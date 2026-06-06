Scandal uriaş, controverse, surprize şi un meci epic! Cum s-a trăit din MVM Dome prima zi din Final Four-ul de la Budapesta

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor după un meci modest împotriva lui Metz, scor 27-32. Aşteptările erau mari, poate prea mari în raport cu posibilităţile şi „tigroaicelor” nu le mai rămâne decât să lupte pentru medaliile de bronz.

CSM Bucureşti, revenire spectaculoasă cu Gyor la tineret! Joacă finala pe MVM Dome

Sâmbătă a fost o zi plină, cu sentimente amestecate pentru fanii români ai handbalului, prezenţi la Budapesta. Ziua a început excelent, cu o calificare miraculoasă a junioarelor în finala Ligii Campionilor la tineret, în dauna Gyor-ului. Miracol pentru că „tigroaicele” au revenit de la -8 la pauză, scor 13-21, . Echipa de tineret va juca duminică, de la ora 12:30, împotriva lui Debrecen, chiar în MVM Dome, pentru titlu.

ADVERTISEMENT

După semifinalele de tineret, care s-au desfăşurat dimineaţa, acţiunea s-a mutat pe competiţia senioarelor. Fanii celor patru echipe s-au adunat la MVM Dome pentru semifinalele Ligii Campionilor. Iar primele formaţii care au intrat în scenă au fost CSM Bucureşti cu Metz. „Tigraoicele” au revenit după opt ani în Final Four, dar planurile optimiste dinaintea semifinalei nu s-au aplicat şi pe teren.

Metz, superioară cu CSM Bucureşti! Semifinală cu un singur rezultat

Prestaţia echipei a fost sub aşteptări, iar Metz a fost un adversar mai puternic, care a controlat jocul. Deşi au existat încercări de a reveni în joc, ele au fost timide şi înăbuşite de solida formaţie antrenată de Emmanuel Mayonnade. Din păcate, jocul lui Elisabeth Omoregie nu a mers, iar asta a afectat întreg angrenajul bucureştencelor.

ADVERTISEMENT

În schimb, la franţuzoaice, , reuşind 8 goluri din 8 aruncări în semifinala cu CSM Bucureşti. Mayonnade a câştigat duelul băncilor tehnice, iar Metz s-a impus fără drept de apel, cu o defensivă redutabilă, scor 32-27. Din păcate, în niciun moment din acest meci nu s-a pus problema învingătoarei.

ADVERTISEMENT

Scandal între un jurnalist şi Crina Pintea: „Puteți să vă opriți, vă rog? Sau vă opresc eu?”

, unde un jurnalist român a reuşit să o enerveze la culme pe Crina Pintea. Întrebată dacă a avut un conflict cu Bojana Popovic şi dacă prestaţia modestă a venit şi ca urmare a unor restanţe financiare, pivotul a răbufnit într-o scenă care a ţinut capul de afiş al presei:

ADVERTISEMENT

„Puteți să vă opriți, vă rog? Sau vă opresc eu? Deci… dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea. În schimb, nu, nu a vrut să mă calmeze pentru absolut nimic. Pur și simplu nu eram entuziasmată…

Îmi doream foarte tare să reușim să ne adunăm, asta a fost totul. Nu vreau să… m-am săturat, cred că ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutăm scandal. Asta e rugămintea mea. (Nr. dacă Primăria Bucureşti va mai susţine echipa) Credeți că asta e întrebare pentru mine? Eu acum am ieșit de la meci, nu cred că e vorba despre asta. Nu are nicio legătură cu susținerea CSM”, a spus Pintea.

ADVERTISEMENT

Scandal uriaş, controverse, surprize şi un meci epic!

Brest – Gyor, semifinală epică! Totul s-a decis în ultimele secunde

Dacă prima semifinală a avut un final previzibil, lucrurile au stat diferit în Brest – Gyor. Şi trebuie să menţionăm din start că echipa maghiară are un avantaj uriaş că turneul Final Four se desfăşoară în Ungaria. Sala de 20.000 de locuri vibra pentru campioana en-titre, în timp ce Brest era încurajată de fanii aflaţi în colţul unei tribune.

Franţuzoaicele au venit însă montate să facă surpriza şi a ieşit un meci epic. Gyor nu a arătat ca echipa invincibilă de anii trecuţi, iar Brest era gata să uite greşelile trecutului şi să prindă a doua finală din istorie în Champions League. Meciul a fost dur, dovadă cele două cartonaşe roşii din prima repriză: Ondono (Brest) şi De Paula (Gyor) au fost eliminate direct.

S-a mers cap la cap şi în partea secundă, deseori Brest reuşind să aibă iniţiativa şi avantajul. Chiar şi în ultimele minute, Brest a avut 30-29, dar două greşeli copilăreşti au permis Gyor-ului să preia conducerea. Brest a avut ultimul atac, dar franţuzoaicele au rămas fără idei fix când a contat decisiv.

Programul zilei de duminică în MVM Dome!

Tabela a „îngheţat” la 31-30 pentru Gyor, căreia i-a trecut glonţul pe la ureche, iar asta a recunoscut şi antrenorul Per Johansson. Suedezul a spus la conferinţa de presă că a fost unul dintre cele mai dificile meciuri pe care le-a trăit de când antrenează la cel mai înalt nivel. Iar Brest are ce să îşi reproşeze, pentru că la 30-29 a avut calificarea în mână.

Şi asta a fost doar ziua de sâmbătă. Una plină de evenimente, cu scandaluri, intrigi, bucurii, dezamăgiri şi multă emoţie. Duminică se dau medaliile şi trofeele. Tineretul CSM-ului are şansa istorică de a câştiga un trofeu important, în timp ce „tigroaicele” se luptă pentru medaliile de bronz.

Programul de duminică: