Scandal total după Mexic – Ecuador 2-0. S-a întâmplat în minutul 95 și fanii au luat foc. „Să-ți fie rușine, reprezinți o țară întreagă”

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Ecuador a arătat dezastruos în meciul cu Mexic și nu au reușit să aibă vreo putere din punct de vedere ofensiv. și Raul Jimenez, după care a cedat inițiativa, însă sud-americanii nu au reușit să profite. Cu cât finalul meciului se apropia, frustrarea jucătorilor creștea din ce în ce mai tare, iar Piero Hincapie a făcut un gest care i-a atras critici din partea suporterilor.

Piero Hincapie, al doilea jucător de la CM 2026 eliminat după noua regulă

În prelungirile partidei cu Mexic, Piero Hincapie, fotbalistul lui Arsenal, și-a acoperit gura în timp ce părea să-i transmită vorbe grele unui adversar. Acesta l-a anunțat imediat pe arbitrul central, care a fost la VAR pentru a revedea faza. În urma imaginilor, fundașul ecuadorian a primit cartonașul roșu, fiind al doilea jucător de la acest turneu final care pățește acest lucru,

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Acest gest a atras reacții negative pe internet, mai ales că apărătorul cotat la 50 de milioane de euro nu a părut deloc afectat de decizia arbitrului: „Cred că voia să meargă la dușuri mai repede. Fii bărbat și acceptă înfrângerea”; „Să-ți fie rușine! Reprezinți o țară întreagă la Cupa Mondială”; „Bănuiesc că a vrut să vorbească toată lumea despre el după meci”, au fost câteva dintre opiniile suporterilor. „Fără creier din partea lui Hincapie. Ecuador a fost per total o rușine”, a scris și jurnalistul Phil Hay de la The Athletic.

De ce s-a luat decizia ca orice mână dusă la gură în certurile cu adversarii să fie sancționată cu cartonașul roșu

Cartonașele roșii arătate la Campionatul Mondial din 2026 pentru ducerea mâinii la gură au ca precedent scandalul din UEFA Champions League, dintre Vinicius Junior și Gianluca Prestianni. Fotbalistul celor de la Benfica a fost acuzat de extrema lui Real Madrid că i-ar fi adresat cuvinte rasiste și homofobe în timp ce și-a acoperit gura.

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Deoarece nu se poate dovedi ce fel de cuvinte se spun sub gestul care a devenit atât de popular în ultimii ani, din cauza zecilor de camere ațintite pe teren, FIFA a decis să evite astfel de incidente și să arate cartonașul roșu direct oricărui jucător își acoperă gura în timpul unui conflict verbal cu un adversar. Acest lucru nu se aplică la orice fel de conversați, întrucât Jude Bellingham a avut o conversație amicală cu Jordan Ayew, iar arbitrul nu a acționat, deși fanii s-au revoltat pe internet.