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Scandarea fanilor lui U Cluj care l-a făcut pe Șumudică să scoată echipa de pe teren. Update

Alex Bodnariu
28.10.2026 | 23:18
Scandarea fanilor lui U Cluj care la facut pe Sumudica sa scoata echipa de pe teren Update
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
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Marius Șumudică, iritat la maxim de scandările rasiste din CFR - U Cluj. Antrenorul a vrut să își scoată echipa de pe teren. Foto: FANATIK.
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj se desfășoară într-o atmosferă încinsă. Tensiunile dintre suporteri s-au lăsat cu scandări. Marius Șumudică nu a mai rezistat.
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Așa cum se întâmplă de fiecare dată la o partidă între CFR Cluj și U Cluj, scandalurile apar precum ciupercile. Așa s-a întâmplat și la duelul din Cupa României Betano, ambele galerii fiind în centrul atenției.

UPDATE: Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren în CFR -U Cluj

În minutul 69 al confruntării din Gruia, partida a fost întreruptă din cauza scandărilor rasiste ale suporterilor lui U Cluj. Marius Șumudică, antrenorul gazdelor, le-a cerut propriilor săi jucători să vină la marginea terenului și apoi i-a arătat arbitrului Andrei Chivulete de unde s-au auzit scandările. Jocul s-a reluat abia după patru minute de discuții, urmate de un anunț în difuzoarele arenei ca suporterii să înceteze pentru ca disputa să se încheie, așa cum se cuvine, pe terenul de joc.

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S-a lăsat cu scandal la CFR Cluj – U Cluj

Derby-ul Clujului din etapa a 2-a a fazei grupelor Cupei României Betano a început furtunos atât pe teren, cât și în tribune. ”U” a deplasat un contingent important de fani în Gruia, aceștia fiind plasați la una dintre peluze.

Însă, au mai fost susținători ai formației pregătite de Cristiano Bergodi care și-au luat bilete în alte zone ale stadionului. Un grup de suporteri ai studenților au fost scoși de la tribună de stewarzi și escortați în peluza dedicată lui U Cluj.

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Însă, nici acolo nu a fost liniște, fanii studenților forțând porțile pentru a ajunge în locurile unde se află cei care susțin CFR Cluj. A fost nevoie de intervenția unui om din staff-ul clubului pentru a-i liniști pe suporterii încinși.

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Nici peluza celor de la CFR Cluj nu s-a lăsat mai prejos. Ultrașii gazdelor au făcut un adevărat show pirotehnic în prima repriză, iar mai multe torțe au ajuns pe gazon. Arbitrul Andrei Chivulete a oprit jocul pentru scurt timp ca terenul să fie curățat, iar la stația de amplificare s-a făcut un anunț ca suporterii să înceteze pentru că altfel partida ar putea fi întreruptă sau chiar suspendată definitiv.

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Două penalty-uri cu VAR în prima repriză

Pe teren, prima repriză a fost dominată de U Cluj care însă a intrat la cabine doar cu 2-1. Mai întâi a punctat Marius Ștefănescu cu o scăriță peste portarul Octavian Vâlceanu, iar apoi Jovo Lukic a transformat penalty-ul acordat după intervenția VAR pentru un henț în careu comis de Francisco Barrios. În minutele de prelungire, Issouf Macalou a făcut henț în careu, iar Chivulete a dictat lovitură de 11 metri după ce a fost chemat din camera VAR să revadă faza. Iar Sergiu Buș a transformat și a readus-o pe CFR în joc.

Echipele trimise în teren de Marius Șumudică și Cristiano Bergodi au fost anunțate în exclusivitate de FANATIK cu mai bine de o oră înainte de începerea întâlnirii.

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  • CFR Cluj: Vâlceanu – Gelașvili, Kresic, Pantalon – Kun, Barrios, Nalic, Păun, Camora – Buș, Biliboc. Rezerve: Gal, Masic, Perianu, Omic, Ziblim, Omrani, Perea, Șfaiț, Dumas. Antrenor: Marius Șumudică.
  • U Cluj: Lefter – Chinteș, I. Cristea, Poulolo, Chipciu – Stanojev, Bic, Pinto – Macalou, Lukic, Ștefănescu. Rezerve: Codrea, Nistor, Adams, Moldovan, Mikanovic, Aliev, Mendy, Techereș, Gheorghiță. Antrenor: Cristiano Bergodi.
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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