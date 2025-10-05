Scandal șocant în fotbalul englez. Un arbitru a fost condamnat la 13,5 ani de închisoare după ce a abuzat 3 minore

Gareth Viccars a pledat vinovat la 16 capete de acuzare, după ce a abuzat sexual 3 minore în vârstă de 15 ani și a întreținut relații sexuale cu două dintre acestea. Judecătoarea a decis să îi aplice una dintre cele mai mari pedepse, 13,5 ani de închisoare, după care ar urma și o perioadă de trei ani de control judiciar. De asemenea, Viccars a fost inclus pe viață pe lista prădătorilor sexuali.

După ce Viccars a fost condamnat, Poliția Metropolitană i-a îndemnat pe toți părinții care suspectează că au copii care ar fi putut fi victimele fostului arbitru să se adreseze organelor abilitate pentru a demara cercetările. Există motive pentru anchetatori să se teamă că numărul victimelor ar fi mult mai mare.

„Suntem convinși că mai sunt și alte victime! Cred că ar putea fi sute de fete care au fost contactate de Viccars în ultimii ani. Este important că acest prădător sexual a fost condamnat pentru faptele sale oribile”, a explicat Ross Morrell, detectivul care a coordonat acest caz.

Cum acționa prădătorul Gareth Viccars. Spama sute de fete pe Snapchat

Anchetatorii au dezvăluit modul de operare a lui Gareth Viccars, care folosea rețelele de socializare pentru a contacta cât mai multe fete, multe dintre ele minore. Le mințea în privința vârstei și identității sale, de multe ori se dădea drept profesor pentru a le câștiga încrederea. Treptat, începea să le trimită fetelor fotografii cu conținut sexual explicit și cerea ca și el să primească de la acestea material de acest tip.

Ulterior, Viccar se și întâlnea cu unele dintre fete și le manipula pentru a le convinge să întrețină raporturi sexuale. Una dintre fete a mărturisit că a acceptat avansurile lui Viccars de teama reacției pe care inculpatul ar fi avut-o în cazul unui refuz. Ba chiar a mărturisit că plângea în timpul actului sexual cu fostul arbitru din Championship.

Minorele de 15 ani au depus mărturie împotriva lui Viccars. Ce spun victimele

Prima dintre victimele lui Viccars a ezitat în primă fază să depună . Anchetatorii au găsit un caiet al acesteia, în care erau descrise toate întâlnirile dintre cei doi, inclusiv detalii despre raporturile sexuale. Caietul a devenit astfel o probă importantă în procesul împotriva lui Viccars.

„Ai știut cum să mă cucerești, noi am numit-o dragoste. Dar în realitate tu doar mă controlai. Eram complet izolată. Eu sunt încă aici, încă rezist! Ai luat atâtea de la mine, încrederea mea în oameni și identitatea, dar nu îmi vei putea lua vocea. Ai distrus o fată care te-a iubit”, a spus prima victimă în fața judecătoarei, conform .

A doua victimă a vorbit despre teroarea în care a trăit din cauza lui Viccars

A doua victimă a transmis Instanței că a fost traumatizată de situația în care a fost pusă de Viccars și că își reproșează că i-a răspuns inculpatului. Iar apoi i-a fost teamă în permanență de tot ceea ce se putea întâmpla: „Simt că nu voi mai putea niciodată să fiu fericită, iar această traumă mă va urmări pentru tot restul vieții”.

A făcut o a treia victimă după ce procesul său deja începuse. Era eliberat pe cauțiune

În iulie 2024, Viccars a fost arestat și anchetat de Poliție. A fost eliberat pe cauțiune și a început să comunice online cu o altă fată minoră. S-a întâlnit cu aceasta în parc, în luna octombrie a aceluiași an. Victima l-a reclamat în aceeași zi pentru agresiune sexuală, iar Viccars a fost din nou arestat pe 24 octombrie, după ce a fost ridicat de polițiști din casa mamei sale.

Ce explicații a dat prădătorul în timpul procesului

Gareth Viccars a fost (Championship, League One și League Two) și a fost suspendat pe parcursul sezonului 2023-2024, după ce cazul său a ajuns să fie anchetat de Poliție.

Laura Blackband, avocata apărării, a spus despre clientul ei că a recunoscut că a avut un comportament absolut inacceptabil și că regretă traumele pe care le-a provocat fetelor prin acțiunile sale. A adăugat că nu există nicio scuză pentru acțiunile lui Viccars, dar a ținut să precizeze că acesta a avut o copilărie foarte nefericită și are în prezent probleme cu dependența de alcool.

Mesajul pe care i l-a transmis judecătoarea lui Viccars

Judecătoarea Caroline English a avut un mesaj dur pentru Gareth Viccars, după ce l-a condamnat la 13,5 ani de închisoare. „Un comportament tipic de prădător sexual, manipulator și perseverent în acțiunile sale oribile. Rețeaua sa de minciuni s-a întins pe o perioadă lungă de timp și a afectat foarte multe persoane”

De asemenea, judecătoarea s-a adresat și victimelor, cărora le-a transmis să aibă tăria să depășească trauma trăită și să înțeleagă că nu au nicio vină în ceea ce s-a întâmplat, iar singurul responsabil, Gareth Viccars, a fost condamnat în cosecință.