Scandal sexual la o mănăstire din Bistrița. Un preot este acuzat că ar fi făcut propuneri indecente femeilor pe internet: ”L-am refuzat categoric”

În urmă cu un an și jumătate, Arsenie Gălățean, pe atunci Stareț al Mănăstirii Muntele Rece din Cluj, era în centrul unui scandal monstru în sânul BOR. Asta, după ce bărbatul i-a trimis unei enoriașe o poză deochiată, cu bărbăția sa. Și-a pierdut imediat locul de Stareț, însă se pare că a revenit la vechile obiceiuri.

Un preot este acuzat că ar fi făcut propuneri indecente femeilor pe internet: ”L-am refuzat categoric”

Conform ȘtirideCluj, bărbatul este preot la Mănăstirea Bichigiu din Bistrița, unde se pare că are din nou probleme. Cel puțin asta susține o femeie care ar fi căzut inițial în plasa acestui om al lui Dumnezeu. Publicația Știri de Cluj a publicat mai multe mărturii în acest sens, de la capturi audio la print screenuri cu discuțiile obscene dintre preot și mai multe tinere

Așadar, potrivit femeii, preotul ar oferi fetelor tinere bani pentru diverse ”plăceri sexuale” și, mai mult, și-ar aduce inclusiv în mănăstire o tânără de 22 de ani cu care ar avea o relație. ”Cu această tânără care are normal o relație, că fata este singură la Cluj. , clar că și cu domnișoara.

A stat două săptămâni la el în mănăstire. Cu o fată din Baia Mare mi-a povestit că i-a dat 12.000 euro și a fost la ea acasă cu un alt călugăr. Le numea pe amândouă fiice duhovnicești”, povestește femeia. Victima, pentru că femeia se consideră o victimă, l-ar fi cunoscut pe părinte pe rețelele de socializare, acolo unde i-a cerut mai multe informații despre Sinodul Pan-Ortodox.

”Eu l-am abordat pe problema Sinodului din Creta și așa am ajuns să povestim. El de la început voia altceva. Nu am avut întâlniri cu el cu toate că mi-a propus să ne vedem. Nu m-am văzut niciodată cu el, l-am refuzat categoric.”, povestește femeia pentru sursa citată.

”Când aveam o problemă și doream să vorbesc cu el, în calitate de părinte, îmi spunea că nu are timp. Însă pentru alte lucruri avea mereu timp. Dacă nu eram cu el dulce sau gingașă; clar că nu avea timp. Îmi tot spunea: Hai să ne vedem pe cameră. Am avut niște probleme cu soțul meu, anumite certuri, poate și de-asta am discutat cu Arsenie Gălățean, ca să mă relaxez și să uit.

Preotul Arsenie Gălățean a refuzat să comenteze acest scandal

Dar în niciun caz nu căutam aventuri sau să se ajungă la așa ceva. Am realizat ce vrea omul. Nu are cum să fie în biserică un asemenea specimen, care să spovedească și să slujească”, a povestit femeia. Relația dintre părinte și femeie a devenit de-a dreptul abuzivă când aceasta a refuzat să-i răspundă la ore târzii din noapte.

”I-am spus să se oprească din a mă jigni și de a vorbi urât cu mine. Jignea, vorbea foarte urât, mă făcea curvă, mă suna noaptea, știind că eu am soț. Mă trezeam la ora 23 că mă înjura. Sufeream foarte mult pentru că și eu aveam problemele și necazurile mele. Nu poți profita emoțional și să cauți altceva. Se vede clar ce căuta.

Nu e nicio poveste de iubire. Ce poveste de iubire să fie după 2-3 săptămâni cu o femeie pe care nu ai văzut-o niciodată, nici măcar pe cameră”, a continuat femeia, care a oferit mai multe detalii despre ce și-ar fi dorit cu adevărat preotul de la ea… lucruri carnale care nu au nicio legătură cu Biserica.

Contactat telefonic, părintele Arsenie Gălățean a refuzat să comenteze acest caz. Cu toate acestea, Înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, a recunoscut că ”omul” are o problemă pentru care deja a fost pedepsit. ”Omul a fost pedepsit o dată, o să fie pedepsit, din nou, dacă a făcut altă prostie”, a explicat Mitropolitul.