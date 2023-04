Scandal total în lumea muzicii populare. Laura Lavric nu-și iartă sora. Femeia îi e datoare cu 10.000 de euro

total în lumea muzicii populare. Interpreta originară din județul Suceava e foc și pară pe sora sa în prag de sărbători pascale. Femeia îi e datoare cu 10.000 de euro. Cele două nu s-au înțeles niciodată, nici când erau mici.

Ceartă absolută în industria muzicală. Laura Lavric, în război cu sora care trebuie să-i plătească suma de 10.000 de euro

Laura Lavric este în continuare în război cu sora, Ecaterina, care trebuie să-i plătească suma de 10.000 de euro. Se pare că femeia a acuzat-o pe cântăreața de muzică populară de foarte multe lucruri, motiv pentru care a dat-o în judecată.

Cele două sunt într-o ceartă absolută de foarte mulți ani și pare că nu au trecut peste neînțelegeri nici acum. Renumita primește în fiecare lună o sumă din pensia pe care o încasează ruda sa de la statul român.

„Și doar un singur leu, dacă avea să-mi dea, i-l luam și pe ăla, dar nu de zgârcită, ci ca să mă răzbun pentru nenorocirea pe care mi-a făcut-o în viață. Alt dușman n-am avut, decât pe sora mea.

Nu am înjurat niciodată, sunt credincioasă, tata a fost pocăit, la penticosticali, după ce ne-a ars casa părintească un singurul lucru nu a ars, Biblia lui tata, care acum e la mine.

O iert că-i Paștele, dar nu o mai vreau în viața mea. Am nevoie de liniște, să fie sănătoasă, cu treburile ei, eu consider că nu am soră, pentru că o soră nu poate face așa ceva.

Și-a cerut iertare după ce m-a făcut de poveste la televizor, dar am întrerupt orice legătură. N-a fost nici la mama, la înmormântare, mi-a făcut fel de fel de probleme, e un om invidios, răutăcios”, a spus Laura Lavric pentru .

Laura Lavric, acuzată de multe neadevăruri

Laura Lavric a fost acuzată de sora sa de foarte multe neadevăruri. Ecaterina Traian a susținut la un moment dat că interpreta de muzică populară a avut probleme cu alcoolul și că a fost damă de companie.

Femeia a declarat că acestea s-au întâmplat în perioada în care solista a locuit în Statele Unite ale Americii. Cuvintele au durut-o foarte tare pe vedetă pentru că au venit chiar de la propria sa rudă, nu de la un dușman.