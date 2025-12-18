Scandal și amenințări. Cum explică liberalul Florin Mitroi demisia din funcția de președinte al CJ Constanța: ”Nu e bătălia mea”

ADVERTISEMENT

Demisii în lanț la Constanța! După plecarea lui Huțucă, Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean, a vorbit aproape plângând despre presiuni și jocuri politice meschine.

Schimbări la vârful Constanței: Mitroi renunță la CJ, după ce Huțucă părăsește șefia PNL județean

La sfârșitul anului 2025, scena politică din județul Constanța a fost zguduită de o serie de decizii neașteptate ce marchează o rotație importantă a liderilor politici locali. Cel mai vizibil moment a fost demisia lui Florin Mitroi din funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Constanța, anunțată oficial pe 18 decembrie 2025.

Cu doar o săptămână înainte, pe 11 decembrie 2025, deputatul Bogdan Huțucă a demisionat din funcția de președinte al Organizației Județene a Partidului Național Liberal (PNL) Constanța, unul dintre cele mai importante posturi de conducere politică din județ.

Huțucă a explicat că nu mai dorește să candideze pentru un nou mandat la șefia filialei, arătând că mandatul său era de mult terminat și că simte nevoia de schimbare, atât în abordare, cât și în strategia partidului. El a precizat că discuția plecării sale era una începută deja de ceva vreme și a subliniat nevoia de „tehnici noi, metode noi și un management total diferit” pentru PNL în această perioadă dificilă.

PNL Constanța rămâne fără interimatul lui Mitroi

În aceeași reuniune în care și‑a anunțat demisia, Huțucă a sugerat și o direcție pentru succesiunea sa, menționând că Florin Mitroi ar putea prelua funcția de președinte interimar al PNL Constanța, o propunere susținută și de primarul municipiului, Vergil Chițac.

Decizia finală, însă, urma să fie luată de conducerea centrală a partidului, întrucât, , are autoritatea de a valida sau de a desemna interimarul prin Biroul Executiv Național. Lucru care nu s-a mai întâmplat.

Motivele demisiei după 22 de ani în administrație

Am lu legătura cu toți cei implicați în evenimentele recente de la vârful politicii constănțene: Florin Mitroi, Bogdan Huțucă și primarul Vergil Chițac. Primul care a răspuns a fost președintele CJ Constanța, care a explicat motivele demisiei sale.

Vizibil emoționat, Mitroi a spus că decizia a fost dificilă, dar necesară, acționând „din respect pentru oamenii pe care i-am iubit” și că, după aproape 22 de ani în administrație, simțea că este momentul să își prioritizeze familia și liniștea personală în fața jocurilor politice și a presiunilor administrative.

„Din respect pentru oamenii pe care i-am iubit. Atâta timp cât am fost în administrație, 22 de ani aproape, m-am dedicat lor. Am plecat de la o comună, de 7.000 de oameni și am dus-o la 30.000.

Florin Mitroi: „Liniștea și tot ce îmi doresc eu de la viață”

Am plecat de acolo din dorința de a schimba lucrurile, de a face treabă pentru cetățenii județului și nu pentru jocuri politice meschine ale unor oameni care se agață de funcții, atât politic cât și administrativ.

Am încercat, am luptat, am reușit în mare parte, dar am constatat că viața mea, familia sunt mai presus decât tot. Și liniștea și tot ce îmi doresc eu de la viață”, a dezvăluit Florin Mitroi, fostul președinte al CJ Constanța, pentru FANATIK.

Președintele CJ Constanța, despre tensiunile cu Huțucă, de la șefia PNL

În continuare, Mitroi a vorbit cu voce tremurândă despre relația cu , Bogdan Huțucă, și despre impactul acestuia asupra activității sale și a partidului.

„Despre Bogdan Huțucă, președinte PNL, până și-a dat demisia, am constatat foarte târziu că este o mare dezamăgire pentru mine și pentru partid.

Rezultatele nu au fost niciodată ale lui, nu și-a asumat niciodată, dar niciodată, să se valideze politic. Ar fi putut să o facă, dar nu și-a asumat, doar a stat și a făcut mizerie. Până acum i-a reușit. De acum încolo, dacă îi mai reușește este strict problema lui.

A fost familia lui Mitroi amenințată?

Nu este bătălia mea cu Huțucă, ca el vor mai fi și alții, de aceea am decis să-mi văd de viața mea. Îmi doresc din sufletul meu să vină un președinte, un om care să iubească oamenii și să facă tot ceea ce am spus eu pentru oameni. Vă mulțumesc din suflet. Sunt lucruri care nu pot să le spun”, a mărturisit cu voce tremurândă, membrul Partidului Național Liberal.

Întrebat direct dacă familia sa a fost vizată de amenințări, Florin Mitroi a răspuns într-un mod care lămurește situația, fără a intra în detalii suplimentare. „Eu fac parte din familie”, a punctat, în final, pentru FANATIK.

Demisii și restructurări la vârful Consiliului Județean

Pe lângă aceste plecări de la vârf, Consiliul Județean a mai trecut recent prin alte schimbări. Un consilier județean apropiat al lui Mitroi, Ioan Picu, și‑a depus demisia după un an de mandat, motivând că își dorește să își continue implicarea în comunitate prin alte mijloace decât funcția publică.

Și fostul administrator public al județului, Daniela Șerban, a plecat din funcție cu ceva timp în urmă, ceea ce a determinat reorganizări interne și desființarea anumitor posturi în organigramă.

Până la momentul publicării acestui material, nici Bogdan Huțucă, nici primarul Vergil Chițac nu au răspuns apelurilor noastre pentru a oferi o poziție oficială privind declarațiile făcute de Florin Mitroi.