Scandal total în muzica populară. Laura Lavric, Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu, umilite de o colegă de scenă

Scandal în folclorul românesc. Laura Lavric, Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu, dar și Nicoleta Voica au fost umilite de o colegă de breaslă. Totul s-a întâmplat într-o emisiune TV. Cum au fost criticate cele patru soliste de muzică populară?

Cine și cum le-a umilit pe Laura Lavric, Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Nicoleta Voica

Laura Lavric, Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Nicoleta Voica sunt unele dintre cele mai renumite și apreciate artiste ale folclorului românesc, dar în pofida dragostei pe care le-o poartă publicul, unii colegi de breaslă consideră că nu sunt atât de talentate pe cât se crede.

Angela Rusu a răbufnit din nou la adresa celor patru nume enumerate, în emisiunea ”La Măruță”. După ce în urmă cu câteva luni , iscând controverse astfel, solista nu se lasă nici de această dată.

, dar își asumă cele declarate. De altfel, nu a fost contactată de către niciuna dintre doamnele folclorului românesc pentru a fi trasă la răspundere, fapt care o bucură. ”Nu au avut curaj!”, a precizat interpreta.

”Eu ți-am spus atunci că o să se pornească dezastrul. Eu am spus, am vorbit sincer, a fost o avalanșă de articole în presă. Nu m-a sunat nimeni din cei nominalizați. Problema e că voi, când ați pus acea întrebare: cine nu are niciun pic de talent, nu a fost pusă corect. Trebuia să spuneți: mai puțin talent. Fiecare are un pic de talent și s-au supărat foarte tare.

Eu mă bucur pentru că niciuna dintre soliste nu a avut curaj să mă sune să mă întrebe ce s-a întâmplat. Se pare că și-au asumat ce am spus! Eu am fost foarte asumată pentru că asta e părerea mea și toată lumea trebuie să înțeleagă că e o rubrica foarte grea și trebuie să-și asume fiecare pentru că avem de dat niște răspunsuri”, a declarat Angela Similea în emisiunea .

Laura Lavric și Angela Rusu, rivale mai vechi

De altfel, între Laura Lavric și Angela Rusu există o rivalitate mai veche. Tot în emisiunea lui Cătălin Măruță, artista a dezvăluit că la un moment dat Laura Lavric a jignit-o destul de dur din cauza unui afiș, în timp ce se aflau la un spectacol, la Roma.

Concret, Laura Lavric s-ar fi supărat pe organizatori că au postat-o pe un afiș într-o dimensiune mai mică decât Angela Rusu, susținând că aceasta nu este la fel de faimoasă ca ea și că nu are ureche muzicală. Mai mult, ar fi amenințat cu lipsa de la spectacol.

După ce i-a văzut reacția de la spectacolul de la Roma, Angela Rusu a catalogat-o pe Laura Lavric drept ”cea mai prefăcută”, deoarece ar vorbi urât la adresa multor colegi de scenă, nu doar despre ea. ”Nu mi se pare corect să faci așa”, a mai continuat Angela Rus.

”Am avut un scandal monstru cu ea (Laura Lavric, n.r) la un spectacol la Roma. Eu eram un pic mai mare pe afiș decât dumneaei, a făcut mare scandal, a vorbit foarte urât la adresa mea, că cine sunt, că eu habar n-am să cânt, că nimeni nu a auzit de mine.

Le-a mai zis organizatorilor că dacă nu mă dau jos de pe afiș, ea nu mai vine. M-a făcut în toate felurile, e cea mai prefăcută pentru că vorbește pe toți artiștii foarte urât, nu doar pe mine. Nu mi se pare corect să faci așa, oamenii au multe fețe.”, a mai spus Angela Rusu.