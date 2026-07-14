Scandal total înainte de semifinala Franța – Spania. Lamine Yamal și-a etalat colierul și ironiile, răspuns de KO al lui Didier Deschamps: „O să ne aducem aminte de ce a zis”

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se va încheia la sfârșitul săptămânii în curs. Marea finală este programată duminică, 19 iulie, însă până atunci fanii vor putea urmări semifinalele Franța – Spania și Anglia – Argentina. Înainte de primul meci din penultimul act s-a iscat un conflict important.

Scandal total înainte de semifinala Franța – Spania

Semifinala dintre Franța și Spania este programată marți, 14 iulie, de la ora 22:00, pe AT&T Stadium din Texas. Cu doar o zi înainte de duel, Lamine Yamal și-a sărbătorit ziua de naștere, iar la conferința de presă premergătoare meciului s-a afișat cu un colier special cumpărat pentru această ocazie.

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Întrebat despre meciul cu Franța, și că el și colegii săi sunt favoriți la victorie, în condițiile în care sunt campionii europeni en-titre. Cât despre cadouri, Yamal a mărturisit că nu a primit foarte multe, însă o calificare în finală ar fi de neprețuit.

„Nu mă concentrez pe goluri, dar este întotdeauna ceva special să înscrii într-un meci ca acesta. Accept provocarea. De aceea am venit aici. După ce ne-am calificat în faţa Belgiei, am fost întrebat dacă mă tem de Franţa şi am spus că nu. Suntem campioni europeni. Este fotbal, aşa cum a spus şi Kounde. Este fotbal, pur şi simplu. Încă nu am primit prea multe cadouri. Cel mai bun cadou ar fi o victorie marţi, la pachet cu o călătorie la New York”, a declarat Lamine Yamal.

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Lamine Yamal was spotted wearing a newly purchased necklace reportedly worth $1.5 billion, which he bought as a birthday gift for himself 👀💎 — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u)

Didier Deschamps, răspuns dur pentru Lamine Yamal

, Didier Deschamps s-a arătat surprins, declarând că jucătorul de la Barcelona mai are multe de învățat. Selecționerul Franței se bazează pe jocul echipei în meciul contra Spaniei și speră că va reuși să se califice pentru a treia oară consecutiv în finala Campionatului Mondial.

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„Lamine este un talent excepțional, dar mai are multe de învățat. În fotbal, nu dovedești că ești mai bun în fața microfoanelor, ci pe teren. Respectul se câștigă în ani de zile, nu prin câteva declarații după o serie bună de meciuri. Dacă el crede că Spania este mai bună decât Franța, atunci e fantastic. Vom regla conturile acolo unde contează. Franța nu trebuie să spună lumii întregi cât de bună este — noi lăsăm jocul nostru să vorbească.

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Nu le cer niciodată jucătorilor mei să își desconsidere adversarii, pentru că fotbalul are un mod de a te aduce cu picioarele pe pământ foarte rapid. În momentul în care începi să crezi că ai câștigat deja, fotbalul îți reamintește că nimic nu este garantat. Franța concurează la cel mai înalt nivel de ani de zile pentru că rămânem modești, muncim din greu și respectăm fiecare adversar. De aceea am fost constant printre cele mai bune echipe naționale din lume.

Jucătorii tineri ar trebui să se bucure de fotbal, dar ar trebui, de asemenea, să înțeleagă că declarațiile pun presiune pe umerii lor. Dacă susții public că ești mai bun decât Franța, atunci fii pregătit să o și dovedești când se fluieră startul meciului. Vom ține minte aceste cuvinte. Acum depinde de Spania să le confirme. Nu ne temem de nimeni și cu siguranță nu avem nevoie de lecții despre ce înseamnă măreția. Vom răspunde în singurul mod care contează: pe gazon”, a transmis Didier Deschamps.

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