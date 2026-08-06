Scandal total la FIFA! Unde s-ar juca, de fapt, finala CM 2030 și motivul ascuns din spatele deciziei

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Recent, Gianni Infantino (56 de ani) a generat un scandal monstru și implicit reacții dure la adresa FIFA după ce a anunțat că ar vrea să atragă investitori privați în cadrul organizației. Președintele forului internațional și-a motivat această intenție prin dorința de a dezvolta fotbalul mondial prin atragerea mai multor fonduri pentru federațiile naționale.

O nouă decizie controversată luată de Gianni Infantino la FIFA

Elvețianul a informat la momentul respectiv că ar fi vorba despre aproximativ 20 de milioane de dolari în plus pe an pentru fiecare federație în cadrul acestui proiect. De asemenea, a ținut să transmită că nu este vorba despre vreo obligație în acest sens, ci doar despre o propunere: „Fiecare Asociație de fotbal va avea opțiunea de a accesa 20 de milioane de dolari suplimentari prin intermediul Programului FIFA Fast Forward, ceea ce aduce finanțarea potențială la 40 de milioane de dolari per Asociație de fotbal pentru următorul ciclu.

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Este o oportunitate de aur pentru a stimula dezvoltarea fotbalului la nivel global. Dar, reiterăm, aceasta este doar o ofertă, nu o obligație. Avem o datorie fiduciară să facem acest lucru și suntem aici pentru a discuta acest lucru cu toată lumea”.

Doar că din nefericire pentru el, acest demers nu a atras decât critici până acum la nivel internațional. De asemenea, și alte confederații au respins această posibilitate. Astfel, s-a pus foarte serios problema ca Infantino să nu mai fie ales în fruntea FIFA pentru încă un mandat. El ocupă funcția de președinte din 2016.

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Unde ar vrea Gianni Infantino să se joace finala CM 2030

Așadar, se pare că Mai exact, să își caute adepți care să îl susțină la viitoarele alegeri. În acest sens, potrivit , el ar fi tentat să schimbe stadionul pe care ar urma să se dispute finala Campionatului Mondial din 2030.

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Este vorba despre o ediție cu totul specială a turneului final, întrucât se împlinesc 100 de ani de la debutul competiției, în Uruguay. Astfel, pentru a se marca așa cum se cuvine acest moment, s-a decis ca la turneul final să se joace câte un meci și în Uruguay, chiar pe legendarul stadion „Centenario”, cel care a găzduit finala din 1930, Paraguay și Argentina, bineînțeles pe lângă partidele din Spania, Portugalia și Maroc, gazdele propriu-zise ale competiției.

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Revenind, în mod normal toată lumea se aștepta ca finala CM 2030 să se dispute în Spania, la Madrid, pe „Santiago Bernabeu”. Doar că, potrivit sursei citate anterior, Gianni Infantino ar lua foarte serios în calcul să mute marele eveniment în Maroc, la Casablanca, pe stadionul „Hassan II”, arenă cu o capacitate de 115.000 de locuri care se construiește în prezent special pentru Campionatul Mondial.