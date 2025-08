Scandal total la ANAF Mehedinți. Directorul Cosmin Gabriel Durac este acuzat de angajați că a plagiat teza de doctorat

E total la ANAF Mehedinți. Directorul Cosmin Gabriel Durac este acuzat de către angajați că a plagiat teza de doctorat, titlu pe care l-a obținut în anul 2014. Oamenii au redactat o scrisoare adresată politicienilor români.

Cosmin Gabriel Durac, directorul Mehedinți, se află în mijlocul unei dispute aprinse. Acesta este acuzat că a plagiat teza de doctorat. Cei care îi aduc aceste învinuiri sunt chiar angajații pe care îi are în subordine.

Oamenii susțin că managerul instituției a primit fraudulos titlul de doctor. Ar fi folosit surse neacademice, cum ar fi articole din presă, Wikipedia și site-uri conspiraționiste. De asemenea, ar fi apelat la termeni inadecvați, printre care se numără ocultă mondială și masoni.

Concret, este suspectat de fraudă academică, asupra sa planând și suspiciuni de corupție și management defectuos. Toate acestea au un impact grav și negativ asupra imaginii instituției, motiv pentru care angajații au luat atitudine.

Cei care lucrează la ANAF Mehedinți au redactat o scrisoare pentru a-l demite pe directorul Cosmin Gabriel Durac. Scrisoarea este adresată premierului României Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Scrisoarea angajaților ANAF Mehedinți pentru demiterea lui Cosmin Gabriel Durac

„Stimați domni,

Această scrisoare deschisă exprimă indignarea unor profesioniști din serviciul public – zeci de angajați ai instituției ANAF Mehedinți – care și-au îndeplinit întotdeauna atribuțiile cu dedicare și profesionalism.

Prin această scrisoare și din motivele expuse mai jos, solicităm de urgență DEMITEREA domnului Cosmin Gabriel Durac din funcția de director executiv al Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Mehedinți, pentru motive grave care aduc atingere integrității instituționale, legalității și interesului public.

Folosirea frauduloasă a titlului de doctor pentru beneficii materiale necuvenite

Domnul Cosmin Gabriel Durac a dobândit titlul de doctor în Economie și Afaceri Internaționale în anul 2014, în baza unei teze intitulate „Arhitectura sistemului financiar monetar internaţional şi impactul său asupra relaţiilor economice internaţionale”, susținută la Universitatea din Craiova.

Acesta și-a plagiat în mod clar doctoratul și lucrarea în sine reprezintă o insultă la adresa mediului academic. Mai grav, în baza acestui titlu obținut fraudulos, domnul Durac a încasat spor de doctorat timp de peste 10 ani, solicitând chiar plata retroactivă a acestuia prin instanță (dosarul 1272/101/2018 – Tribunalul Mehedinți), adică a prejudiciat bugetul de stat în mod sistematic și conștient.

Doctoratul său conține zeci de pagini copiate integral din articole de presă, site-uri comerciale sau obscure, nevalidate științific. Unele surse sunt complet ridicole și periculoase ideologic, inclusiv site-uri conspirativ-ezoterice (ex. https://yogaesoteric.net/noua-ordine-mondiala-lumea-incotro/). Exemple hilare:

https://ziare.com/, respectiv https://ziare.com/economie/statistici/top-10-tari-la-care-sua-sunt-indatorate-1081035, precum și https://ziare.com/florin-georgescu/stiri-florin-georgescu/georgescu-romania-trebuie-sa-intareasca-legislatia-comerciala-fiscala-si-contabila-1259530

https://ro.wikipedia.org/, respectiv https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Central%C4% 83_European%C4%83

https://yogaesoteric.net/, respectiv https://yogaesoteric.net/noua-ordine-mondiala-lumea-incotro/

https://www.hotnews.ro/, respectiv https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-8355827-economia-romaniei-scazut-2010-1-3-potrivit-datelor-revizuite-ale-ins.htm

https://www.corectnews.com/, respectiv http://www.corectnews.com/business/ indatorarea-si-efectul-sau-de-bumerang-reflectii-numele-unei-natiuni, precum și http://www.corectnews.com/business/viitorul-zonei-euro-mana-lui-merkel-si-sarkozy

https://www.opiniatimisoarei.ro, respectiv https://www.opiniatimisoarei.ro/uniunea-europeana-salveaza-grecia-irlanda-si-portugalia-de-la-faliment/21/07/2011

În teza sa, domnul Durac folosește în mod repetat termeni precum „mason”, „oculta mondială”, „manipulare globală”, fără nicio bază științifică.

Spre exemplu, fraza: „Atât George Bush, cât și Bill Clinton, aparțin aceluiași ordin secret masonic și astfel probabil că au manipulat schimbarea președintelui” (pg. 266), plagiată dintr-un site de pseudo-știință, este incompatibilă cu standardele unei teze de doctorat într-o universitate de stat.

Articolele scrise de Cosmin Gabriel Durac, compromise

Și cele două articole publicate în timpul doctoratului, necesare pentru finalizarea studiilor, sunt compromise:

The Monetary Policy of the Central European Bank (2011)

The Reform of the Financial Monetary System in the Context of Creation of a New Global Order (2012)

Acestea conțin plagiate masive și citări false, bibliografiile fiind cosmetizate pentru a induce în eroare comisia de evaluare. Sursele originale sunt preluate din texte publicate online, neacreditate științific, dar prezentate ca și cum ar fi contribuții proprii.

Exemplu hilar: În primul articol menționat, Durac a plagiat integral un capitol întreg dintr-un material publicat online pe platforma SCRIBD care este o bibliotecă de documente digitale, unde oricine poate încărca/uploada/descărca/downloada online orice document.

Dintr-un astfel de document intitulat ”Management internațional”, care a fost publicat online pe platforma SCRIBD de utilizatorul bogdan6 pe data de 20 iunie 2009, adică înainte cu vreo 3 ani de publicarea articolului său în anul 2011, Cosmin Durac a plagiat integral un capitol întreg, mai exact de la pagina 27 la pagina 32, așa cum sunt numerotate pe document.

Suspiciuni temeinice de corupție

Pe lângă problemele de ordin academic și moral, există suspiciuni întemeiate că sub conducerea lui Cosmin Durac, ANAF Mehedinți funcționează în mod defectuos și părtinitor:

Peste 85% din încasările fiscale provin de la instituții publice, ceea ce indică un blocaj în colectarea de la contribuabilii privați;

Conform informațiilor interne, directorul oferă protecție fiscală anumitor firme de contabilitate, în schimbul unei „taxe de liniște” indirecte, cu mențiuni repetate despre firma doamnei Luminița Dincă, beneficiară constantă a acestor „înțelegeri”. Mai exact, în mediul fiscal din Mehedinți este bine cunoscută relația cointeresată dintre Durac Cosmin Gabriel și Luminiţa Dincă, asociat și administrator al GAMA-BEST CONSULTING SRL, firmă care asigură contabilitatea pentru peste 100 de companii și beneficiază de un tratament preferențial, multe dintre aceste firme nefiind niciodată auditate. Printre firmele aflate în această situație se numără: VIDACO 2005 SRL (înființată în 2005, fără control fiscal); ASTINI SERV SRL (înființată în 2004, ultimul control în 2009); C.D.C. ROM IMPEX SRL (înființată în 2004, fără control); EVO X D & D IMPEX SRL (înființată în 2010, fără control); ACER SRL (înființată în 2000, ultimul control în 2013); ARTOS SRL (înființată în 1999, un singur control în 2010); ATLAS SRL (înființată în 1991, ultimul control în 2012); VISROM DATA SRL (înființată în 2006, ultimul control în 2010); WEST FARM EUROPEAN SRL (înființată în 2012, fără control); LA CATA SI ROXY SRL (înființată în 2007, ultimul control în 2010).

Județul Mehedinți se situează printre ultimele din țară la performanța în colectare fiscală, ceea ce reflectă o conduită managerială defectuoasă, favorizantă și lipsită de transparență.

Compromiterea imaginii ANAF și subminarea încrederii publice

Menținerea în funcție a unui plagiator dovedit și a unui manager suspectat de abuz de putere este un risc de imagine național. Angajații onești ai ANAF sunt demoralizați, cetățenii nu mai au încredere în imparțialitatea instituției, iar companiile corecte sunt dezavantajate în favoarea celor „protejate”.

Angajații ANAF Mehedinți cer demiterea lui Cosmin Gabriel Durac

Stimați domni,

Vă cerem ferm, în mod public, să dispuneți cu celeritate demiterea lui Cosmin Gabriel Durac din funcția de director executiv al AJFP Mehedinți, pentru grave prejudicii de imagine, suspiciuni de fraudă academică și favorizarea contribuabililor „selectați”. Toleranța la impostură și corupție trebuie să înceteze, iar exemplul Mehedințiului nu trebuie să devină o normă.

În caz contrar, vom declanșa toate formele de protest sindical și vom sesiza instituțiile competente pentru a proteja imaginea funcționarilor publici și buna funcționare a administrației fiscale.

Cu respect,

Zeci de angajați de bună-credință ai ANAF Mehedinți”.