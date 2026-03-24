Scandal şi istorie: cum arată locul din Istanbul unde s-a jucat primul Turcia – România

Turcia şi România se vor duela joi, de la ora 19:00, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, organizat de SUA, Canada şi Mexic. La 104 ani distanţă de la primul meci, cele două selecţionate se întâlnesc din nou la Istanbul, iar FANATIK a fost în locul unde s-a consemnat debutul.

Primul Turcia – România s-a jucat în… Piaţa Taksim. Ce se află azi pe locul vechiului stadion

Pe 26 octombrie 1923, Turcia a jucat primul ei meci din istoria naţionalei, iar adversar i-a fost România. Partida s-a disputat pe stadionul Taksim, aflat în apropierea pieţei cu acelaşi nume. Pe atunci, în acest loc se afla cazarma artileriei “Halil Pasha”, iar în curtea acesteia fusese amenajat, în 1921, un teren de fotbal.

Taksim Stadi, aşa cum era cunoscut în Istanbul, a fost casa marilor rivale Galatasaray, Beşiktaş şi Fenerbahce în perioada interbelică. În 1939, stadionul a fost închis, iar un an mai târziu a fost demolat. Spaţiul a fost transformat într-un parc, sub numele de Taksim Gezi, care se găseşte şi azi în Piaţa Taksim.

În 2013, autorităţile locale au luat în calcul dărâmarea Parcului Taksim Gezi, ceea ce a dus la proteste masive. În timpul evenimentelor, 11 persoane, printre care şi un poliţst, şi-au pierdut viaţa, iar aproximativ 4.900 de persoane au fost arestate. Până la urmă, autorităţile locale au dat înapoi şi planul a fost anulat.

Autorii golurilor din primul Turcia – România au intrat în istorie

Turcia şi România au terminat la egalitate primul meci direct din istorie, scor 2-2. Pentru turci, cele două goluri, de altfel primele din istoria naţionalei Semilunei, au fost înscrise de Zeki Rıza Sporel. În vârstă de 25 de ani, atacantul era vedeta lui Fenerbahce, club pentru care a evoluat întreaga carieră, reuşind să înscrie 470 de goluri în 352 de meciuri.

De cealaltă parte, golurile României au fost înscrise de Isidor Gansl, care cu această ocazie a devenit primul autor al unei duble din istoria tricolorilor. Legitimat la Maccabi Cernăuţi în acele vremuri, atacantul a bifat cu această ocazie singura selecţie pentru naţionala României.

Scandal înaintea primului meci dintre Turcia şi România: “De la turci nu avem ce învăţa”

Cu zece zile înaintea meciului Turcia – România din 1923, Dinu Cesianu, jurnalist al ziarului Dimineaţa, a condamnat în termeni duri decizia disputării acestei partide. Turcii se oferiseră să plătească totul, cazare, transport şi chiar cheful de după meci, însă acelaşi lucru ar fi trebuit să-l facă şi românii atunci când ar fi urmat să-şi întâlnească adversarii pe teren propriu, într-o viitoare revanşă.

Mai mult decât atât, Dinu Cesianu considera că fotbalul românesc nu ar avea nimic de câştigat dintr-un duel cu turcii. Trebuie consemnat faptul că, totuşi, tricolorii aveau puţină experienţă internaţională, după ce jucaseră primul meci internaţional din istorie cu doar un an înainte, contra Iugoslaviei, iar partida cu Turcia era abia a şasea din palmares.

“În primul rând, cu banii cui se vor acoperi cheltuelile? Mi s-a spus că turcii plătesc totul: drum, casă, masă şi chiar ‘chief’-urile, vorba turcului. Este exact, dar, din nefericire, numai în parte. Mă explic: turcii plătesc totul de rândul acesta; la rându-ne însă, noi vom avea de suportat toate cheltuelile ‘match-ului’ ‘revanche’, cheltuieli cari vor fi mari căci primirea ce vom face peste câtva timp musafirilor noştri va trebui să fie cel puţin egală cu aceea făcută alor noştri la finele acestei luni, fără a mai vorbi de cheltuielile de deplasare, organizare, reclamă, etc.

În ceea ce priveşte necesitatea ‘match’-urilor de mai sus, să avem iertăciune: ea este din domeniul fantesiei. De la turci, în ale football-ului asociaţie, fie zis fără a vroi să-i jignim, nu avem ce învăţa”, scria Dinu Cesianu în ziarul Dimineaţa din 16 octombrie 1923.

Turcia ne-a învins la revanşa de la Bucureşti

Românii au trebuit să aştepte aproape doi ani până la următorul meci împotriva Turciei, care s-a disputat pe 1 mai 1925. Între timp, tricolorii mai obţinuseră ceva experienţă internaţională, însă cu rezultate dezastruoase. Anul 1924 va fi primul în care România nu va reuşi să câştige niciun meci oficial, după 1-4 cu Austria, , 0-6 cu Olanda (partidă disputată la Jocurile Olimpice de la Paris) şi 1-4 cu Cehoslovacia.

După cele trei înfrângeri usturătoare, selecţionata României a sperat că va mai spăla ruşinea în revanşa cu Turcia. Planurile au fost date repede peste cap, iar turcii au obţinut, la Bucureşti, prima victorie în faţa tricolorilor, scor 2-1, cu ajutorul golurilor marcate de Zeki Rıza Sporel şi Mehmet Leblebi, în timp ce Iosif Brauchler a înscris pentru România.

Ediţie specială Oldies but Goldies înainte de Turcia – România

Oldies but Goldies, podcast realizat de Horia Ivanovici alături de Andrei Vochin, . În cadrul episodului au fost trecute în revistă cele mai importante borne ale rivalităţii, însă şi momente speciale ale românilor în campionatul Turciei.

Până la barajul de la Istanbul, Turcia şi România s-au întâlnit de 26 de ori, iar palmaresul era în favoarea selecţionatei lui Mircea Lucescu, cu 14 victorii. De cealaltă parte, turcii s-au impus de doar 5 ori, în timp 7 partide s-au terminat la egalitate. Ultima oară când Turcia şi România s-au confruntat în preliminariile pentru un turneu final datează din califcările pentru Campionatul Mondial din 2014, când cele două şi-au împărţit victoriile.

