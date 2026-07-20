Scandal total la pauza finalei CM 2026. Shakira, Bieber, Madonna? „O porcărie!”

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Marea finală de la CM 2026 dintre Spania și Argentina a fost acaparată de VIP-uri. FIFA a decis ca, pentru prima dată în istorie, la pauza meciului să aibă loc un show în care au cântat, printre alții, BTS, Shakira și Justin Bieber. Doar că momentul nu a fost gustat de toată lumea. Wayne Rooney, fostul mare atacant englez, a reacționat dur.

Spectacolul realizat de FIFA la finala CM 2026, criticat aspru

cu ocazia Meciul a fost precedat de o ceremonie specială, iar la pauză a existat un alt moment artistic pregătit intens de către FIFA.

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Wayne Rooney, fostul mare atacant britanic, a avut rolul de analist la această Cupă Mondială. În opinia sa, spectacolul realizat între cele două reprize a fost departe de unul reușit. „Care a fost partea mea preferată din spectacolul din pauză? Când s-a terminat. Sincer, a fost o porcărie. Îmi plac artiștii ăia, dar spectacolul a fost o porcărie. Toți au fost fără vlagă”, a spus Rooney, citat de presa internațională.

🚨 Wayne Rooney 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : « MON MOMENT PRÉFÉRÉ DU HALF-TIME SHOW ? C’EST QUAND ÇA S’EST TERMINÉ. 🥶 J’aime beaucoup les artistes MAIS J’AI TROUVÉ QUE C’ÉTAIT NUL. » 🎙️ — Actu Foot (@ActuFoot_)

Ce mesaj le-a transmis Shakira lui Leo Messi și soției sale înainte de finala Cupei Mondiale

Shakira a fost artista principală pentru această Cupă Mondială, așa cum se mai întâmplase și în trecut. Celebra cântăreață columbiană a ținut să facă o postare deosebită înaintea finalei. Mai exact, pe contul ei de Instagram, , numindu-l ”mai mult decât extraordinar”. Artista a subliniat disciplina, determinarea și forța sa de a continua să facă performanță la cel mai înalt nivel.

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„Ceea ce face Lionel Messi este extraordinar. Demonstrează valorile unui om profund dedicat și disciplinat, sfidând timpul și adversitățile. Arată că o persoană nu este definită de vârstă sau de ceea ce spun alții”, a fost mesajul Shakirei, într-un story pe pagina personală de socializare care are aproape 100 de milioane de fani.