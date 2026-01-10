Scandal total în Liga Florilor! Poliția a intrat pe teren pentru a-l calma pe Gheorghe Tadici

ADVERTISEMENT

Partida dintre HC Zalău și SCM Craiova s-a terminat la egalitate cu scorul de 29-29. Finalul partidei a adus un moment cum rar se vede. Gheorghe Tadici, antrenorul gazdelor, nervos pe arbitrajul din această partidă, a intrat pe teren pentru a-i certa pe oficiali, însă a fost oprit de un organ al legii.

Gheorghe Tadici, dezlănțuit după HC Zalău – SCM Craiova. Poliția a intervenit

HC Zalău, formație antrenată de Gheorghe Tadici, a provocat surpriza și a scos o remiză acasă împotriva lui SCM Craiova. Golul ce a adus acest egal a fost marcat la ultima fază, însă Tadici a fost complet nemulțumit de arbitrajul lui Ionuț Tudor Ifrim și Alexandru Ovidiu Ilisei.

ADVERTISEMENT

După finalul partidei, Gheorghe Tadici, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de handbal din România, s-a îndreptat direct către cei doi arbitri pentru a-i certa pentru maniera în care au condus partida. Pentru ca lucrurile să nu degenereze, un polițist a intrat în teren pentru a-l calma

Deși era un car de nervi, Gheorghe Tadici a reușit să se calmeze în cele din urmă, ba chiar a mers să dea mâna, într-un mod civilizat, cu cei doi arbitri, fără a le atrage atenția cu privire la joc.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Gheorghe Tadici suferă în clasament

Pentru HC Zalău, punctul obținut împotriva oltenilor este o gură de aer foarte binevenită. Echipa lui Tadici a obținut primul ei punct în 2026 și a reușit să încheie o serie de 8 partide consecutive soldate cu înfrângere.

ADVERTISEMENT

În acest moment, Zalăul se află pe loc retrogradabil, mai exact poziția a 11-a. În 11 meciuri, echipa antrenată de Gheorghe Tadici a adunat doar trei puncte. Pe lângă egalul împotriva craiovenilor, HC Zalău a învins-o și pe ultima clasată, CSM Galați, care nu a obținut niciun punct în acest sezon.

Tadici a primit acuzații dure din cauza comportamentului său

În urmă cu aproximativ o lună, El îl condamnă pe tehnician că i-ar fi abuzat fiica psihic, iar acum are nevoie de ședințe de psihiatrie.

ADVERTISEMENT

„95% din ceea ce aţi citit sunt acuzaţii nefondate şi care sunt uşor demontabile. Eu acum sunt la Cheile Grădiştei cu echipa şi le puteţi întreba pe fete dacă trăiesc sau nu în teroare. Eu nu pot să iau în seamă toate declaraţiile care sunt sub protecţia anonimatului. Cum să răspund unor anonimi? Să iasă în faţă, cu nume şi prenume şi să spună dacă le-am făcut ceva.

Eu am curaj să stau față în față cu oricine, nu mă simt cu nimic vinovat. Şi v-am spus, după antrenament, le dau telefonul fetelor să vă spună dacă le iau mâncarea din faţă sau dacă le jignesc. La fel de adevărat, în orice pădure există uscături. Şi din 100 de handbaliste pe care le-am avut sub comandă în ultimii ani, este posibil câteva care nu au făcut faţă să iasă cu aceste acuze şi să arunce cu noroi”, a declarat Tadici pentru FANATIK.