Scandal uriaș de arbitraj în Franța – Senegal! Lui Mbappe i s-a refuzat un penalty clar după analiza VAR. Verdictul specialistului Fanatik. Exclusiv

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Vicecampioana Franța a intrat în scenă la Cupa Mondială 2026 cu o partidă împotriva Senegalului. Iar duelul a adus un scandal de proporții, din cauza unui penalty care i-a fost refuzat superstarului Kylian Mbappe (27 de ani).

Scandal după un penalty neacordat la Mbappe în Franța – Senegal

Franța a dezamăgit în prima repriză a , Senegalul fiind formația care a trecut mai aproape de gol. Muștruluiți la pauză de selecționerul Didier Deschamps, francezii au mărit ritmul în partea secundă.

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În minutul 58, departe de poarta africanilor și a plecat într-o cursă impetuoasă. Căpitanul ”cocoșului galic” a pătruns în careu, a căzut după un duel cu Sadio Mane și a cerut acordarea unei lovituri de la 11 metri.

Însă, arbitrul australian de origine iraniană Alireza Faghani a făcut semn că nu se impune penalty și a arătat reluarea jocului printr-un corner. Faza a fost analizată la VAR, iar ”centralul” a fost chemat să revadă toată acțiunea.

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După câteva momente de analiză, Faghani s-a întors pe teren și a anunțat că-și menține decizia de a nu acorda penalty, deși pe reluări s-a văzut un contact. Mai mult, el a anulat și cornerul dictat inițial, arătând reluarea jocului cu o repunere a senegalezilor din colțul careului de 6 metri.

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Verdictul lui Cristi Balaj

Fostul mare arbitru Cristi Balaj a analizat în exclusivitate pentru FANATIK toată faza din întâlnirea Franța – Senegal. El consideră că ”centralul” s-a păcălit și ar fi trebuit să acorde penalty la intrarea lui Sadio Mane asupra lui Kylian Mbappe.

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”Apărătorul a avut o intervenție prin alunecare la care ratează mingea și din inerție apare cu corpul în fața piciorului stâng al atacantului. La viteza pe care a avut-o atacantul, acesta nu a avut cum să evite contactul la nivelul piciorului stâng și a căzut din cauza intervenției neglijente a apărătorului. Penalty indiscutabil.

Centralul a dictat corner. VAR i-a transmis că fundașul nu a atins mingea și au chemat arbitrul să revadă faza. Deci inclusiv cei din VAR au considerat că sunt circumstanțe clare de penalty”, a declarat Balaj, pentru FANATIK.

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Ce a scris presa după penalty-ul neacordat la Mbappe

Faza petrecută în startul reprizei secunde a stârnit un iureș uriaș în presa internațional. Francezii de la RMC Sport au decretat: ”Penalty, bineînțeles că este penalty”, după intrarea lui Mane asupra lui Mbappe.

🎙️ "PENALTY BIEN SÛR QU'IL Y A PENALTY !!!" Comme nous tous, s'est fait feinter par la gestuelle de l'arbitre 😄 — After Foot RMC (@AfterRMC)

”Asta e o prostie. O prostie pură. Nicio șansă. Cum a putut el (n.r. – Kylian Mbappe) să inițieze contactul? Cea mai absurdă replică pe care am auzit-o vreodată”, a fost și replica lui Pat Nevin, comentatorul de la postul BBC.