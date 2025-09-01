Scandal total pe tema migranților din România. Primăria Capitalei a anulat un protest controversat, după ce a fost acuzată că e complice a unei mișcări neolegionare

Primăria Capitalei s-a aflat în mijlocul unui scandal uriaș, fiind acuzată că a ”pactizat” cu mișcarea neolegionară din România. Totul a pornit de la protestul anunțat pe 2 septembrie de gruparea extremistă Noua Dreaptă împotriva migranților ”non-albi” care ajung să muncească în țara noastră sau au de gând să vină. Protest care, în cele din urmă, nu se mai ține, conform unei decizii anunțate de primarul interimar Bujduveanu în seara zilei de luni, 1 septembrie.

BREAKING. Protestul din Capitală împotriva muncitorilor non albi, anulat

Zeci de asociații civice și personalități publice au adresat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării o solicitare fermă: desemnarea unui raportor care să monitorizeze manifestația programată marți, 2 septembrie 2025, în fața Primăriei Generale a Capitalei.

Potrivit acestora, demersul ar însemna „un sprijin instituțional important în fața diseminării mesajelor urii”, având în vedere că migranții, deja vulnerabili, ajung să fie transformați în „dușmani ai societății românești”.

Într-un comunicat semnat de zeci de ONG-uri și figuri cunoscute, se cere, așadar, un raport de monitorizare și recomandări către autorități, în conformitate cu obligațiile prevăzute de Ordonanța 137/2000 privind combaterea discriminării.

Noua Dreaptă și SOS România, alianța extremistă împotriva migranților

Primăria Capitalei a autorizat, inițial, protestul Noii Drepte, realizat împreună cu SOS România (șefa partidului, Diana Șoșoacă, culmea, a militat pentru drepturile palestinienilor și a fost și premiată), având ca temă „nemulțumirea față de strategia de incluziune a migranților în București”. Deși proiectul la care se face referire a fost retras din dezbaterea publică, primăria a precizat că nu au existat motive legale de respingere a cererii și că autorizarea nu înseamnă asumarea mesajelor organizatorilor. În urma întregului scandal iscat în mediul virtual, Primăria Capitalei a luat decizia de a anula mitingul anti-migranți care urma să aibă loc în fața instituției.

Mesajul primarului în plin scandal pe tema migranților

„Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar – iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a transmis luni, 1 septembrie, primarul Bujduveanu.

Zeci de ONG-uri au cerut intervenția CNCD. Doi muncitori din Bangladesh, atacați la un interval de câteva zile

Țara pare a fi pe un butoi cu pulbere dat fiind faptul că se înmulțesc cazurile de agresiune la adresa imigranților din România, veniți din Asia și Orientul Mijlociu pentru un trai mai bun. La Cluj Napoca, un bărbat a fost arestat preventiv după ce a lovit cu o bucată de lemn un muncitor străin, din Bangladesh, lăsându-l în comă. Cazul a apărut la câteva zile după ce un tânăr de 20 de ani a lovit cu pumnul un livrator din București, sosit tot din Bangladesh, strigându-i să se întoarcă în țara lui.

Unul dintre contestatarii deciziei Primăriei București de autorizare a protestului considerat rasist este sociologul Gelu Duminică, cu care FANATIK a stat de vorbă cu privire la fenomenul îngrijorător.

Sociologul Gelu Duminică, reacție promptă. „Suntem în 1930 din nou”

Sociologul ne-a spus că nu este o noutate faptul că există persoane care îi urăsc pe străini, însă aceste tensiuni ies la suprafață în contexte în care siguranța materială a cetățeanului este amenințată, iar la noi au izbucnit aceste cazuri în perioada în care traiul de zi cu zi devine tot mai nesigur, nemaivorbind de măsurile de austeritate care afectează păturile sociale cele mai defavorizate.

„Vă aduceți aminte de ideea veneticului din poveștile noastre? Cum era portretizat? Întotdeauna rău, de neîncredere. Din păcate, că ne place sau nu, cultura românească prin tot ce înțelegem noi sociologii este una dihotomică: noi versus ei. Și atunci are nevoie de context și de situație că, uite, e o axiomă în sociologie, că un comportament depinde de context și de situație. Într-un context calm, de bunăstare economică, de liniște socială, de pace, tensiunile astea nu ies la suprafață. E ca-n familie, când ți-e bine, când ai de toate nu te cerți. Când apar provocările, lipsurile, se bagă soacra, ies tensiunile la suprafață.

Noi ce avem acum are două cauze majore: cultura, care nu e foarte deschisă către străini, noi avem probleme cu minoritățile care stau cu noi de o mie de ani: rromii, maghiarii, evreii. 2: liderii. În momentul în care liderii antagonizează, parte din societate se antagonizează. Ideea străinului care este rău nu vine doar din zona politică. Cum sunt văzuți pocăiții de către ortodocșii majoritari? Cum sunt văzuți musulmanii?

În momentul de față avem ce aveam și în 1930-1940, când liderii politici care nu puteau oferi bunăstare au oferit frici. Chestiunea migrantului apărea, era doar o chestiune de timp. Nu e nouă. Aduceți-vă aminte că Partidul România Mare făcea același lucru, sigur, cu altă amploare. Nu am învățat nimic. O parte din societate nu învață, să nu generalizăm. Nu toată societatea e așa. Din ce în ce mai mulți încep să înțeleagă globalismul, dar nu ca și etichetă peiorativă, ci ca zonă de multiculturalitate și respect”, este analiza făcută de Gelu Duminică, pentru FANATIK.

Stelian Bujudeanu, primarul interimar al Capitalei, acuzat că e complicele mișcării neolegionare din România

Întrebat dacă protestul organizat de Noua Dreaptă ar fi putut escalada, ne-a spus că e puțin probabil, dar nu ar trebui să ne mire faptul că vor apărea și alte agresiuni asupra muncitorilor srilankezi sau nepalezi. Ce este revoltător, din perspectiva lui Duminică, e faptul că , reprezentant al statului, ar fi putut da voce manifestanților care promovează mesaje de ură. FANATIK a purtat discuția cu sociologul înainte de a afla că Stelian Bujduveanu urmează să anuleze ceea ce tot instituția pe care o păstorește a autorizat.

„Era foarte puțin probabil să escaladeze situația din cauza protestului Noii Drepte. Noi trebuie să ne obișnuim cu astfel de chestiuni. Ceea ce surprinde la protestul din 2 septembrie este complicitatea statului, respectiv a primăriei, care a autorizat un marș al unei organizații neolegionare care provoacă ură. E împotriva Constituției, atenție! Atacurile acestea rasiste sunt interzise expres de legislația românească. Libertatea de exprimare pe care primăria o oferă ca argumentație are limite. Limita este dată de lege. Noua Dreaptă e aceeași organizație care face apologia lui Zelea Codreanu, care arborează svastica, vorbește despre stat legionar, e aceeași organizație, oameni buni! Să ne așteptăm în viitorul apropiat să autorizeze și un marș cu citire a poeziilor legionare?

Asta e problema, că Noii Drepte i s-ar fi dat și microfon și piață publică. Statul, în numele liberei exprimări, prin Primăria București, terfelește legea și devine complice. Nu mai e tăinuitor, că se face că nu vede, acum ar fi fost complice. Nu e o chestiune simplă. Nu poți să strigi afară cu ăia din țară, nu poți să strigi! În momentul în care o galerie de fotbal strigă chestia asta pe stadion, jandarmii îi evacuează, corect? Mă, cum Dumnezeu faci o manifestație spunând clar că ăsta e mesajul tău și tu îl autorizezi?

„Statul român protejează mesajele de ură”

Marea problemă nu e că există extremiști. Au existat dintotdeauna, vor exista și de acum înainte. Asta e natura umană. Există bine și rău. Marea problemă este când statul devine complice în astfel de mizerii. Așa a fost în anii 1930. Mișcarea Legionară a primit piața publică și microfon, chiar și putere. Unde ne trezim, în nazism?

Statul român protejează mesajele de ură, e incredibil așa ceva! Iar rezultatele se văd în oamenii ăștia nenorociți săracii, care au venit, muncesc, își văd de treaba lor și primesc pumni în gură și pare în cap. Du-te la copiii lor și spune-le ceva, uitându-te în ochii lor. Nu mai avem pic de umanitate în noi? Ce avem? Cu ce mă deranjează pe mine că omul ăla muncește aici? Mă, om bun, ești sănătos la cap și eu îți dau microfonul ca tu să îți protejezi mesajul? Ferească Dumnezeu și Maica Domnului că suntem în 1930 din nou!”, ne-a mai spus, revoltat, Duminică.