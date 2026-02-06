Scandal sexual în vestiarul în care a stat Ianis Hagi! Jucătorii mergeau la fizioterapie pentru a se întâlni cu femei

ADVERTISEMENT

Un scandal monstruos afectează imaginea clubului Glasgow Rangers, la care a fost legitimat Ianis Hagi, între 2020 și 2025.

Fotbaliștii lui Rangers foloseau camerele de fizioterapie pentru sex

Presa scoțiană a dezvăluit că vedetele echipei lui Rangers foloseau camerele de hotel, rezervate pentru sesiunile de fizioterapie, pentru a se întâlni cu femei în scopuri sexuale. Unul dintre medicii clubului a fost suspendat, în urma acuzațiilor șocante care vizează clubul britanic.

Scandalul sexual a izbucnit când o soție furioasă a descoperit că soțul ei, fotbalist, o înșela. După ce a aflat despre infidelitatea partenerului său, ea a contactat conducerea clubului cerând o anchetă și implicit explicații.

Nu este clar câte vedete au fost implicate în această înțelegere ilicită dintre jucători și membrii staffului medical și nici de cât timp funcționa aceasta. Surse citate de The Sun susțin însă că jucătorii de top foloseau camerele de hotel rezervate pentru ședințe de tratament pentru a se culca cu femei.

Nevasta unui fotbalist a dat alarma

Despre ce făceau ei s-a aflat înainte de Crăciun și scandalul a provocat o furtună uriașă în interiorul clubului din Glasgow.

„Când soția unuia dintre ei a aflat despre infidelitatea soțului ei, s-a înfuriat și s-a dus la șefii clubului, cerând să se ia măsuri.Și atunci problema a ajuns la departamentul medical al clubului. După aceea, unul dintre membrii echipei medicale a fost informat că este suspendat”, scriu englezii.

O altă sursă din interior a declarat: „Există furie în cadrul clubului, deoarece un membru al personalului cu vechime pare să fie pedepsit pentru acțiunile jucătorilor. El e țapul ispășitor, în timp ce jucătorii au scăpat de pedeapsă.”

Medicul incriminat a refuzat să dea declarații

Conducerea lui Rangers a încercat să mușamalizeze cazul, iar când s-a aflat despre el a emis un comunicat în care a afirmat că gruparea scoțiană „nu va comenta speculațiile”.

Un purtător de cuvânt a adăugat: „Ne așteptăm la cele mai înalte standarde de la oricine reprezintă Rangers. Putem confirma doar că nu au avut loc investigații interne”

Contactat de presa britanică, membrul staffului medical care a fost suspendat a refuzat să dea declarații cu privire la acest caz. Numele său a dispărut și din organigrama clubului, acolo unde postul de șef al departamentului de fizioterapie figurează ca fiind vacant.

Echipa a câștigat campionatul Scoției de 55 de ori, ultima dată în 2021.