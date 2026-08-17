Scandal uriaș! Fostul star de la Manchester United si Chelsea, acuzat că și-a lăsat fosta iubită și copilul fără casă

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Alejandro Garnacho (22 de ani), fostul fotbalist al lui Manchester United și , este protagonistul unui scandal uriaș în afara terenului. Actualul fotbalist al celor de la Aston Villa a ajuns în centrul unei controverse internaționale după ce fosta sa parteneră, Eva Garcia, a publicat un mesaj devastator pe rețelele sociale. Postarea, însoțită de fotografii alb-negru cu copilul lor, Enzo, bagaje și cutii, a declanșat un val puternic de critici la adresa argentinianului, care este acuzat că ar fi obligat-o pe Eva să părăsească locuința în care trăia împreună cu fiul lor.

Alejandro Garnacho, acuzat că și-a lăsat pe drumuri copilul și fosta parteneră!

Totul a început cu o postare publicată de Eva Garcia pe Instagram, în care aceasta a dezvăluit că a fost nevoită să părăsească locuința din Spania unde trăia cu fiul ei de doi ani. În mesajul emoționant, fosta parteneră a fotbalistului a scris: „Astăzi trebuie să facem bagajele și să plecăm. Nu pentru că vrem, nu pentru că am ales asta, ci pentru că există circumstanțe și decizii luate de alte persoane care au făcut imposibil să mai rămânem aici”.

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🚨JUST IN: Alejandro Garnacho’s ex and mother of his child has said she’s been forced to leave her home due to "decisions made by other people." Garnacho has since deleted his Instagram — Polymarket Sports (@PolymarketSport)

Deși nu l-a menționat direct pe Garnacho, presa iberică și fanii au conectat imediat punctele. Fotografiile publicate – cutii, valize și copilul mergând spre ușă – au transmis un mesaj clar: Eva și Enzo au fost nevoiți să plece fără voia lor. Publicații precum La Nacion și GENTE Online au relatat faptul că Eva considera locuința respectivă „locul unde și-a reconstruit viața” după despărțirea de Garnacho, eveniment care s-a produs în 2025. Ea a descris casa ca fiind „refugiul” ei și al copilului.

Val puternic de critici pentru Alejandro Garnacho în mediul online! Fotbalistul și-a șters pagina de Instagram

După postarea Evei, rețelele sociale au explodat. Conturi precum Speedline au publicat capturi ale mesajului, iar comunitățile de fani au început să-l acuze pe Garnacho că ar fi responsabil pentru evacuarea fostei partenere. Comentariile au fost extrem de dure: „Cum poți să-ți lași copilul fără casă?”, „Ești un Icardi 2.0.”, „Ea (n.r – Eva) a pierdut o casă, tu ai pierdut respectul oamenilor”.

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În fața avalanșei de critici, Garnacho a luat o decizie drastică: și-a închis contul de Instagram. Această mișcare a fost confirmată de publicații precum A Bola și TN Todo Noticias, care au relatat că fotbalistul a dispărut complet din mediul online imediat după viralizarea postării Evei. Până în prezent, Garnacho nu a oferit nicio declarație publică. Similar a procedat și clubul , lăsând scandalul să se amplifice în lipsa unei poziții oficiale. Surse din Spania susțin că fotbalistul ar fi „devastat” de reacția publică și că ar încerca să gestioneze situația în privat, fără să alimenteze speculațiile.

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Alejandro Garnacho, împrumutat de Chelsea la Aston Villa

În această vară, Garnacho a semnat cu Aston Villa, actuala deținătoare a trofeului UEFA Europa League. Mutarea s-a făcut sub formă de împrumut, el încă aparținând de Chelsea, echipă cu care a semnat anul trecut și pentru care a strâns, în total, 43 de meciuri, timp în care a izbutit să înscrie 8 goluri și să ofere 4 pase decisive.

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Debutul în fotbalul profesionist și l-a făcut însă în tricoul celor de la Manchester United, pentru care a evoluat din 2022 și până în 2025. În momentul de față, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota sa de piață este de 28 de milioane de euro. În CV-ul său se regăsesc și 3 trofee majore (Copa America cu Argentina în 2024, FA Cup cu Manchester United – 2023/2024, respectiv Cupa Ligii Angliei, câștigată tot alături de clubul de pe Old Trafford, în stagiunea 2022/2023).