Scandal total la Survivor România! Roxana Ghiță, Romina și Andrei, implicați: „M-a blocat pe Instagram”

Este scandal uriaș la Survivor România între Roxana Ghiță și Romina din cauza lui Andrei! Războinicile și-au aruncat vorbe grele în direct după afirmațiile pe care blondina le-a făcut despre Roxana recent.

În acest conflict a intervenit și Alina, sora lui Andrei de la Survivor România, care a spus că a încercat să afle ce are Romina cu Andrei, dar s-a trezit cu block din partea ei.

Întreaga țărășenie a început de la niște afirmații pe care Romina le-a făcut la Teo Show, unde a spus că Andrei a vorbit urât despre Roxana Ghiță după ce aceasta a părăsit Republica Dominicană spunând că nu și-ar dori să aibă o relație cu ea pentru că este genul de femeie care umblă cu mai mulți bărbați.

Scandal între Roxana Ghiță și Romina de la Survivor România din cauza lui Andrei

Această declarație le-a supărat atât pe Alina, sora lui Andrei, cât și pe Roxana Ghiță, care nu a înțeles de ce îi pasă Rominei de viața ei, având în vedere că cele două nu au fost deloc apropiate.

Roxana crede că Romina nu spune adevărul și că a scos totul din context pentru că îi poartă ranchiună lui Andrei, concurent care a nominalizat-o spre eliminare.

„Îi porți pică lui Andrei pentru că te-a votat”

Sora lui Andrei, Alina, a intervenit în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D spunând că nu este de acord cu comportamentul Rominei: „M-a blocat pe Instagram”.

„Eu ce am spus recunosc. Înainte de consiliu spunea că va vota ceva și apoi își schimba votul. Eu nu am rezonat cu Andrei de la început. Au fost de la început discuții legate de alimentație” , a mărturisit Romina via Skype la Teo Show.

„De ce ai simțit nevoia să faci aceată afirmație? Nu ne cunoaștem. Îi porți pică lui Andrei pentru că te-a votat. Și tu ai făcut la fel cu Albert.

Andrei a făcut același lucru, doar că tu l-ai judecat. Ai făcut multe afirmații care denotă ranchiună pe care i-o porți lui Andrei. Ai făcut aceste afirmații care nu aveau nicio legătură”, este replica pe care i-a dat-o Roxana Ghiță Rominei de la Survivor România.

