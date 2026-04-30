Scandal total la CSA Steaua! Ministrul Apărării a intrat în conflict cu Adrian Bumbescu: „Prostii! Țipă unii sau alții”

Radu Miruță, ministrul Apărării, a venit cu un răspuns pentru Adrian Bumbescu. Fostul mare fundaș român l-a atacat în termeni duri pe șeful ministerului pentru tăierile făcute la Clubul Sportiv al Armatei, iar acum a primit replica.

Ce a spus Adrian Bumbescu despre Radu Miruță. Fostul mare fotbalist, șocat de tăierile făcute la CSA

Adrian Bumbescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că tăierile pe care Radu Miruță le-a făcut la CSA Steaua au adus clubul într-o situație extrem de complicată. Părinții ar fi nevoiți să contribuie financiar pentru ca sportivii să poată face deplasări la competiții.

. Adrian Bumbescu a comparat situația cu cea de la Dinamo, acolo unde fondurile ar fi fost chiar mărite. Atacul a fost unul clar la adresa lui Radu Miruță.

Radu Miruță a venit cu răspunsul pentru Adrian Bumbescu. „Povești”

Acum, a venit cu un răspuns. Radu Miruță spune că bugetul a fost redus cu doar 30% și consideră că reforma a fost una de bun augur, întrucât se fac economii importante. Acesta a precizat că foarte mulți bani erau cheltuiți fără un rost anume.

„Îi respect pe toți sportivii și pe toți angajații Ministerului Apărării, și când spun lucruri adevărate, și când spun prostii, cum e genul celor pe care le-ați citat dumneavoastră. N-am văzut această declarație. Bugetul la Clubul Sportiv al Armatei a fost, pentru prima parte, redus cu 30%, pentru că ceea ce se întâmplă la Clubul Sportiv al Armatei, din rapoartele Corpului de Control și ale Direcției de Audit pe care le-am primit, este o zonă de risipă mult mai mare de 30%.

Pentru a reduce cheltuielile acolo, nu trebuie tăiat de la sportivi, nu trebuie tăiat de la cei care fac performanță, dar asta nu înseamnă că menții, în continuare, contracte care prejudiciază bugetul statului, sub scuza că țipă unii sau alții. Nu este absolut nimic… adică povestea cu 80% este un neadevăr, nu știu cine o fi zis și ce o fi zis. Eu vă spun care este situația oficială și asta se vede în bugetul Ministerului Apărării. Partea cu tăierile de 80% sunt povești.

Vă dați seama că nu știu fiecare calorifer cât gaz consumă în tot ceea ce presupune activitatea de la clubul sportiv, care este imens. Au început să mai crească niște venituri. Încercăm să tăiem niște cheltuieli care risipesc banii. Sunt niște cheltuieli care risipesc banii. Sunt zone care țin de cheltuieli cu salariile, sunt zone care țin de cheltuieli administrative și de contracte. Cât timp văd, oficial, documente care arată că banii sunt irosiți pe sume crescute, prin intermediari, nu pot să închid ochii și să spun: «Faceți în continuare așa!»”, a declarat Radu Miruță pentru