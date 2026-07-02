Top meciuri în care Messi a scăpat de cartonașul roșu. De ce e scandal și la Mondiale: acuze dure la adresa argentinianului după ce SUA s-a calificat în optimi

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SUA au realizat o performanță extraordinară prin calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, însă l-au pierdut pe Florian Balogun. Atacantul a fost eliminat și va rata duelul cu Belgia, lucru care i-a scandalizat pe americani.

Americanii fac scandal la Mondiale după ce s-au calificat în optimi

În minutul 61 al , Balogun a încercat să recupereze un balon, dar l-a călcat neintenționat pe Tarik Muharemovic. Chemat din camera VAR să revadă faza, arbitrul brazilian Raphael Claus a decis să-i acorde direct cartonașul roșu atacantului american.

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La finalul jocului, selecționerul Mauricio Pochettino s-a arătat revoltat de , considerând că a fost doar un fault de joc. Tehnicianul speră ca SUA să meargă mai departe și astfel Florian Balogun să mai joace la acest Mondial.

”Pentru mine? Niciodată cartonaș roșu. Nu a existat nicio intenție de a-l călca pe jucător. A fost o acțiune normală în fotbal, care s-a întâmplat accidental. Este foarte dezamăgit. A fost o acțiune neintenționată, este trist. … Nu putem face nimic pentru a schimba acest sentiment. Acesta este fotbalul.

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Cu siguranță ne va ajuta să performăm și sperăm că putem avansa în runda următoare, astfel încât să poată fi din nou disponibil. Astăzi, știți deciziile de 50-50? Niciuna nu a fost în favoarea noastră. Jucătorii au reacționat foarte bine, am controlat partea emoțională a jocului”, a declarat Pochettino, conform .

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De ce l-au adus americanii în discuție pe Leo Messi

Suporterii americani au luat foc după eliminarea lui Florian Balogun, care va rata cel puțin întâlnirea cu Belgia din optimile de finală, și au remarcat faptul că pentru o fază asemănătoare la duelul cu Algeria din grupă.

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Starul argentinian a încercat să recupereze un balon la mijlocul terenului, dar l-a călcat pe gambă pe Aissa Mandi. Messi a ridicat imediat mâinile în semn că regretă intrarea, dar arbitrul nu a dictat nici măcar fault, iar din camera VAR nu s-a intervenit.

Cele două momente au fost comentate și de jurnalistul Ben Jacobs. ”Două incidente similare. Pentru Balogun cartonaș roșu, Messi a scăpat nepedepsit”, a scris acesta pe rețelele de socializare. Aceste decizii dau apă la moară conspiraționiștilor care sunt de părere că FIFA a făcut cărțile ca Argentina și Messi să câștige un nou titlu mondial.

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Two relatively similar incidents… Flo Balogun: red card.

Lionel Messi: unpunished. — Ben Jacobs (@JacobsBen)

Meciurile în care Messi a scăpat de eliminare

Considerat de mulți cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, Leo Messi este o adevărată sperietoare pentru fundașii adverși. Însă, mai sunt și momente în care superstarul își pierde controlul și reacționează violent. Însă, fiind văzut ca un jucător care de obicei este supus atacurilor dure, el a scăpat de cel mai multe ori de eliminări.

Presa internațională a întocmit o listă de opt partide în care Messi și-a ieșit din fire, a fost implicat în altercații violente pe teren și ar fi meritat cartonașul roșu. Dar, de fiecare dată el a scăpat nepedepsit de arbitri.

Messi vs. Darijo Srna, în Barcelona – Șahtior Donețk 1-0, în Supercupa Europei 2009

Messi vs Ronald Raldes, în Argentina – Bolivia 1-1, la Copa America 2011

Messi vs Mapou Yanga-Mbiwa, în Barcelona – Roma 3-0, amical din 2015

Messi vs Wellington, în Malaga – Barcelona 0-0, din sezonul 2014-2015 din La Liga

Messi vs Sergio Ramos, în Real Madrid – Barcelona 0-1, din sezonul 2018-2019 din La Liga

Messi vs James Milner, în Barcelona – Liverpool 3-0, din prima manșă a semifinalelor Champions League, sezonul 2018-2019

Messi vs Edinson Cavani, în Argentina – Uruguay 2-2, amical din 2019

Messi vs Joao Felix, în Barcelona – Atletico Madrid, din semifinalele Supercupei Spaniei 2020