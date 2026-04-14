Scandal total la Rapid! Liderii echipei nu mai vor să audă de Gâlcă. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul giuleștenilor. Exclusiv

Rapid are parte, deocamdată, de un play-off dezamăgitor. Giuleștenii au început plini de încredere lupta pentru titlu, însă ultimele rezultate au născut în sânul echipei conflicte explozive. FANATIK a aflat că jucătorii clubului patronat de Dan Șucu, în frunte cu liderii Alex Dobre și Denis Ciobotariu, s-au săturat de Costel Gâlcă pe care îl vor plecat de la echipă.

Scandal total la Rapid! Vestiarul e pe un butoi de pulbere

În absența FCSB-ului, care se zbate în play-out, Rapid, alături de Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, era numită de specialiști ca fiind una dintre principalele favorite la câștigarea titlului. Poziția din clasament le conferea acest drept giuleștenilor, însă jocul alb-vișiniilor nu a impresionat niciodată. În play-off, Rapid a înregistrat rezultate dezamăgitoare, dintre care o victorie, un egal și două înfrângeri. Remiza albă de pe Giulești, contra lui FC Argeș, a fost picătura care a umplut paharul.

Din informațiile FANATIK, aplicat la antrenamente, cât și în vestiar. Fotbaliștii care îmbracă tricoul alb-vișiniu sunt de părere că antrenamentele lui Gâlcă sunt extrem de plictisitoare, iar aceste detalii se reflectă, consideră aceiași jucători, pe gazon.

Ultimul exemplu, care arată că atmosfera din vestiarul Rapidului este una extrem de tensionată, este ieșirea lui Alexandru Dobre din momentul în care a fost schimbat în meciul cu FC Argeș. Extrem de iritat, .

Dezvăluiri de la antrenamentele Rapidului

În continuare, FANATIK dezvăluie în exclusivitate detalii incendiare de la antrenamentele Rapidului. Liderii echipei din Giulești preferă să nu stea la discuții cu Costel Gâlcă după fiecare ședință de pregătire. Primul lucru la care se gândesc fotbaliștii este să se îmbrace și să părăsească imediat baza de antrenament.

FANATIK a aflat că, fost antrenor la FCSB sau Universitatea Craiova, , pe care fotbaliștii le consideră foarte plictisitoare. Atmosfera este una foarte încărcată, iar acest lucru se reflectă, inevitabil, și în rezultatele echipei.

Jucătorii Rapidului nu vor să mai audă de Gâlcă! Îl vor plecat de la echipă

În contextul celor prezentate mai sus, jucătorii Rapidului în frunte cu Alexandru Dobre și Denis Ciobotariu nu vor să mai audă de Costel Gâlcă. Fotbaliștii îl vor plecat pe antrenorul în vârstă de 54 de ani, mai ales că aceștia și-au pierdut încrederea că Gâlcă îi va putea conduce spre câștigarea titlului.

Costel Gâlcă, fost mijlocaș defensiv, mai are contract cu Rapid până în vara anului 2027, însă o despărțire prematură nu pare deloc imposibilă. În cele 37 meciuri pe care le-a adunat pe banca giuleștenilor, Gâlcă a adunat 18 victorii, 10 rezultate de egalitate și 9 înfrângeri, rezultând o medie de puncte per meci de 1.73.

1 titlu de campion al României are în palmares antrenorul Gâlcă, alături de FCSB

4 trofee are în total în palmares antrenorul Costel Gâlcă

Cifrele nu mint! Andrei Vochin, dur cu Costel Gâlcă după Rapid – FC Argeș 0-0

Într-o analiză marca FANATIK, . „Există meciuri în care scorul minte. 0-0 la pauză sună echilibrat, dar uneori nu e echilibru, e absență”, scrie reputatul jurnalist, care consideră că o bună parte din vină pentru rezultatul modest îi aparține antrenorului Costel Gâlcă.

Prudența lui Costel Gâlcă a fost sancționată de Andrei Vochin, care a scos în evidență faptul că Rapid a trimis primul șut pe spațiul porții lui FC Argeș abia în minutul 74. De altfel, a fost singurul șut expediat de giuleșteni pe spațiul porții lui Căbuz. Mai mult decât atât, Rapid a produs doar 0,28 XG în meciul contra Argeșului, adică indicatorul statistic care măsoară calitatea și probabilitatea ca un șut să se transforme în gol a fost extrem de scăzut în dreptul alb-vișiniilor.

Costel Gâlcă nu a fost în vestiarul Rapidului după 0-0 cu FC Argeș

Răzvan Onea a declarat la zona-mixtă după Rapid – FC Argeș 0-0 că antrenorul Costel Gâlcă nu a fost prezent în vestiar după finalul meciului. Fundașul giuleștenilor crede că tehnicianul are toate motivele să fie nemulțumit. „Nu e mulțumitor deloc. Suntem foarte triști, aveam nevoie de victorie să rămânem agățați cu unele speranțe acolo sus. Din păcate, nu am reușit să câștigăm. Vreau doar să le mulțumesc copiilor care au făcut o atmosferă frumoasă. Adio e mult spus, dar șansele la titlu scad. E greu să te gândești la titlu dacă nu producem ceea ce se așteaptă de la noi.

Locul 3 nu îți garantează nici măcar locul în cupele europene. Trebuie să ne trezim, ăsta e cuvântul, și să dăm randamentul pe care trebuie să-l dăm. Lumea are așteptări de la noi pentru că suntem la o echipă mare. (n.r. Gâlcă nervos) Era atât de nervos pe noi, încât nu a venit să vorbească cu noi, probabil să nu scape unele lucruri. A vrut să se liniștească, are toate motivele pentru că nu am dat randament”, a declarat Răzvan Onea.