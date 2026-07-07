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Scandal uriaș de arbitraj la Argentina – Egipt. Reacții violente la adresa FIFA după ce campioana mondială a fost salvată de VAR

Egipt a avut șansa să închidă meciul în minutul 58, dublându-și avantajul pe tabelă, însă golul lui Zico a fost anulat în urma analizei VAR, după un fault asupra lui Lisandro Martinez
Ciprian Păvăleanu
07.07.2026 | 20:36
Scandal urias de arbitraj la Argentina Egipt Reactii violente la adresa FIFA dupa ce campioana mondiala a fost salvata de VAR
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Argentina a fost salvată de VAR într-un moment critic al meciului cu Egipt. Foto: Hepta.ro / Colaj FANATIK
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Argentina a fost chinuită de naționala lui Mohamed Salah încă din primul minut, iar egiptenii au deschis scorul rapid. În repriza a doua, africanii puteau să-și dubleze avantajul după o fază superbă făcută de același Salah și finalizată de Zico, însă campioana mondială a fost salvată de VAR.

Controverse mari de arbitraj la Argentina – Egipt! Campioana mondială salvată de VAR

Egipt și-a dat sufletul pe teren încă din primul minut al meciului cu Argentina, iar acest lucru s-a văzut pe tabelă, reușind să înscrie destul de repede. La puțin timp, Argentina a profitat de o lovitură de pedeapsă ușor acordată de arbitrul Letexier, însă Lionel Messi nu a reușit să înscrie. 

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În minutul 58, egiptenii au reușit din nou să puncteze după o cursă spectaculoasă a lui Mo Salah, însă reușita a fost anulată de Letexier după ce a revăzut faza la monitorul VAR. În faza de construcție, Lisandro Martinez a fost tras de tricou și călcat pe vârful ghetei, fapt pentru care scorul a rămas doar 1-0.

Fanii fotbalului au făcut praf FIFA după controversele de arbitraj din Argentina – Egipt

În cele din urmă, Egipt a reușit să-și dubleze avantajul, iar de această dată golul a fost validat. Totuși, acest lucru nu a făcut ca furia suporterilor să nu fie revărsată pe internet, unde au apărut zeci de reacții violente prin care oamenii susțin că forul internațional, în frunte cu Gianni Infantino, favorizează Argentina la Campionatul Mondial.

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„Problema cu verificările VAR este că dacă Argentina ar fi dat gol după o fază identică, golul ar fi fost acordat. Săracii egipteni, rușine FIFA!”; „Argentina are mereu o plasă de siguranță întinsă de FIFA. Spunem asta de atât de mult timp. Au refuzat Egiptului un gol clar”; „De ce le-a anulat golul? Asta este o mare hoție!”; „FIFA, sunteți de tot râsul. I-ați anulat Egiptului un gol doar ca să o favorizați din nou pe Argentina. Cât veți mai continua cu aceste aberații în fotbal”; „Egipt a înscris al doilea gol, FIFA l-a anulat. FIFA și Messi sunt buni parteneri”, au fost doar câteva dintre reacțiile suporterilor furioși.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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