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Scandal total în Brazilia! Romario, plin de furie după momentul care a decis meciul cu Norvegia: „La naiba cu asta!”

Romario, reacție vehementă la adresa vedetei din naționala Braziliei după eliminarea de la Mondial în fața Norvegiei: „Trebuie să marcheze acel gol nenorocit!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.07.2026 | 11:09
Scandal total in Brazilia Romario plin de furie dupa momentul care a decis meciul cu Norvegia La naiba cu asta
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Romario, plin de furie față de vedeta Braziliei după momentul care a decis meciul cu Norvegia. Foto: Profimedia
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Romario (60 de ani), fostul golgheter al naționalei Braziliei, a spus tunurile pe Endrick (19 ani) după eliminarea Selecao de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, înregistrată în optimile de finală în fața Norvegiei. Fotbalistul lui Real Madrid, revenit în această vară pe „Santiago Bernabeu” după împrumutul la Lyon, a ratat o ocazie uriașă de gol la scorul de 0-0.

Romario a pus tunurile pe Endrick după eliminarea Braziliei de la Campionatul Mondial în fața Norvegiei

Fostul jucător de la Palmeiras a fost introdus pe teren de selecționerul Carlo Ancelotti în minutul 58, în locul lui Matheus Cunha. La foarte scurt timp, Endrick a scăpat singur cu portarul advers, dar la un moment dat și-a făcut puțin prea lung mingea, motiv pentru care a fost în cele din urmă blocat de acesta, într-o situație în mod evident extrem de promițătoare.

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Ulterior, pe final de partidă, soarta jocului a fost decisă în favoarea norvegienilor de Erling Haaland, cel care a marcat în minutele 79 și 90. În minutul 90+10, Neymar a redus din diferență din penalty, dar s-a dovedit a fi prea târziu pentru brazilieni, care în cele din urmă au fost eliminați din competiție, scor final 1-2. 

Ce i-a reproșat fostul golgheter fotbalistului de la Real Madrid

Deși în prima repriză, mai exact în minutul 14, la 0-0 deci, Brazilia a ratat și un penalty prin Bruno Guimaraes, la final Romario a dat vina pe Endrick, pentru acea ratare în poziție de 1 la 1 cu portarul advers, considerând bineînțeles că dacă s-ar fi marcat acolo soarta meciului ar fi putut fi cu totul alta.

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„Mie îmi place Endrick. Va deveni un jucător care ne aduce foarte multă bucurie, dar împotriva Norvegiei a fost groaznic. Oamenii spun: ‘Endrick este tânăr’. La naiba cu asta! Nu contează! Trebuie să marcheze acel gol nenorocit. Tânăr, de vârstă mijlocie, bătrân, la naiba!”, a spus Romario.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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