Sport

Scandal sexual în vestiarul în care a stat Ianis Hagi! Jucătorii mergeau la fizioterapie pentru a se întâlni cu femei

Fotbaliști de top foloseau în scopuri sexuale camerele închiriate de club pentru tratamentul medical, generând un scandal care afectează imaginea clubului cu 55 de titluri cucerite
Catalin Oprea
06.02.2026 | 07:15
Scandal sexual in vestiarul in care a stat Ianis Hagi Jucatorii mergeau la fizioterapie pentru a se intalni cu femei
ULTIMA ORĂ
Vestiarul lui Rangers este zguduit de un scandal sexual FOTO facebook
ADVERTISEMENT

Un scandal monstruos afectează imaginea clubului Glasgow Rangers, la care a fost legitimat Ianis Hagi, între 2020 și 2025. Fotbalistul român a plecat în vară din Scoția și a semnat în Turcia, unde joacă acum pentru Alanyaspor.

Fotbaliștii lui Rangers foloseau camerele de fizioterapie pentru sex

Presa scoțiană a dezvăluit că vedetele echipei lui Rangers foloseau camerele de hotel, rezervate pentru sesiunile de fizioterapie, pentru a se întâlni cu femei în scopuri sexuale. Unul dintre medicii clubului a fost suspendat, în urma acuzațiilor șocante care vizează clubul britanic.

ADVERTISEMENT

Scandalul sexual a izbucnit când o soție furioasă a descoperit că soțul ei, fotbalist, o înșela. După ce a aflat despre infidelitatea partenerului său, ea a contactat conducerea clubului cerând o anchetă și implicit explicații.

Nu este clar câte vedete au fost implicate în această înțelegere ilicită dintre jucători și membrii staffului medical și nici de cât timp funcționa aceasta. Surse citate de The Sun susțin însă că jucătorii de top foloseau camerele de hotel rezervate pentru ședințe de tratament pentru a se culca cu femei.

ADVERTISEMENT
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide...
Digi24.ro
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale

Nevasta unui fotbalist a dat alarma

Despre ce făceau ei s-a aflat înainte de Crăciun și scandalul a provocat o furtună uriașă în interiorul clubului din Glasgow.

ADVERTISEMENT
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o...
Digisport.ro
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă

„Când soția unuia dintre ei a aflat despre infidelitatea soțului ei, s-a înfuriat și s-a dus la șefii clubului, cerând să se ia măsuri.Și atunci problema a ajuns la departamentul medical al clubului. După aceea, unul dintre membrii echipei medicale a fost informat că este suspendat”, scriu englezii.

O altă sursă din interior a declarat: „Există furie în cadrul clubului, deoarece un membru al personalului cu vechime pare să fie pedepsit pentru acțiunile jucătorilor. El e țapul ispășitor, în timp ce jucătorii au scăpat de pedeapsă.”

ADVERTISEMENT

Medicul incriminat a refuzat să dea declarații

Conducerea lui Rangers a încercat să mușamalizeze cazul, iar când s-a aflat despre el a emis un comunicat în care a afirmat că gruparea scoțiană „nu va comenta speculațiile”.

Un purtător de cuvânt a adăugat: „Ne așteptăm la cele mai înalte standarde de la oricine reprezintă Rangers. Putem confirma doar că nu au avut loc investigații interne”

Contactat de presa britanică, membrul staffului medical care a fost suspendat a refuzat să dea declarații cu privire la acest caz. Numele său a dispărut și din organigrama clubului, acolo unde postul de șef al departamentului de fizioterapie figurează ca fiind vacant.

Glasgow Rangers este pe locul doi în campionatul Scoției, la trei puncte în urma liderului Hearts. Echipa a câștigat campionatul Scoției de 55 de ori, ultima dată în 2021.

 

Emoții pentru titularul FCSB-ului! A părăsit terenul șchiopătând cu FC Botoșani
Fanatik
Emoții pentru titularul FCSB-ului! A părăsit terenul șchiopătând cu FC Botoșani
Noul goleador de la FCSB a fost nemulțumit după victoria cu Botoșani: „Nu...
Fanatik
Noul goleador de la FCSB a fost nemulțumit după victoria cu Botoșani: „Nu e normal”
Emma Răducanu a dezvăluit de ce nu a vizitat până acum orașul Cluj-Napoca....
Fanatik
Emma Răducanu a dezvăluit de ce nu a vizitat până acum orașul Cluj-Napoca. Care este motivul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl dorește insistent pe român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!