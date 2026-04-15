Scandal total între Gigi Becali și un fost monah de la Mănăstirea Cernica. Patronul FCSB este acuzat în termeni duri: „Consideră că pe Dumnezeu îl poți cumpăra cu bani”

Gigi Becali este implicat într-un scandal cu Iustin Deică, fost monah de la Mănăstirea Cernica. Totul a pornit după ce călugărul s-a opus ca omul de afaceri să se împărtășească în Sfântul Altar. Motivul? Doar slujitorii hirotoniți, precum preoții și diaconii, au acces acolo, situație în care patronul FCSB nu se află.

Înalții preoți au căzut de acord și l-au lăsat pe Gigi Becali în Sfântul Altar, iar această situație l-a iritat teribil pe Iustin Deică și, în ciuda opoziției sale, patronul de la FCSB s-a putut împărtăși. Mai mult decât atât, fostul monah susține că o

După ce s-a împotrivit omului de afaceri, Iustin Deică a povestit că a fost luat în vizor de către conducerea Mănăstirea Cernica. Ulterior, după mai multe episoade controversate, călugărul susține că a fost exclus din monahism. Toate aceste evenimente s-au produs în decurs de câteva luni. Totuși, Iustin Deică speră că își va face dreptate, iar într-un videoclip postat pe rețelele de socializare a explicat situația.

„(n.r. – De ce v-au dat afară de la Cernica?) Problemele mele la frumoasa și celebra Mănăstire Cernica au început în momentul în care eu m-am opus împărtășirii lui Gigi Becali în Sfântul Altar, chiar la Mănăstirea Cernica. Practică total interzisă de canoanele bisericii noastre.

Gigi Becali, care consideră că pe Dumnezeu îl poți cumpăra cu bani, mântuirea o poți cumpăra cu bani, credința o poți cumpăra cu bani. Rătăcire la care au contribuit, evident, și unele fețe bisericești care n-au avut capacitatea să vadă inima lui Gigi Becali, sufletul lui Gigi Becali, pe omul Gigi Becali, ci banii lui Gigi Becali”, a spus Iustin Deică pe contul personal de TikTok.

Abuzurile Patriarhului Daniel, scoase la iveală de Iustin Deică

Nu doar opoziția față de Gigi Becali a dus la excluderea lui Iustin Deică. Fostul monah susține că a , iar acest lucru a fost contestat de marii preoți. În data de 6 ianuarie, pe un frig de îngheață pietrele, Iustin Deică a fost alungat de la Mănăstirea Cernica.

„În data de 6 ianuarie, chiar de Bobotează, starețul Vasile Pîrjol, fostul stareț Maxim Bodoiu, dar și un echipaj de poliție din Pantelimon la care am apelat la 112 pentru a mă susține, cel mai probabil la porunca Patriarhului Daniel – pentru că el este mare și tare – chiar de gerul Bobotezei, pentru că era un frig de crăpau pietrele, în timpul nopții, m-au obligat să părăsesc Mănăstirea Cernica, chiar semnând pentru acest lucru. Motivul fiind acela că eu am demascat ereziile și apucăturile ecumeniste ale lui Dumitru Stăniloaie (n.r. un preot canonizat, chiar dacă a fost apropiat de Mișcarea Legionară), omul acesta care, prin ereziilor lui, a infectat generații de studenți, viitori preoți, dar și numeroși credincioși, astfel încât nu se mai face diferența dintre biserica adevărată, a lui Hristos, și celelalte așa-zise biserici.

Un alt motiv am fost alungat, dat afară de la Mănăstirea Cernica a fost și acela că eu am scos la iveală unele abuzuri ale Patriarhului Daniel. Cum ar fi că l-a lovit cu cîrja de fier în cap pe părintele Adrian Făgețeanu, astfel că părinții de la Mănăstirea Antim au fost nevoiți să îl interneze înn regim de urgență pentru a fi operat.

Dar și pentru faptul că am spus, chiar am postat niște clipuri în sensul acesta, în care am arătat că Patriarhul Daniel, pe locul unei case memoriale de la Mănăstirea Cernica, pe care el a dărâmat-o, și-a construit un palat evaluat la 10.000.000 de euro. Dar să știți că eu nu o să cedez, o să merg până la capăt, o să fiu reabilitat la Mănăstirea Cernica. Știu bine că pentru acest lucru, dacă va fi nevoie, voi apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)”, a mai spus Iustin Deică.