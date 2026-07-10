Scandal total la Ștefănești! Cum se apără George Bozieru, președintele acuzat că ar fi trucat meciuri. „Mi s-a recomandat să fac un pas în spate din zona politică”. Exclusiv

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Echipa de fotbal CSL Ștefăneștii de Jos este în centrul unui scandal uriaș de trucare de meciuri și fals în acte. Președintele clubului, George Bozieru, este acuzat că a cerut jucătorilor să piardă o partidă, iar acum se apără. Oficialul clubului a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a explicat întreaga situație.

Cum se apără George Bozieru, președintele de la CSL Ștefăneștii de Jos acuzat de trucare de meciuri

este în continuare un subiect „fierbinte”. care poate anula numele unor echipe promovate în această vară în Liga a 2-a de fotbal. George Bozieru, președintele clubului Ștefănești, a vorbit pentru FANATIK despre întregul context.

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De unde au plecat aceste acuzații de blat la meciul amical dintre Ștefănești și Târgu Mureș?

– S-a spus că aș fi vorbit eu cu jucătorii să pierdem acest meci. Ce am vorbit eu cu jucătorii? În ce context? Care sunt dovezile? Cine sunt acești jucători și cum am vorbit eu? Nimeni nu mi-a solicitat niciun punct de vedere înainte ca aceste informații să apară în spațiul public, ceea ce nu este normal și îi voi acționa în judecată pe cei în cauza pentru că sunt lucruri de o gravitate extremă. Cum să spui că au fugit jucătorii din cantonament? Nu este nimic adevărat, e o inepție, o teorie științifico-fantastică.

George, de unde a pornit toată povestea asta cu blatul?

– Cred că este răutatea unor oameni din zona comunei Ștefănești, de pe lângă comună. Vor cu tot dinadinsul să mă înlăture din funcția de președinte al Clubului Sportiv. Când faci performanță bineînțeles că ai și dușmani.

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Se dorește demiterea ta de la Ștefănești?

– Consiliul Local a făcut o propunere adoptată prin hotărâre pentru eliberarea mea din funcția de președinte. Această decizie este însă cel puțin tendențioasă întrucât eu sunt angajat de primărie prin concurs pe funcția de administrator al clubului sportiv, nu președinte.

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Am fost numit de Consiliul Local în funcția de președinte, care este mai mult onorific. Funcția de execuție, adică cea de administrator nu îmi poate fi revocată de Consiliul Local deoarece eu am câștigat acest post prin concurs. Să vedem dacă primarul va implementa așa ceva, însă eu nu cred pentru că nu are nicio bază și niciun motiv. În referat nu se face nicio referire la vreun non-combat ci se invocă lipsa transparenței în alcătuirea lotului și în angajări, management defectuos.

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Asta în condițiile în care Ștefănești a reușit o promovare istorică în Liga 2…

– Când am venit aici clubul nu avea nici condițiile minime de participare în play-off la Liga 3 și am reușit să luăm și licența pentru Liga 2. Deci unde este management-ul defectuos, plus că am reușit să mai înființez și două secții: karate și box. Sub mandatul meu s-au obținut cele mai mari rezultate sportive, însă sunt niște oameni care mă vor plecat și ieri au sărbătorit demiterea mea din funcția de președinte. S-a lăsat cu un șpriț înlăturarea mea.

Dovezile lui George Bozieru

A apărut și o înregistrare în care ai vorbi despre activități de pariuri…

– Am auzit-o și eu și am depus plângere penală în acest sens (n.r. Vezi FOTO mai jos). Nu o recunosc, nu am spus niciodată așa ceva și am avut o poziție publică încă de pe 1 iulie cu privire la acest subiect. Totul e cusut cu ață albă. Toată această situație a fost generată cu scopul de a mă intimida pentru ca eu să îmi dau demisia.

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Cine dorește să pleci de la Ștefănești?

– Comunitatea pentru că mare parte dintre jucători e posibil să nu mai continue la Liga 2 și faptul că acum lucrurile se schimbă și mentalitatea trece la următorul nivel. Șocant e că toată această campanie de denigrare apare într-o zi în care eu aveam termen la Comisia de Disciplină a FRF pe diferendul cu secretarul general.

Deci tot circul ăsta a apărut în ziua în care se decidea sau nu suspendarea mea. Am fost demonizat și în cazul jucătorului Dănăilă unde am fost acuzat că am falsificat documente, însă și acolo clubul a avut câștig de cauză irevocabil.

Lămurește și subiectul cu antrenorul Laurențiu Tudor…

– Mai întâi am fost acuzat că l-am pus antrenor ca să trucheze meciuri. Apoi că l-am înlocuit ca să fac eu trucări de meciuri, deși el a fost cel care și-a dorit să plece pentru că are probleme de familie. Decizia era luată și acum discutăm pe subiectul încetării contractului. Este o campanie de denigrare pentru că am deranjat că sunt președinte de club la vârsta de 25 de ani la Liga 2.

Nu există niciun fundament pentru acuzațiile care mi se aduc. Se propagă informații false și de când am venit aici mi s-a recomandat să fac un pas în spate din zona politică și că e pălărie prea mare Liga 2 pentru mine. Dacă rămâneam la Liga 3 cred că nu mai discutam despre aceste probleme acum. Eu pot demonstra totul cu hârtii.

Ce decizie va lua George Bozieru în legătură cu viitorul său la echipă

Ești hotărât să continui proiectul acesta la Ștefănești?

– Eu nu sunt un laș și nu o să fac pasul în spate că așa vor unii, chiar dacă e foarte greu de digerat această presiune concentrată. Voi trece peste aceste mizerii și jucătorii sunt de partea mea, de asta sunt încă aici.

Au fost și oameni care te-au susținut?

– Da, vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de mine, părinților jucătorilor care mi-au luat apărarea și domnului Horia Ivanovici, trustului Fanatik și presei de calitate care nu a plecat urechea la aceste minciună. Au fost mulți președinți de cluburi care m-au sunat și mi-au spus să nu las capul jos. Nu toată lumea a plecat pe fentă și sunt mulți care m-au susținut.

Au mai fost și alte acuzații la adresa ta?

– Acum ceva timp a mai apărut o înregistrare cu mine în care spuneam că vreau să pierd meciul respectiv și noi l-am câștigat. Înainte de meciurile pentru promovare spuneau că nu îmi doresc să urcăm la Liga 2 și că vreau să pierd meciurile. După ce am promovat că vreau să merg la Liga 2 ca să vând meciurile. Aceste situații bazate și pe trecutul clubului care a avut această situație nefericită în care a fost sancționat pentru pariuri în 2015, toată lumea a pus o ștampilă negativă. Eu am adus totul cu fruntea sus și voi merge înainte.

După tot scandalul ăsta, ca o echipă nou-promovată, ce își poate propune Ștefănești în acest sezon din Liga 2?

– Noi aici am creat o echipă bună, jucătorii sunt în cantonament și nu se simt lezați de această situație. Ștefănești cred că a devenit o problemă pentru cei care și-ar fi dorit ca eu să eșuez.

Au fost discuții în privința ta atât la Rapid, cât și la Dinamo și acum la Ștefănești. De ce crezi că se întâmplă asta?

– Am și răspuns și de asta. Fac parte dintr-o generație tânără și nu sunt recunoscut la acest nivel din punct de vedere adminstrativ. În momentul în care îți aduci aportul și faci lucrurile cum consideri tu că ar trebui făcute, să îți vezi de treabă, să fii concentrat pe ce ai de făcut, cu siguranță deranjezi. Asta e clar.

Ți-ai manifestat public simpatia pentru Rapid, . Cum privești direcția în care se îndreaptă clubul acum?

– Sunt rapidist, da. Andrei Nicolescu e un om care știe foarte bine ce are de făcut și am toată încrederea în absolut tot ceea ce face el la Dinamo. Întotdeauna îmi voi meține punctul de vedere că el este cel mai atipic președinte din fotbalul românesc în sensul că vede lucrurile la cel mai înalt nivel și sunt convins că Dinamo va reuși. Și acolo am fost acuzat de niște lucruri, dar nu e nimic adevărat, sunt într-o relație foarte bună cu cei de acolo și disputăm și un meci amical.

Cum vede George Bozieru situația blaturilor în fotbalul românesc

Recent a fost un scandal cu un posibil blat la barajul de promovare în Liga 3, acum scandalul de la Ștefănești. Crezi că mai există blaturi în fotbalul românesc?

– Este o întrebare la care voi răspunde așa: rolul fotbalului este de a lega toate păturile sociale. Este un fenomen global și consider că aceste gesturi care din păcate nu vor dispărea niciodată trebuie sancționate cu maximă seriozitate și cele mai drastice rigori. Cine se găsește vinovat de așa ceva trebuie interzis în fotbal. Văd că în cazul lui Djokovic de exemplu este o anchetă în desfășurare și vedem ce se va întâmpla.

Crezi că sunt fotbaliști care fac jocurile altora pentru pariuri?

– Nu putem să vorbim de astfel de lucruri fără a avea fundament. Mă uit ce trăiesc și eu în aceste zile doar din cauza răutății unor oameni, nici măcar interpretarea unor vorbe. Dacă era asta trebuia să îmi asum. E lipsă de profesionalism. Dacă se pot întâmpla lucrurile astea fără bază, se pot întâmpla și cu bază, însă nu este cazul la Ștefănești.