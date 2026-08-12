Scandal total înainte de primul derby din SuperLigă. Andrei Nicolescu, replică dură pentru președintele Rapidului: ”Te uiți la altceva, nu la fotbal”

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Victor Angelescu (41 de ani) a făcu scandal pentru că Rapid nu a primit un penalty în etapa precedentă, la Arad, și le-a atacat pe rivalele FCSB și Dinamo. Răspunsul nu s-a lăsat prea mult așteptat și Andrei Nicolescu a avut un discurs acid la adresa președintelui ”alb-vișiniilor”.

Un nou scandal între Andrei Nicolescu și președintele de la Rapid

Giuleștenii consideră că au fost privați de o lovitură de la 11 metri în minutele de prelungire ale meciului cu UTA, iar la partida cu FC Voluntari și de faptul că despre FCSB se vorbește timp îndelungat când este defavorizată.

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Președintele ”câinilor” a venit imediat cu replica și i-a amintit omologului său, cu care nu se află în cele mai bune relații, de faptul că nu mai departe de play-off-ul sezonului trecut Rapid marca împotriva lui Dinamo la o fază în care arbitrul ar fi trebuit să dicteze fault în atac.

”Să încep domol. Ce s-a întâmplat anul trecut în play-off? Vom plânge fiecare pe rând, am spus. Țineți minte faza din Giulești, cu Petrila și Musi. Atunci nu l-am văzut așa vehement (n.r. – pe Angelescu), nici pe jucătorii Rapidului. Nu mă pot abține. Să spui că e interpretabil penalty-ul ăla de la Botoșani mi se pare că te uiți la altceva.

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Interpretarea cu ce primește unul, ce primește celălalt… Am aflat din interpretarea VAR că, atât timp cât arbitrul de centru consideră că intensitatea nu justifică penalty, și el a mers inițial pe decizie, VAR-ul nu poate interveni să-l convingă”, a declarat Nicolescu, la .

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Nicolescu, atac devastator la adresa lui Angelescu

Oficialul dinamovist a admis că Rapid ar fi putut primi lovitură de la 11 metri la întâlnirea de la Arad, dar l-a pus la punct pe Angelescu pentru faptul că a vorbit despre .

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”Gândiți-vă la ce penalty am primit noi împotriva noastră la Ploiești. La UTA sunt circumstanțe, dar e o anumită interpretare, dar aici, dacă vorbești că nu l-a călcat pe Musi pe talpă, înseamnă că te uiți la altceva, nu la fotbal.

Aduc aminte și lui, și tuturor celorlalți că, atât timp cât nu vom fi uniți să schimbăm optica CCA-ului și să avem transparență totală, vom plânge toți pe rând. Mi se pare că am fost puțin prea dur, n-aș fi vrut să sugerez că se uită la altceva decât la fotbal”, a spus Andrei Nicolescu.

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Angelescu, atacat din toate părțile

Afirmațiile făcute de președintele Rapidului l-au enervat și pe Mihai Stoica. Oficialul FCSB, care consideră că Filip Stojilkovic a simulat în duelul cu UTA, în cadrul emisiunii ”MM la FANATIK”.

”Nu mi se pare penalty acolo. E simulare. Este contact, da, dar este mult prea ușor și contactul nu îi provoacă acea cădere. S-a aruncat. Mie chiar mi s-a părut un arbitraj curajos. Nu mi se pare penalty. Mi se pare că noi am avut probleme și mai grave de arbitraj.

Vai de capul meu! Asta poate vedea el din fotoliu. Nu știu ce rost are să vorbească de FCSB când ei au jucat cu UTA. Fiecare crede ce consideră. Am o relație prea bună cu Victor ca să mă apuc de polemici. Noi am avut patru penalty-uri cu Auda. Doar eu am vorbit de ele. În fine, nu am niciun fel de problemă.

Mie mi se pare că cele mai multe greșeli au fost îndreptate împotriva noastră. Când a intrat VAR-ul, am luat și noi titluri. În orice caz, eu vreau să vorbesc despre meciurile noastre. În ultimele două meciuri ale noastre arbitrajul a fost foarte bun. Nu au fost greșeli”, a precizat Stoica.