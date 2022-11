Scandal sexual în lotul Serbiei prezent la Mondiale. Vlahovic, trecut pe „linie moartă” pentru că s-a dat la soția unui coleg

Învinsă de Brazilia, . Iar acum Numai că atmosfera din lotul sârbilor este una tensionată. Și totul a pornit de la faptul că partenerele fotbaliștilor au primit acceptul de a merge în cantonament, totul terminându-se cu un scandal imens.

Richard Wilson, un jurnalist specializat în fotbalul din spațiul ex-iugoslav, este cel care a scos la iveală toată tărășenia. Folosind și informații apărute în presa din Serbia. Și nu doar în tabloide.

Pe scurt, vizita partenerelor fotbaliștilor nu a avut darul de a le oferi fotbaliștilor lui Dragan Stojkovic un boost. Ba dimpotrivă, a tulburat apele.

World Cupdate – Serbia 🇷🇸

Right, given it’s fairly widely proliferating and the media do touch on it today, let’s get this out of the way – the alleged reason why Vlahovic isn’t playing and the alleged sex scandal at the heart of the Serbia squad…

