut s-o omoare și în fața blocului, la Iași, unde a urmărit-o mai mult timp.

A strâns-o de gât, a auzit cineva și a intervenit. O hărțuiește, este mereu prezent la Iași, stă în mașină și o pândește. Ea și-a schimbat numărul de telefon din cauza lui, i-a hărțuit prietenii. Trimite poze la două dimineața în fața ușii noastre”, spune Mihaela Preda, mama handbalistei, pentru sursa citată.

Cristian Gavrilă vrea să își recupereze ”investiția”

Președintele clubului Danubius are și el o variantă proprie a relației cu năbădăi dintre el și fosta handbalistă. Acesta spune că i-ar fi oferit funcții, mai multe bunuri și sume de bani, în interes de serviciu, iar acum și le-ar vrea înapoi.

”I-am dat o grupă de copii să o antreneze și să-i pot umple timpul, să facă practică deja pentru a o ajuta în carieră. I-am propus implicarea într-o firmă și i-am dat calitatea de oficial în cadrul clubului, totodată am împuternicit-o pe două dintre conturile clubului și i-am făcut carduri pe ele.

A ridicat bani de pe carduri, a primit și cash, am făcut demersuri pentru a câștiga bani cu ocazia alegerilor. I-am dat cu titlu de împrumut un iPhone nou. A fost nemulțumită de calitatea lui și a solicitat sprijin pentru cumpărarea ultimului tip de iPhone pentru a-și putea face poze de o calitate mai bună.

A primit bani pe card și cash, aceste sume apar pe extrase bancare și ștate de plată. În aprilie, însă, i-am solicitat bunurile și banii înapoi. S-a dus la Poliție, spunând că o hărțuiesc. Am depus și eu hârtii, arătând că de fapt îmi cer lucrurile înapoi”, explică Cristian Gavrilă, pentru sursa menționată.