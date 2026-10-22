Scandal total la Manchester United! Căpitanul Bruno Fernandes a răbufnit și și-a atacat propria echipă: „E foarte greu să câștigi trofee aici!”

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După umilința din Liga Campionilor, , căpitanul Bruno Fernandes a lansat un atac dur la adresa clubului. Portughezul a transmis public că standardele actuale de la echipă fac aproape imposibilă lupta pentru trofee majore, așa cum este și mult râvnitul Champions League, pe care „Diavolii Roșii” nu l-au mai atins din 2008.

Bruno Fernandes a atacat-o pe Manchester United

Sezonul trecut, Manchester United termina campionatul pe locul 3, revenind astfel în Champions League în actuala stagiune. Părea că „Diavolii Roșii” revin la vremurile bune de altă dată, dar totul a fost doar un miraj. După 7 etape scurse din Premier League, United are doar o victorie și se află pe locul 13, cu 7 puncte acumulate. Situația nu arată mai bine nici în Champions League. Cu doar 3 puncte grație victoriei din prima etapă, echipa lui Michael Carrick ocupă poziția 20, suferind două eșecuri consecutive ulterior.

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Cel mai recent meci a însemnat un 1-4 pe terenul lui Como. Înfrângerea dureroasă a intensificat și mai mult tensiunile acumulate la echipă. Bruno Fernandes a lansat un atac dur la adresa clubului. Declarațiile mijlocașului portughez, totodată și căpitanul echipei, au căzut ca un trăsnet la Old Trafford. Frustrat de lipsa de performanță și de direcția pe care o are echipa, Fernandes nu s-a ferit de cuvinte și a pus degetul pe rană privind mentalitatea și realitatea dură cu care se confruntă clubul în fiecare sezon. „Este foarte greu să câștigi trofee aici în condițiile actuale. Trebuie să ne privim în oglindă și să înțelegem că trecutul nu mai ajută pe nimeni”, au fost cuvintele internaționalului lusitian, citat de .

Manchester United ia în calcul o nouă schimbare de antrenor

Michael Carrick preluase formația engleză la începutul anului, după dezastrul sub comanda lui Ruben Amorim. Fostul mare jucător al lui Manchester United a reușit să redreseze echipa în timp scurt și și-a câștigat astfel un contract pe doi ani. Rezultatele din actualul sezon au lovit extrem de dur în ceea ce clădise, iar acum postul său este amenințat. Oficialii de pe Old Trafford și-au îndreptat deja atenția spre un nou antrenor, după ce echipa a ajuns la 7 partide consecutive fără victorie.

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Potrivit , varianta luată în calcul pentru schimbarea lui Michael Carrick este nimeni altul decât , fostul selecționer al naționalei Germaniei. Numele său a fost legat de o asemenea mutare și în vară, dar el era atunci ancorat la formația ”Die Mannschaft”. Însă neamțul are concurență, întrucât conducerea lui United îl are în vedere și pe , cel mai tânăr antrenor din campionat care face senzație la Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova în Conference League.